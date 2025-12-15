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Новини Мирні перемовини
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Розпочалася зустріч Зеленського з американською делегацією у Берліні, - ЗМІ

перемовини у Берліні

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією у Берліні вже розпочалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило виданню "Суспільне" джерело в українській делегації.

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Що відомо?

Як зазначається, вчора українська делегація на чолі із Зеленським прибула до Берліна на зустріч із представниками США для обговорення "мирного плану" щодо завершення війни.

У переговорах взяли участь керівники РНБО, МЗС, ОП та Генштабу з українського боку, а також Кушнер, Гринкевич і Віткофф - зі сторони США.

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Перемовини у Берліні

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Автор: 

Зеленський Володимир (28184) перемовини (3841) США (26855)
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Топ коментарі
+2
Зебарани, а де ви ще бачили президентів, які зустрічаються не з собі рівними по статусу, а з їх слугами та зятями? як можна назвати такого ***********?
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15.12.2025 13:33 Відповісти
+1
В мене такий зять як в декого 5 - він все порішає - Трамп
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15.12.2025 13:13 Відповісти
+1
кловун залишается кловуном...
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15.12.2025 13:14 Відповісти

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