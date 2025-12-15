Віткофф та Кушнер сьогодні звернуться до Ради ЄС із закордонних справ

Спецпредставник лідера США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер сьогодні звернуться до учасників Ради ЄС по відеозв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив заступник голови МЗС Польщі Мартін Босацький.

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Що відомо?

Віткофф та Кушнер підключаться до засідання міністрів закордонних справ ЄС сьогодні.

"Важливим є те, що представники, відповідальні за мирні переговори від імені президента США Дональда Трампа, - як щодо Близького Сходу, так і щодо України, - а саме пан Віткофф і пан Кушнер, долучаться до нас. Вони спілкуватимуться з міністрами закордонних справ Європейського Союзу", - сказав Босацький.

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Він наголосив, що цей факт "демонструє, що американці - які не завжди прагнуть діалогу з європейцями, особливо у форматах ЄС, таких як сьогоднішня Рада ЄС із закордонних справ за участю всіх міністрів закордонних справ ЄС, - залучаються саме таким чином".

Він нагадав, що американські перемовники також особисто будуть присутні на зустрічі з лідерами ЄС в Берліні, у якій також буде брати участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Це має значення, оскільки показує, що Європа є частиною цих переговорів і що до Європи ставляться серйозно та як до суб’єкта у власному праві – не лише з боку України, але й з боку наших американських союзників", - підсумував Босацький.

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Що передувало?

У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Перемовини між делегаціями України та США тривали п'ять годин. Вони продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

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