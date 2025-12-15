Разговор между министрами стран ЕС и Уиткоффом и Кушнером сорвался, - Каллас
Сегодняшний онлайн-разговор между министрами иностранных дел стран-членов ЕС и представителями команды президента США Дональда Трампа не состоялся. Причиной стали технические проблемы.
Об этом на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам рассказала главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Техпроблемы помешали выступлению
По словам Каллас, выступление Виткоффа и Кушнера на Совете ЕС 15 декабря не состоялось из-за технических препятствий.
"Я не могу многое сообщить по итогам обсуждений со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, поскольку не знаю, была ли это кибератака, но технические средства точно сработали некорректно", - сказала она.
Учитывая этот инцидент, по словам топ-дипломата, нельзя сказать, что "они провели обсуждение".
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель лидера США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер15 декабря обратятся к участникам Совета ЕС по видеосвязи.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
- Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
- 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.
