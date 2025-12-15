РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10959 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры
1 568 20

Зеленский: позиции оносительно территорий пока разные

Зеленский о территориальных вопросах

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация фактически непрерывно ведет переговоры с представителями США с целью достижения результата, который будет отвечать интересам украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на заявление главы государства во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам украинского главы, переговорный процесс является сложным, в частности из-за вопросов, связанных с территориями. Зеленский подчеркнул, что эти темы активно обсуждаются, однако позиции сторон пока не полностью совпадают.

"Не все вопросы просты, особенно те, которые касаются территорий. Диалог по этому поводу был достаточным, и я откровенно сказал о нашей позиции. Для меня важно, что партнеры ее услышали", - отметил президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия выделит миллиарды евро на инфраструктуру Украины, - Мерц

Переговоры с США и сложные вопросы

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на разногласия, все стороны настроены на поиск справедливых решений с уважением к Украине. По его словам, работа продолжается практически круглосуточно, а переговоры имеют целью приблизить реальное завершение войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия выделит миллиарды евро на инфраструктуру Украины, - Мерц

Координация с европейскими партнерами

Глава государства также сообщил о дальнейших встречах и постоянной координации действий с канцлером Германии и другими европейскими лидерами. Он поблагодарил партнеров за поддержку и активное участие в формировании переговорной повестки дня.

Президент подчеркнул, что Украина готова работать максимально конструктивно, чтобы итоговое соглашение было сильным и справедливым.

Читайте также: Зеленский: Беседа с представителями США была продуктивной и подробной

США считают, что решено 90% противоречий

Между тем Соединенные Штаты считают, что во время переговоров в Берлине было решено 90% спорных вопросов, касающихся мирного соглашения между Россией и Украиной. Заявление неназванного чиновника США приводит Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Трамп считает, что сможет убедить Россию согласиться на то, чтобы Украина имела гарантии, подобные статье 5 НАТО.

 Это касается принципа Альянса, согласно которому нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

  • Reuters пишет, что американские переговорщики во время переговоров в Берлине заявили украинской стороне, что Киев должен согласиться на вывод своих войск со всей Донецкой области.

Читайте: В Украине сейчас нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских атак, - Зеленский

Автор: 

Берлин (233) Германия (7429) Зеленский Владимир (23007) переговоры (5386) Фридрих Мерц (322)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Що значить 'поки що'? Ти Гарант Конституції. Хочеш здати території та українців на вірну смерть? За таке під час війни розстріл.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:55 Ответить
+8
)))

так це і є ключове. РФ хоче дістати оборонні і укріплення переозброїтись і вдарити далі на Дніпро, ХАрків і південь
показать весь комментарий
15.12.2025 19:46 Ответить
+5
на переміріє русня погодиться ,тільки в тому випадку , коли 100% буде гарантія від фьодорова ,шо зеленський🤡 переможе на виборах , от тоді точно ,ця па* ло юридично здасть Донбас остаточно з Кримом...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
)))

так це і є ключове. РФ хоче дістати оборонні і укріплення переозброїтись і вдарити далі на Дніпро, ХАрків і південь
показать весь комментарий
15.12.2025 19:46 Ответить
Ніхто ж не помітив, що це ключове, тільки прозорливий Михайло.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:48 Ответить
Чому ви людину тролите? Все він вірно написав.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:58 Ответить
Всі давно в курсі, чого рашка хоче. Тут головне в тому, що вона цього не отримає, а не що вона цього хоче.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:12 Ответить
"не повністю збігаються"? Чи "повністю не збігаються"?

І на чиєму боці працює вітькофф і усе його кодло?
показать весь комментарий
15.12.2025 19:52 Ответить
Що значить 'поки що'? Ти Гарант Конституції. Хочеш здати території та українців на вірну смерть? За таке під час війни розстріл.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:55 Ответить
Я вважаю що відразу вони не попруть, до ;СВО-2.0; рік, може й два. Далі попруть далі і вирізатимуть всіх, навіть тих, хто напам'ять цитує Достоєвського з Пушкіним.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:59 Ответить
на переміріє русня погодиться ,тільки в тому випадку , коли 100% буде гарантія від фьодорова ,шо зеленський🤡 переможе на виборах , от тоді точно ,ця па* ло юридично здасть Донбас остаточно з Кримом...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:07 Ответить
А навіщо замінювати літеру зіроскою, падло воно і є падло. Хто має вигляд падла, говорить, як падло і поводить себе, як падло, той і є падлом!
показать весь комментарий
15.12.2025 20:15 Ответить
Донбас з Кримом юридично у українців, а не у зебіла, тому хіба що від мертвого віслюка вуха остаточно...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:18 Ответить
Я б, навіть, і від нинішнього нашого віслюка вуха віддав.
показать весь комментарий
15.12.2025 21:13 Ответить
Головне тут поки що, зегнида погодила всі хотелки #уйла, осталось тільки здати Донбас, і земразь залюбки б це зробила, але конституція забороняє стаття 111. але конституція для блазня то дрібниця він на неї клав з прибором з самого початку , просто стаття за це неприємна для нього тим більше після розмінування і здачі півдня очкошно трохи, ну ні чого він з своїми гбшними кротами щось придумають.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:10 Ответить
Так а що там з аудитом ? А що там з амністією за всі гріхи? Олним махом двох зайців ?
показать весь комментарий
15.12.2025 21:17 Ответить
А у нас немає вимоги, щоб РФ покинула наші землі. про які території наш дебіл белькоче?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:15 Ответить
Та по любому на результати цих переговорів пуйло положить прутень як дехто на рояль.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:28 Ответить
Зараз це світило Федоров проведе в онлайні соцопитування ( онлайн референдум ) і намалює 90 відсотків за здачу території, щоб зевлада прикрилася " народним " вибором !
показать весь комментарий
15.12.2025 20:34 Ответить
Та там і 90% достатньо щоб зрозуміти що ніякого суверенітету країни вже не буде...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:35 Ответить
мародер тепер усе підпише ,
показать весь комментарий
15.12.2025 20:55 Ответить
Зеленський, не варто втрачати ні часу, ні нервів, на тампон для жінок - трампакс! Краще, вже "домовлятись з йоржиком для унітаза, ефект однаковий! Щоб і у тебе бажання зникло, то треба ознайомитись з передвиборчими обіцянками, та плюнути в це порожнє місце!
показать весь комментарий
15.12.2025 21:08 Ответить
У Зелі і українців різні погляди на проблему територій.
показать весь комментарий
15.12.2025 21:35 Ответить
 
 