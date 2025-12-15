Розпочалася зустріч Зеленського з американською делегацією у Берліні, - ЗМІ

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією у Берліні вже розпочалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило виданню "Суспільне" джерело в українській делегації.

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Що відомо?

Як зазначається, вчора українська делегація на чолі із Зеленським прибула до Берліна на зустріч із представниками США для обговорення "мирного плану" щодо завершення війни.

У переговорах взяли участь керівники РНБО, МЗС, ОП та Генштабу з українського боку, а також Кушнер, Гринкевич і Віткофф - зі сторони США.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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