Уиткофф и Кушнер сегодня обратятся к Совету ЕС по иностранным делам

Спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер сегодня обратятся к участникам Совета ЕС по видеосвязи.

об этом заявил заместитель главы МИД Польши Мартин Босацкий.

Что известно

Уиткофф и Кушнер подключатся к заседанию министров иностранных дел ЕС сегодня.

"Важно, что представители, ответственные за мирные переговоры от имени президента США Дональда Трампа, - как относительно Ближнего Востока, так и относительно Украины, - а именно господин Уиткофф и господин Кушнер, присоединятся к нам. Они будут общаться с министрами иностранных дел Европейского Союза", - сказал Босацкий.

Он подчеркнул, что этот факт "демонстрирует, что американцы - которые не всегда стремятся к диалогу с европейцами, особенно в форматах ЕС, таких как сегодняшний Совет ЕС по иностранным делам с участием всех министров иностранных дел ЕС, - привлекаются именно таким образом".

Он напомнил, что американские переговорщики также лично будут присутствовать на встрече с лидерами ЕС в Берлине, в которой также примет участие премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Это имеет значение, поскольку показывает, что Европа является частью этих переговоров и что к Европе относятся серьезно и как к субъекту в собственном праве - не только со стороны Украины, но и со стороны наших американских союзников", - подытожил Босацкий.

Что предшествовало?

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Переговоры между делегациями Украины и США длились пять часов. Они продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.

