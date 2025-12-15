Канцлер Германии предлагает РФ прекратить обстрелы на Рождество

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложение о возможном рождественском перемирии с Россией. Он отметил, что российская сторона могла бы на несколько дней прекратить обстрелы, что стало бы первым шагом к мирному урегулированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мерц говорил на пресс-конференции в Берлине.

Немецкий канцлер подчеркнул, что война в течение последних недель и месяцев в основном наносит ущерб гражданскому населению, в частности разрушает детские сады и школы, фактически осуществляя террор против мирных граждан Украины.

Рождественское перемирие как первый шаг к миру

Мерц также подчеркнул, что от действий России зависит дальнейшее развитие ситуации.

"Мяч сейчас на столе у российской стороны", — отметил он, призывая к конструктивным и трезвым переговорам, которые могли бы привести к длительному миру в Украине.

Канцлер добавил, что кратковременное перемирие могло бы стать сигналом для начала более масштабного и стабильного урегулирования войны.

Шанс на настоящий мир

Во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Фридрих Мерц заявил, что в ходе двухдневных переговоров в Берлине удалось достичь "важного прогресса" в согласовании общей переговорной позиции Украины, США и Европы.

Политик подчеркнул, что Россия играет на время и ставит максимальные требования, одновременно ведя захватническую войну.

Также Мерц озвучил пять целей, которые должны быть достигнуты на переговорах по завершению войны в Украине:

Установление мира, который сохраняет суверенитет Украины.

Мир должен быть обеспечен существенными гарантиями со стороны США и Европы.

Условия мира должны быть разработаны совместно всеми сторонами, включая США и Европу.

Мир не должен негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС.

Мир должен сохранить европейскую перспективу Украины и способствовать ее восстановлению.

