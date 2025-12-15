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Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України, - Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час дводенних перемовин у Берліні вдалося досягти "важливого прогресу" в узгодженні спільної переговорної позиції України, США та Європи.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирний процес

"Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України. Позитивна динаміка в мирних перемовинах була неможлива б без наполегливої роботи США і Дональда Трампа", - переконаний Мерц.

Політик наголосив, що Росія грає на час і ставить максимальні вимоги, одночасно ведучи загарбницьку війну: 

"У конфіденційних розмовах ми докладно пояснили наші позиції й ми уважно слухали один одного. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною, США та Європою. Водночас ми хочемо змусити Москву припинити гру на час і відкритися в бік перемир’я".

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Цілі мирних переговорів

Мерц озвучив п’ять цілей, які мають бути досягнуті на перемовинах щодо завершення війни в Україні:

  • Встановлення миру, який зберігає суверенність України.
  • Мир має бути забезпечений суттєвими гарантіями з боку США та Європи.
  • Умови миру мають бути розроблені спільно усіма сторонами, включно із США та Європою.
  • Мир не повинен негативно впливати на єдність та силу НАТО та ЄС.
  • Мир повинен зберегти європейську перспективу України та сприяти її відновленню.

Також читайте: Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною в Берліні, - ЗМІ

Автор: 

перемовини (3841) війна в Україні (8628) Мерц Фрідріх (466)
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Топ коментарі
+6
Щось дуже загальні фрази.
Чому не ставиться питання повернення Україні окупованих територій в межах міжнародно визнаних кордонів? Чому не ставиться питання відповідальності агресора за розвязну війну та руйнування об'єктів господарського комплексу України? Чому не зазначаються в гарантіях посилення санкцій на агресора аж до виконання ним зобов'язань по міжнародному праву?
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15.12.2025 19:07 Відповісти
+4
I цей туди ж, не набридло ще маячню нести ? ну нехоче пуйло нiякого миру, не-хо-че !!! ви хоч сто разiв там збирайтесь - це абсолютно марна трата часу!
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15.12.2025 19:08 Відповісти
+3
У https://www.obozrevatel.com/ukr/location/rossiya/moskva/ Москві ввечері в неділю, 14 грудня, пролунали вибухи. До столиці країни-агресора долетіли дрони, армії РФ довелося застосовувати протиповітряну оборонуранці й незадовго до полудня 14 грудня аеропорти Московської області РФ тимчасово закривали через загрозу БПЛА.
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15.12.2025 19:06 Відповісти

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