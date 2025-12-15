Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час дводенних перемовин у Берліні вдалося досягти "важливого прогресу" в узгодженні спільної переговорної позиції України, США та Європи.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирний процес

"Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України. Позитивна динаміка в мирних перемовинах була неможлива б без наполегливої роботи США і Дональда Трампа", - переконаний Мерц.

Політик наголосив, що Росія грає на час і ставить максимальні вимоги, одночасно ведучи загарбницьку війну:

"У конфіденційних розмовах ми докладно пояснили наші позиції й ми уважно слухали один одного. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною, США та Європою. Водночас ми хочемо змусити Москву припинити гру на час і відкритися в бік перемир’я".

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Цілі мирних переговорів

Мерц озвучив п’ять цілей, які мають бути досягнуті на перемовинах щодо завершення війни в Україні:

Встановлення миру, який зберігає суверенність України.

Мир має бути забезпечений суттєвими гарантіями з боку США та Європи.

Умови миру мають бути розроблені спільно усіма сторонами, включно із США та Європою.

Мир не повинен негативно впливати на єдність та силу НАТО та ЄС.

Мир повинен зберегти європейську перспективу України та сприяти її відновленню.

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