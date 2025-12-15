РУС
Канцлер Германии предлагает РФ прекратить обстрелы на Рождество

Фридрих Мерц о рождественском перемирии с Россией

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложение о возможном рождественском перемирии с Россией. Он отметил, что российская сторона могла бы на несколько дней прекратить обстрелы, что стало бы первым шагом к мирному урегулированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мерц говорил на пресс-конференции в Берлине.

Немецкий канцлер подчеркнул, что война в течение последних недель и месяцев в основном наносит ущерб гражданскому населению, в частности разрушает детские сады и школы, фактически осуществляя террор против мирных граждан Украины.

Рождественское перемирие как первый шаг к миру

Мерц также подчеркнул, что от действий России зависит дальнейшее развитие ситуации.

"Мяч сейчас на столе у российской стороны", — отметил он, призывая к конструктивным и трезвым переговорам, которые могли бы привести к длительному миру в Украине.

Канцлер добавил, что кратковременное перемирие могло бы стать сигналом для начала более масштабного и стабильного урегулирования войны.

Шанс на настоящий мир

Во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Фридрих Мерц заявил, что в ходе двухдневных переговоров в Берлине удалось достичь "важного прогресса" в согласовании общей переговорной позиции Украины, США и Европы. 

Политик подчеркнул, что Россия играет на время и ставит максимальные требования, одновременно ведя захватническую войну.

Также Мерц озвучил пять целей, которые должны быть достигнуты на переговорах по завершению войны в Украине:

  • Установление мира, который сохраняет суверенитет Украины.
  • Мир должен быть обеспечен существенными гарантиями со стороны США и Европы.
  • Условия мира должны быть разработаны совместно всеми сторонами, включая США и Европу.
  • Мир не должен негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС.
  • Мир должен сохранить европейскую перспективу Украины и способствовать ее восстановлению.

Топ комментарии
Кацапи різдво бухають 7 сінчя.
15.12.2025 20:19 Ответить
Хоч подякуйте пану Мерцу, которий хвилюється за Україну і щось таки пробує робити. А наше МЗС, щось робить?! Ну хіба що всіляких "корабельних сосен" прилаштовує в теплі країни. А сьогодні стало відомо, що в Іспанію зєрмачня призначила нову послицю - Соколовську в которої профільної освіти -"0", досвіду дипломатичної роботи - "0" і саме прикольне, що ця сосалка даже не знає іспанської мови.
А ви кажете, що хтось щось нам мало робить!
15.12.2025 20:25 Ответить
Європа - край розових поні
15.12.2025 20:17 Ответить
Європа - край розових поні
15.12.2025 20:17 Ответить
Він це висловив росіянам, чи просто ротом у повітря, аби шось висловити.
15.12.2025 20:19 Ответить
💯 чомусь потужні заклики та заяви адресовані не на пряму, а завжди десь там в фоновому режимі
15.12.2025 20:21 Ответить
Кацапи різдво бухають 7 сінчя.
15.12.2025 20:19 Ответить
*січня
15.12.2025 20:20 Ответить
Романтик,мля! Сатана Різдво не святкує!
15.12.2025 20:19 Ответить
«Трупи НАТО та ЄС будуть забезпечувати перемирʼя»

- перекладачка під час конференції переклала слово «troops» (війська) як «трупи»

Реальний є відос 😸. Помилка по Фрейу.
15.12.2025 20:19 Ответить
Так кацапи скажуть, що вони не розуміють коли у кого там Різдво. У кацапів воно 7 января. У них же так і залишилось. Спочатку новАя ера от рАждьЄства ХрістоВа, а потім народився Ісус Христос
15.12.2025 20:20 Ответить
Мерц - де Тауруси? Тоді точно буде зупинка, і не тільки на Різдво....
15.12.2025 20:21 Ответить
Путін обожнє, коли ссикуни його вмовляють.
15.12.2025 20:24 Ответить
Хоч подякуйте пану Мерцу, которий хвилюється за Україну і щось таки пробує робити. А наше МЗС, щось робить?! Ну хіба що всіляких "корабельних сосен" прилаштовує в теплі країни. А сьогодні стало відомо, що в Іспанію зєрмачня призначила нову послицю - Соколовську в которої профільної освіти -"0", досвіду дипломатичної роботи - "0" і саме прикольне, що ця сосалка даже не знає іспанської мови.
А ви кажете, що хтось щось нам мало робить!
15.12.2025 20:25 Ответить
А ще можна подякувати падлюці меркель, яка викохала путіна.
15.12.2025 20:31 Ответить
Все що робиця ,все одно робиця,а не теревені що ви теревените
15.12.2025 20:26 Ответить
Рашиський терорист на це не піде ,єдине коли він сам запропонував на так зване перемиря це було день победобесія.
15.12.2025 20:28 Ответить
убейте их после різдва - *******
15.12.2025 20:35 Ответить
Как такие глуповатые клерки становятся начальниками. Он же ходячий литературный персонаж.
15.12.2025 20:36 Ответить
Дякуємо пан Мерц ,Ви правильний політик !!! ❤️ 🇩🇪...
15.12.2025 20:51 Ответить
За гундяєвськими скрепами кацапи все зроблять з точністю до навпаки.
15.12.2025 21:11 Ответить
Кацапія живе в другому часовому вимірі. Народження Христа, 25 грудня, у них 7 січня.
15.12.2025 21:33 Ответить
Хочуть повторити 1914 рік.
15.12.2025 21:45 Ответить
 
 