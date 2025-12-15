РУС
Началась встреча Зеленского с американской делегацией в Берлине, - СМИ

переговоры в Берлине

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в Берлине уже началась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил изданию "Суспільне" источник в украинской делегации.

Что известно?

Как отмечается, вчера украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Берлин на встречу с представителями США для обсуждения "мирного плана" по завершению войны.

В переговорах приняли участие руководители СНБО, МИД, ОП и Генштаба с украинской стороны, а также Кушнер, Гринкевич и Уиткофф - со стороны США.

Смотрите также: Встреча Зеленского с представителями Трампа началась в Берлине. ФОТОрепортаж

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Читайте также: Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США

Зеленский Владимир (22989) переговоры (5386) США (28637)
+1
кловун залишается кловуном...
15.12.2025 13:14 Ответить
+1
Так буде одна валіза із двома червоними кнопками чи дві валізи із з'єднаними дротами ?
15.12.2025 13:15 Ответить
Говорят Зе категорически требует от США совместного использования их ядерного чемодана!
15.12.2025 13:12 Ответить
А що він їм зробить, якщо вони відмовлять?
15.12.2025 13:14 Ответить
Вы еще не знаете Зе! Он способен на страшное!
15.12.2025 13:39 Ответить
кловун залишается кловуном...
15.12.2025 13:14 Ответить
Так буде одна валіза із двома червоними кнопками чи дві валізи із з'єднаними дротами ?
15.12.2025 13:15 Ответить
В мене такий зять як в декого 5 - він все порішає - Трамп
15.12.2025 13:13 Ответить
Це які нерви треба, щоб витримати це кодло провінційних невігласів, гопників і рекетирів старого бабуїна!
15.12.2025 13:24 Ответить
Кому треба мати нерви? 2м прокацапленим забудовникам-шулерам?
15.12.2025 13:30 Ответить
Зебарани, а де ви ще бачили президентів, які зустрічаються не з собі рівними по статусу, а з їх слугами та зятями? як можна назвати такого ***********?
15.12.2025 13:33 Ответить
Встречаются на свидания уже год без толку. Потом русня скажет нет не принимаем и так по новой. Наша писня гарна нова. Больше года русня продолжает войну без последствий практически. Бла бла бла бла бла бла бла. Один п****ь консультации и ифношум ни о чем
15.12.2025 13:34 Ответить
Чому посланців від Рудого Бордельєро двох? Рудий таки мусить боятися - один таки може обманути. Тому двох волхвів послав, обоє бариги з народження.
15.12.2025 13:41 Ответить
 
 