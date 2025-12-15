Германия выделит миллиарды евро на инфраструктуру Украины, - Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении на закрытии Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер подчеркнул, что одной из главных задач является помощь Украине в прохождении зимнего периода и сохранение стабильной работы критической инфраструктуры.

Помощь Украине зимой

По словам Мерца, Германия уже направила 36 млрд евро на поддержку гражданской инфраструктуры Украины. В 2026 году Берлин планирует выделить еще 36 млрд евро на эти нужды.

Отдельно 170 млн евро уже направлено на защиту энергетической инфраструктуры от российских атак. Эти средства также пойдут на обеспечение электроснабжения больниц, школ и детских садов, которые регулярно становятся целями обстрелов.

Финансирование восстановления и активы РФ

Канцлер также сообщил о координации действий с европейскими партнерами и странами G7 для расширения финансовой поддержки Украины. Он отметил, что рассматривается возможность использования замороженных российских активов.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы Украина пережила эту зиму и имела ресурсы для восстановления", - заявил Мерц. По его словам, такая финансовая помощь направлена на скорейшее завершение войны, а не на ее продолжение.

