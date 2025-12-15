Макрон сегодня прилетит в Берлин на встречу, посвященную Украине
Вечером понедельника, 15 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Берлин для рабочей встречи по ситуации в Украине.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Елисейский дворец, информирует Цензор.НЕТ.
О чем будут говорить
"По итогам последнего заседания Коалиции желающих, которое состоялось 11 декабря, эта встреча позволит подвести итоги переговоров, ведущихся в рамках американского посредничества, а также обсудить гарантии безопасности. Лидеры также продолжат начатую работу с целью достижения прочного и долгосрочного мира в Украине", - рассказали в канцелярии президента Франции.
Согласно обнародованной программе, встретит французского президента канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Рабочий ужин назначен на 19 часов.
Кто примет участие:
Ожидается, что к встрече в Берлине в понедельник вечером также присоединятся:
- генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;
- президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
- На мероприятии будут присутствовать лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции.
Эта поездка проходит на фоне продолжения мирных переговоров в понедельник в столице Германии между президентом Украины Владимиром Зеленским и американской делегацией.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что сегодняшний онлайн-разговор между министрами иностранных дел стран-членов ЕС и представителями команды президента США Дональда Трампа не состоялся. Причиной стали технические проблемы.
