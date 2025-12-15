РУС
4 054 28

Разговор между министрами стран ЕС и Уиткоффом и Кушнером сорвался, - Каллас

Кушнер, Виткофф

Сегодняшний онлайн-разговор между министрами иностранных дел стран-членов ЕС и представителями команды президента США Дональда Трампа не состоялся. Причиной стали технические проблемы.

Об этом на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам рассказала главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Техпроблемы помешали выступлению

По словам Каллас, выступление Виткоффа и Кушнера на Совете ЕС 15 декабря не состоялось из-за технических препятствий.

"Я не могу многое сообщить по итогам обсуждений со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, поскольку не знаю, была ли это кибератака, но технические средства точно сработали некорректно", - сказала она.

Учитывая этот инцидент, по словам топ-дипломата, нельзя сказать, что "они провели обсуждение".

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель лидера США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер15 декабря обратятся к участникам Совета ЕС по видеосвязи.

Переговоры в Берлине

    • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
    • Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
    • Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
    • 15 декабря переговоры между делегациями продолжились. 

+13
ЗЯТЬ і прораб будуть вказувати континенту звідки вся цивілізація як жити, бо рузкіе які ще 300 років тому бігали голі по болотам пообіцяли їм бакси за жижу із боліт

ЦЕ ЖЕСТЬ
15.12.2025 18:43 Ответить
+10
Європа маладца - нахрін давати цій парочці собою крутити .. Досить Буратіни ...
15.12.2025 18:43 Ответить
+7
Ні - жесть , що "континент" на якому мешкає пів мільярда людей і сукупний ВВП майже 20 трлн $ не може (чи не хоче?) нічого вдіяти з якимсь ****** !
15.12.2025 18:50 Ответить
ЗЯТЬ і прораб будуть вказувати континенту звідки вся цивілізація як жити, бо рузкіе які ще 300 років тому бігали голі по болотам пообіцяли їм бакси за жижу із боліт

ЦЕ ЖЕСТЬ
15.12.2025 18:43 Ответить
техніка відмовилась розуміти розмову між міністрами закордонних справ ЄС та девелоперами

техніку можна зрозуміти...
єто брєд какой-то в дипломатії

.
15.12.2025 18:48 Ответить
Ні - жесть , що "континент" на якому мешкає пів мільярда людей і сукупний ВВП майже 20 трлн $ не може (чи не хоче?) нічого вдіяти з якимсь ****** !
15.12.2025 18:50 Ответить
у тому-то і проблема, що у "якогось *****" ЯЗ більше ніж у 500 млн Європи
15.12.2025 20:11 Ответить
У https://www.obozrevatel.com/ukr/location/rossiya/moskva/ Москві ввечері в неділю, 14 грудня, пролунали вибухи. До столиці країни-агресора долетіли дрони, армії РФ довелося застосовувати протиповітряну оборонуранці й незадовго до полудня 14 грудня аеропорти Московської області РФ тимчасово закривали через загрозу БПЛА.



Гарні салюти у Москві роботі Мерца на тусовках парочки ділляг зі США
15.12.2025 19:09 Ответить
https://zn.ua/ukr/war/droni-sbu-vtretje-atakuvali-naftovidobuvni-platformi-lukojl-nizhnevolzhskneft-u-kaspijskomu-mori-zmi.html
15.12.2025 19:18 Ответить
Європа маладца - нахрін давати цій парочці собою крутити .. Досить Буратіни ...
15.12.2025 18:43 Ответить
Міністри мають яйці....
15.12.2025 18:46 Ответить
Думаю просто запланована й витримана тактика. Мерц чудово провів дводенний шоу випендрьож парочки зі США. Фінський лідер піднатаскав трохи Буратінку тет-а-тет ... Все заплановано.
15.12.2025 18:51 Ответить
оце і є дієва і виважена дипломатія....
15.12.2025 18:53 Ответить
Рубіо не було на цих тьорках - тому все ще попереду. Після плану 28 Рубіо просто все зламав , відмінивши зустріч з Конякою...
Тому й міністри ЄС не побігли згинатися перед двійкою ДІЛЛЯГ ...
15.12.2025 18:47 Ответить
Тобі ж послали ***** баригу і зятька два проходимця.
15.12.2025 18:43 Ответить
Зірвалася...
Це як рибка, яку прикормили , впіймали але вона із крючка зірвалася! Підсак забув зять (або невістка) на риболовлю взяти!
Майже до берега підтягли....
15.12.2025 18:44 Ответить
трамповський зятьок жирну рибу-фіш впустив.
Іванка вдома Хануку святкувала

.
15.12.2025 18:51 Ответить
Зєлєнского з Умеровим продовили, а Европу не змогли?
15.12.2025 18:46 Ответить
Значить У та З не європейці.
15.12.2025 18:51 Ответить
принизити більше цю парочку вже не можливо( Умєрова й Вовку) - їм вже як з гуся вода ...
15.12.2025 18:53 Ответить
напросилася аналогія з піснею україночки МОТАНКА ... вовка це лиш символ дійсно важливої для них України , домотана Європою, в руках Європи Мотанка
15.12.2025 18:56 Ответить
Розмова не задалась
15.12.2025 18:51 Ответить
інакше кажучи, Європа НЕ здалась

.
15.12.2025 18:52 Ответить
ці два щюра віткоффта, кушенир , мають дійсно щюрячу ходню ...але ЄС нас* яло їм на пику ... ....
15.12.2025 18:59 Ответить
Як могло зірватися, якщо ці два чудика знаходяться в Берліні? Хіба до Брюсселя, якихосб 700кмі? Час льоту...
15.12.2025 19:01 Ответить
В європейців хватає розуму не брати на себе відповідальність за причетність до капітуляції України, вони добре розуміють що це відкриває шлях до третьої світової війни і прямим текстом про це говорять, але оманській гниді з його гбшними оточенням на це плювати так як і цим трампоновським покидьками, агенти кремля в Україні разом з агентурою кремля в США узгодили капітуляцію України написану в кремлі, це повний триндець.
15.12.2025 19:02 Ответить
Раз Тромб постав на переговори свого зятя, Зеленському потрібно було послати на переговори свою тещу. Хай би потеревеняли
15.12.2025 19:05 Ответить
Проженіть цих двох смердючих євреїв поганою метлою. Їхня кінцева мета - продати Україну. Шматок за шматком.
15.12.2025 19:13 Ответить
Оптоволокно відірвалося від посланців США!
15.12.2025 19:15 Ответить
з баригами-мародерами Трумпа мають спілкуватися не міністри країн ЄС, а прокурори та судді...
15.12.2025 19:45 Ответить
 
 