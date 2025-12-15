Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час дводенних перемовин у Берліні вдалося досягти "важливого прогресу" в узгодженні спільної переговорної позиції України, США та Європи.
Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
Мирний процес
"Зараз з’явився шанс на справжній мирний процес для України. Позитивна динаміка в мирних перемовинах була неможлива б без наполегливої роботи США і Дональда Трампа", - переконаний Мерц.
Політик наголосив, що Росія грає на час і ставить максимальні вимоги, одночасно ведучи загарбницьку війну:
"У конфіденційних розмовах ми докладно пояснили наші позиції й ми уважно слухали один одного. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною, США та Європою. Водночас ми хочемо змусити Москву припинити гру на час і відкритися в бік перемир’я".
Цілі мирних переговорів
Мерц озвучив п’ять цілей, які мають бути досягнуті на перемовинах щодо завершення війни в Україні:
- Встановлення миру, який зберігає суверенність України.
- Мир має бути забезпечений суттєвими гарантіями з боку США та Європи.
- Умови миру мають бути розроблені спільно усіма сторонами, включно із США та Європою.
- Мир не повинен негативно впливати на єдність та силу НАТО та ЄС.
- Мир повинен зберегти європейську перспективу України та сприяти її відновленню.
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