Трамп проведет сегодня разговор с Зеленским и лидерами Европы о состоянии переговоров, - СМИ

Дональд Трамп сегодня, 15 декабря, проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами о ходе переговоров в Берлине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt, об этом заявил американский высокопоставленный чиновник.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"По информации источников в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами о ходе переговоров с Украиной", - говорится в сообщении.

Чиновник также сказал изданию, что соглашение, которое обсуждается в Берлине, включает "очень сильные" гарантии безопасности США для Украины, по образцу пакта о взаимной обороне НАТО, а также "очень сильное сдерживание" с помощью американского оружия. США ожидают, что Россия одобрит это соглашение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной в Берлине, - СМИ

Переговоры США и Украины в Берлине

Напомним, 15 декабря в Берлине состоялся второй день переговоров делегаций Украины и США по плану завершения российско-украинской войны.

В конце ноября в США подготовили "мирный план" по российско-украинской войне. Сначала он включал 28 пунктов. Среди них такие: от Украины потребуют уступить остальную часть Донбасса; вдвое сократить численность ВСУ; заморозить линию боестолкновений в Запорожской и Херсонской областях; признать русский язык государственным и т. д.

Этот план широко раскритиковали как в Украине, так и за рубежом, называя его перечнем российских желаний и фактически принуждением к капитуляции.

2 декабря Владимир Зеленский заявил, что обновленная версия проекта мирного плана содержит 20 пунктов и соглашение стало более проукраинским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: позиции относительно территори пока разные