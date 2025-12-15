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Розпочалася зустріч Зеленського з американською делегацією у Берліні, - ЗМІ
Зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією у Берліні вже розпочалася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило виданню "Суспільне" джерело в українській делегації.
Що відомо?
Як зазначається, вчора українська делегація на чолі із Зеленським прибула до Берліна на зустріч із представниками США для обговорення "мирного плану" щодо завершення війни.
У переговорах взяли участь керівники РНБО, МЗС, ОП та Генштабу з українського боку, а також Кушнер, Гринкевич і Віткофф - зі сторони США.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
Топ коментарі
+2 Ольга Пелле
показати весь коментар15.12.2025 13:33 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар15.12.2025 13:13 Відповісти Посилання
+1 Roman Stambul
показати весь коментар15.12.2025 13:14 Відповісти Посилання
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