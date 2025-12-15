РУС
Уиткофф и Кушнер сегодня обратятся к Совету ЕС по иностранным делам

Виткофф и Кушнер обратятся к ЕС: что известно?

Спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер сегодня обратятся к участникам Совета ЕС по видеосвязи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил заместитель главы МИД Польши Мартин Босацкий.

Что известно

Уиткофф и Кушнер подключатся к заседанию министров иностранных дел ЕС сегодня.

"Важно, что представители, ответственные за мирные переговоры от имени президента США Дональда Трампа, - как относительно Ближнего Востока, так и относительно Украины, - а именно господин Уиткофф и господин Кушнер, присоединятся к нам. Они будут общаться с министрами иностранных дел Европейского Союза", - сказал Босацкий.

Он подчеркнул, что этот факт "демонстрирует, что американцы - которые не всегда стремятся к диалогу с европейцами, особенно в форматах ЕС, таких как сегодняшний Совет ЕС по иностранным делам с участием всех министров иностранных дел ЕС, - привлекаются именно таким образом".

Он напомнил, что американские переговорщики также лично будут присутствовать на встрече с лидерами ЕС в Берлине, в которой также примет участие премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Это имеет значение, поскольку показывает, что Европа является частью этих переговоров и что к Европе относятся серьезно и как к субъекту в собственном праве - не только со стороны Украины, но и со стороны наших американских союзников", - подытожил Босацкий.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • Переговоры между делегациями Украины и США длились пять часов. Они продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.

Топ комментарии
+9
Підскажить, будь ласка, до ради ЄС з закордоних справ можуть напряму звертатись всі підстаркуваті ігруни у гольф та різноманитні зятя? У мене є знайомий асенізатор шо у нашому садівництві гівно з септиків качає то я йому пораджу куди звертатись. До речи, він ЧУДОВИЙ переговірник та зять ланкового Петра. За гру в гольф не скажу але у футбола на луках він грає.
15.12.2025 14:00 Ответить
+7
Чому до міністрів закордонних справ звертається не держсекретар Рубіо (тобто - міністр закордонних справ США), а якісь 2 бізнесмени?
Рубіо там єдиний професіонал в усій команді трампона залишився, якщо його задвинули - це ппць повний буде. Бо більше там адекватів немає.
15.12.2025 13:56 Ответить
+6
хто вони такі які займають посади ,щоб звертатись до Ради ЄС ? Вітьок і Зятьок це гібриди огірків !
15.12.2025 14:01 Ответить
Ойц, «потєплєніє отношєній»!
15.12.2025 13:54 Ответить
Приїхало два торгаша, шукають з ким перетерти, кого на свою сторону перекупити, а добрі європейці розслабились… «нас уважають, папа нас не кинув»(((
15.12.2025 13:56 Ответить
Чому до міністрів закордонних справ звертається не держсекретар Рубіо (тобто - міністр закордонних справ США), а якісь 2 бізнесмени?
Рубіо там єдиний професіонал в усій команді трампона залишився, якщо його задвинули - це ппць повний буде. Бо більше там адекватів немає.
15.12.2025 13:56 Ответить
Тому що Рубіо майже єдиний професійний політик в команді Тромба. Він ще дуже потрібен респам. Можливо як кандидат на посаду президента на виборах. Не на наступних, на наступних респам гаплик без варіантів, а на тих що будуть за ними. Якщо демьі вийдуть з якимось гівном, а іншого виходу у них немає, то хтось на зразок Рубіо і буде найкращим кандидатом. А ці два бізнесмена - це просто расходнікі. Як картриджі у принтера, голки у наркоманів чи презервативи у повії.
15.12.2025 14:41 Ответить
Підскажить, будь ласка, до ради ЄС з закордоних справ можуть напряму звертатись всі підстаркуваті ігруни у гольф та різноманитні зятя? У мене є знайомий асенізатор шо у нашому садівництві гівно з септиків качає то я йому пораджу куди звертатись. До речи, він ЧУДОВИЙ переговірник та зять ланкового Петра. За гру в гольф не скажу але у футбола на луках він грає.
15.12.2025 14:00 Ответить
хто вони такі які займають посади ,щоб звертатись до Ради ЄС ? Вітьок і Зятьок це гібриди огірків !
15.12.2025 14:01 Ответить
А ескортниці цих двох спєц упал намочєних теж будуть присутні? Чому б ні? Ще швейцара погукайте на засідання, якщо є зайве місце...
15.12.2025 14:02 Ответить
Яке ж це відношення держдепу до ради ЄС із закордонних справ?
Хто ці двоє, схожі на спецпредставників партнера по гольфу та свата? Де держсекретар Рубіо із законними посадовцями?
15.12.2025 14:02 Ответить
А хто вони такі?

Два якихось шлепера з за океану звертаються до офісійних осіб ЄС.

Може Грету Тумберг краще послухати? Вона кумедніша.
15.12.2025 14:09 Ответить
Зараз це мабуть сама перспективна посада в США - "зять"
15.12.2025 14:14 Ответить
Сулячи з фоток Епштейнгейту, може бути ще куча байстрюків.
15.12.2025 14:17 Ответить
Зять-нєхій взять та верблюже пальто вирішують нашу долю.
Та шоб ви подохли в один день з ******.
15.12.2025 14:17 Ответить
Який кошмар зараз в світі коїться. Замість політиків вже якісь бандитські рішали визначають кого і що продати. Далі художники будуть карти і кордони перемальовувати?
15.12.2025 14:23 Ответить
Ось що ху...ло дебільне, може зі світом робити.... Подає приклад як треба царювати особливо коли вокруг холопи рачки стоять
15.12.2025 14:51 Ответить
Зять, сват.. А он там в домино ни с кем не стучит? А то давайте и тех на усиление
15.12.2025 14:29 Ответить
Кушнер так і скаже, я як зять трампанутого, і це моя основная посада......
15.12.2025 14:48 Ответить
 
 