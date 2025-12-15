Розмова між міністрами країн ЄС та Віткоффом і Кушнером зірвалася,- Каллас

Сьогоднішня онлайн-розмова між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та представниками команди президента США Дональда Трампа не відбулася. Причиною стали технічні проблеми.

Про це на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ розповіла головна дипломатка ЄС Кая Каллас, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Техпроблеми завадили виступу

За словами Каллас, виступ Віткоффа та Кушнера на Раді ЄС 15 грудня не відбувся через технічні перешкоди.

"Я не маю багато чого повідомити за підсумками обговорень зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, оскільки не знаю, чи це була кібератака, але технічні засоби точно спрацювали некоректно",- сказала вона.

З огляду на цей інцидент, за словами топдипломатки, не можна сказати, що "вони провели обговорення".

Раніше повідомлялося, що спецпредставник лідера США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер 15 грудня звернуться до учасників Ради ЄС по відеозв'язку.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.



Відомо, що перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.



Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.



15 грудня перемовини між делегаціями продовжилися.

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