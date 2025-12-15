Началась встреча Зеленского с американской делегацией в Берлине, - СМИ

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в Берлине уже началась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил изданию "Суспільне" источник в украинской делегации.

Что известно?

Как отмечается, вчера украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Берлин на встречу с представителями США для обсуждения "мирного плана" по завершению войны.

В переговорах приняли участие руководители СНБО, МИД, ОП и Генштаба с украинской стороны, а также Кушнер, Гринкевич и Уиткофф - со стороны США.

Переговоры в Берлине

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

