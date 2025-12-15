РУС
Трамп проведет сегодня разговор с Зеленским и лидерами Европы о состоянии переговоров, - СМИ

Трамп и Зеленский проведут беседу 15 декабря

Дональд Трамп сегодня, 15 декабря, проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами о ходе переговоров в Берлине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt, об этом заявил американский высокопоставленный чиновник.

Что известно

"По информации источников в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами о ходе переговоров с Украиной", - говорится в сообщении.

Чиновник также сказал изданию, что соглашение, которое обсуждается в Берлине, включает "очень сильные" гарантии безопасности США для Украины, по образцу пакта о взаимной обороне НАТО, а также "очень сильное сдерживание" с помощью американского оружия. США ожидают, что Россия одобрит это соглашение.

Переговоры США и Украины в Берлине

  • Напомним, 15 декабря в Берлине состоялся второй день переговоров делегаций Украины и США по плану завершения российско-украинской войны.
  • В конце ноября в США подготовили "мирный план" по российско-украинской войне. Сначала он включал 28 пунктов. Среди них такие: от Украины потребуют уступить остальную часть Донбасса; вдвое сократить численность ВСУ; заморозить линию боестолкновений в Запорожской и Херсонской областях; признать русский язык государственным и т. д.
  • Этот план широко раскритиковали как в Украине, так и за рубежом, называя его перечнем российских желаний и фактически принуждением к капитуляции.
  • 2 декабря Владимир Зеленский заявил, что обновленная версия проекта мирного плана содержит 20 пунктов и соглашение стало более проукраинским.

Автор: 

Зеленский Владимир (23007) переговоры (5386) Трамп Дональд (7259)
Топ комментарии
+5
Коли взагалі Україна уповноважила США бути посередником?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:02 Ответить
+3
""дуже сильні" гарантії безпеки США для України" звучить якось подебільному. Гіпер супер сильні ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США Україна відчуває вже з 2014.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:08 Ответить
+3
"агент краснов" із шефом "кулом" попередньо вже "шифровками обмінялися...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:11 Ответить
Дональд...тобі в Україні памятник поставлять якшо зупиниш війну.. Чугунний
показать весь комментарий
15.12.2025 19:59 Ответить
Не переймайся, йому Золотої зірки Героя Росії вистачить. А тебе ще й виплачувати за послуги Трампа змусять.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:14 Ответить
А який там час доби в США? Меланія його відпустила вночі до телефона? Чи він не того.... уже ....?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:26 Ответить
граф Дякула проведе переговори з Трампом
показать весь комментарий
15.12.2025 20:43 Ответить
....роботи відомого якутського скульптора

.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:26 Ответить
Посадовець також сказав виданню, що угода, яка обговорюється в Берліні, включає "дуже сильні" гарантії безпеки США для України, за зразком пакту про взаємну оборону НАТО, а також "дуже сильне стримування" за допомогою американської зброї. США очікують, що Росія схвалить цю угоду.3,14ЗДЄЦ США....3,14ДЕРАЦІЯ МАЄ СХВАЛИТИ РІШЕННЯ США....АБЗАЦ
показать весь комментарий
15.12.2025 19:59 Ответить
Ну якби ще демократи покерували то з сша не рахувались би навіть папуаси
показать весь комментарий
15.12.2025 20:02 Ответить
Демократи керували в Україну ішла зброя і фінанс, .а ось куйло дав "цу" трамбону" і 3,14стєц...зупинилося
показать весь комментарий
15.12.2025 20:07 Ответить
Скажемо так по черзі

Дозволили кацапам відібрати Крим
Дозволили пуйлу розпочати повномасштабну війну проти України
І весь час надрочували зброю шоб пуйло раптом не програв..
показать весь комментарий
15.12.2025 20:13 Ответить
при трампі просто халява закінчилась і твого шефа міндіча вигнали.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:14 Ответить
Коли взагалі Україна уповноважила США бути посередником?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:02 Ответить
Як там на німеччині?? Не дощі йдуть??холодно?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:03 Ответить
В будку московитське ...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:09 Ответить
🤣🤣 іншої відповіді і не чекав🤣🤣🤣🤣так як там??тужиш за Україною??
показать весь комментарий
15.12.2025 20:22 Ответить
""дуже сильні" гарантії безпеки США для України" звучить якось подебільному. Гіпер супер сильні ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США Україна відчуває вже з 2014.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:08 Ответить
ти чому втік з України, пацюк?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:18 Ответить
"агент краснов" із шефом "кулом" попередньо вже "шифровками обмінялися...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:11 Ответить
навіщо ти трампа обирав?
показать весь комментарий
15.12.2025 20:19 Ответить
мозги Твої "зелені зелені"..Якби його я обирав,то я би задницю йому лизав ,так само як "зелену лижеш мабуть ти"
показать весь комментарий
15.12.2025 20:25 Ответить
Так ось як ти там в Америках виживаєш-сраку господарям лижеш...важке життя у вас
показать весь комментарий
15.12.2025 20:51 Ответить
в гамериці , навіть хто не лиже задницю ,платять де - що більші гроші.як Тобі "старому пенькові" ,котрий не виживає ,а "останній хер без солі доїдає" ось така херня "антін"
показать весь комментарий
15.12.2025 22:24 Ответить
слухай, не звертай уваги на дебілів, які не тямлять, що в Україні є території, які обслуговуються лише через Старлінк (від Маска), а він - з американською реєстрацією.
показать весь комментарий
15.12.2025 21:12 Ответить
Всі документи на розгляд Конгресу, без Трампа!
Трамп зачекає....
показать весь комментарий
15.12.2025 20:12 Ответить
десь воно таке може й бути...?не виключено ,що "шайці трампістів" пришиють корупційний інтерес на злитті інтересів і територій України(за мзду)куйлу...
показать весь комментарий
15.12.2025 20:28 Ответить
The Wall Street Journal - Дмитриев пообещал Кушнеру и Виткоффу 300 млд. долларов и числа замороженных средств, Стивену Линчу (еще один друг) - отдать Северный поток-2. Exxon Mobil втречались в Катаре с Роснефтью, про Сахалин, и про покупку активов Лукойла зарубежом. РФ через Тимченко, Ротенбергов предлагала и редкоземельные и СПГ и добычу в Охотском море. Семья и друзья ублюдка Трампа просто хочет обогатится за счет Украины.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:12 Ответить
Ще раз спробує дотиснути ...
на місці Зе я би взагалі не брав трубку - роумінг закінчився
показать весь комментарий
15.12.2025 20:16 Ответить
США очікують що рашка схвалить..
все, розходимось.. рашка на таке ні в жисть не піде
показать весь комментарий
15.12.2025 20:16 Ответить
Потрібно щоб Рубіо був присутній і будив Трампа під час розмови.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:24 Ответить
Помянемо Афганістан з дуже дуже сильними і потужними харантіями від США, особливо помянемо громадян Афганістану, які повірили свого часу у США
показать весь комментарий
15.12.2025 20:26 Ответить
Доречі Афганістан на відміну від України навіть був Основним Союзником США поза НАТО, як наприклад Ізраїль. Був бо коли США кинули свого союзника, США швиденько викреслили Афганістан зі списку союзників.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:36 Ответить
Exactly. Так само, як за одну ніч викинули Республіку Китай з ООН. За поданням Албанії, до речі.

дуже хитрий єврей Кіссінґер наламав свого часу немало дрів. Ще не ясно, на кого він працював.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:50 Ответить
 
 