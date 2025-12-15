РУС
Макрон сегодня прилетит в Берлин на встречу, посвященную Украине

Макрон

Вечером понедельника, 15 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Берлин для рабочей встречи по ситуации в Украине.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Елисейский дворец, информирует Цензор.НЕТ.

О чем будут говорить

"По итогам последнего заседания Коалиции желающих, которое состоялось 11 декабря, эта встреча позволит подвести итоги переговоров, ведущихся в рамках американского посредничества, а также обсудить гарантии безопасности. Лидеры также продолжат начатую работу с целью достижения прочного и долгосрочного мира в Украине", - рассказали в канцелярии президента Франции.

Согласно обнародованной программе, встретит французского президента канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Рабочий ужин назначен на 19 часов.

Читайте также: Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США

Кто примет участие:

Ожидается, что к встрече в Берлине в понедельник вечером также присоединятся:

  • генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;
  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • На мероприятии будут присутствовать лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции.

Эта поездка проходит на фоне продолжения мирных переговоров в понедельник в столице Германии между президентом Украины Владимиром Зеленским и американской делегацией.

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что сегодняшний онлайн-разговор между министрами иностранных дел стран-членов ЕС и представителями команды президента США Дональда Трампа не состоялся. Причиной стали технические проблемы.

Читайте также: Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной в Берлине, - СМИ

Берлин (233) переговоры (5386) Макрон Эмманюэль (1533)
Ядерна держава Європи повинна брати участь в тих бізнес розборках тампона і зятя (і невістки)
показать весь комментарий
15.12.2025 19:15 Ответить
 
 