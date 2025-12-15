Зеленский: позиции оносительно территорий пока разные
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация фактически непрерывно ведет переговоры с представителями США с целью достижения результата, который будет отвечать интересам украинского народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на заявление главы государства во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
По словам украинского главы, переговорный процесс является сложным, в частности из-за вопросов, связанных с территориями. Зеленский подчеркнул, что эти темы активно обсуждаются, однако позиции сторон пока не полностью совпадают.
"Не все вопросы просты, особенно те, которые касаются территорий. Диалог по этому поводу был достаточным, и я откровенно сказал о нашей позиции. Для меня важно, что партнеры ее услышали", - отметил президент Украины.
Переговоры с США и сложные вопросы
Зеленский подчеркнул, что, несмотря на разногласия, все стороны настроены на поиск справедливых решений с уважением к Украине. По его словам, работа продолжается практически круглосуточно, а переговоры имеют целью приблизить реальное завершение войны.
Координация с европейскими партнерами
Глава государства также сообщил о дальнейших встречах и постоянной координации действий с канцлером Германии и другими европейскими лидерами. Он поблагодарил партнеров за поддержку и активное участие в формировании переговорной повестки дня.
Президент подчеркнул, что Украина готова работать максимально конструктивно, чтобы итоговое соглашение было сильным и справедливым.
США считают, что решено 90% противоречий
Между тем Соединенные Штаты считают, что во время переговоров в Берлине было решено 90% спорных вопросов, касающихся мирного соглашения между Россией и Украиной. Заявление неназванного чиновника США приводит Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, Трамп считает, что сможет убедить Россию согласиться на то, чтобы Украина имела гарантии, подобные статье 5 НАТО.
Это касается принципа Альянса, согласно которому нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.
- Reuters пишет, что американские переговорщики во время переговоров в Берлине заявили украинской стороне, что Киев должен согласиться на вывод своих войск со всей Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так це і є ключове. РФ хоче дістати оборонні і укріплення переозброїтись і вдарити далі на Дніпро, ХАрків і південь
І на чиєму боці працює вітькофф і усе його кодло?