Началась встреча Зеленского с американской делегацией в Берлине, - СМИ
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в Берлине уже началась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил изданию "Суспільне" источник в украинской делегации.
Что известно?
Как отмечается, вчера украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Берлин на встречу с представителями США для обсуждения "мирного плана" по завершению войны.
В переговорах приняли участие руководители СНБО, МИД, ОП и Генштаба с украинской стороны, а также Кушнер, Гринкевич и Уиткофф - со стороны США.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
