Німеччина виділить мільярди євро на інфраструктуру України, - Мерц
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в умовах війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві на закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні за участі президента України Володимира Зеленського.
Канцлер наголосив, що одним із головних завдань є допомога Україні у проходженні зимового періоду та збереження стабільної роботи критичної інфраструктури.
Допомога Україні взимку
За словами Мерца, Німеччина вже спрямувала 36 млрд євро на підтримку цивільної інфраструктури України. У 2026 році Берлін планує виділити ще 36 млрд євро на ці потреби.
Окремо 170 млн євро вже спрямовано на захист енергетичної інфраструктури від російських атак. Ці кошти також підуть на забезпечення електропостачання лікарень, шкіл і дитячих садків, які регулярно стають цілями обстрілів.
Фінансування відбудови та активи РФ
Канцлер також повідомив про координацію дій із європейськими партнерами та країнами G7 для розширення фінансової підтримки України. Він зазначив, що розглядається можливість використання заморожених російських активів.
"Ми будемо робити все необхідне, щоб Україна пережила цю зиму і мала ресурси для відновлення", — заявив Мерц. За його словами, така фінансова допомога спрямована на якнайшвидше завершення війни, а не на її продовження.
- Сьогодні українська та американська делегації провели другий раунд переговорів.
- Зеленський розповів, що перемовини із делегацією США, які відбулися у Берліні, були продуктивними і детальними.
- Офіційний представник США повідомив, що Дональд Трамп задоволений результатами переговорів з Україною в Берліні, які відбулися протягом останніх двох днів.
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