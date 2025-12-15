Трамп проведет сегодня разговор с Зеленским и лидерами Европы о состоянии переговоров, - СМИ
Дональд Трамп сегодня, 15 декабря, проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами о ходе переговоров в Берлине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt, об этом заявил американский высокопоставленный чиновник.
Что известно
"По информации источников в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами о ходе переговоров с Украиной", - говорится в сообщении.
Чиновник также сказал изданию, что соглашение, которое обсуждается в Берлине, включает "очень сильные" гарантии безопасности США для Украины, по образцу пакта о взаимной обороне НАТО, а также "очень сильное сдерживание" с помощью американского оружия. США ожидают, что Россия одобрит это соглашение.
Переговоры США и Украины в Берлине
- Напомним, 15 декабря в Берлине состоялся второй день переговоров делегаций Украины и США по плану завершения российско-украинской войны.
- В конце ноября в США подготовили "мирный план" по российско-украинской войне. Сначала он включал 28 пунктов. Среди них такие: от Украины потребуют уступить остальную часть Донбасса; вдвое сократить численность ВСУ; заморозить линию боестолкновений в Запорожской и Херсонской областях; признать русский язык государственным и т. д.
- Этот план широко раскритиковали как в Украине, так и за рубежом, называя его перечнем российских желаний и фактически принуждением к капитуляции.
- 2 декабря Владимир Зеленский заявил, что обновленная версия проекта мирного плана содержит 20 пунктов и соглашение стало более проукраинским.
.
Дозволили кацапам відібрати Крим
Дозволили пуйлу розпочати повномасштабну війну проти України
І весь час надрочували зброю шоб пуйло раптом не програв..
Трамп зачекає....
на місці Зе я би взагалі не брав трубку - роумінг закінчився
все, розходимось.. рашка на таке ні в жисть не піде
дуже хитрий єврейКіссінґер наламав свого часу немало дрів. Ще не ясно, на кого він працював.