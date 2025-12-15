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Новини Мирні перемовини
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Розмова між міністрами країн ЄС та Віткоффом і Кушнером зірвалася,- Каллас

Кушнер, Віткофф

Сьогоднішня онлайн-розмова між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та представниками команди президента США Дональда Трампа не відбулася. Причиною стали технічні проблеми.

Про це на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ розповіла головна дипломатка ЄС Кая Каллас, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Техпроблеми завадили виступу

За словами Каллас, виступ Віткоффа та Кушнера на Раді ЄС 15 грудня не відбувся через технічні перешкоди.

"Я не маю багато чого повідомити за підсумками обговорень зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, оскільки не знаю, чи це була кібератака, але технічні засоби точно спрацювали некоректно",- сказала вона.

З огляду на цей інцидент, за словами топдипломатки, не можна сказати, що "вони провели обговорення".

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник лідера США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер 15 грудня звернуться до учасників Ради ЄС по відеозв'язку.

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Перемовини у Берліні

Читайте також: Віткофф та Кушнер сьогодні звернуться до Ради ЄС із закордонних справ

Автор: 

Кушнер Джаред (75) перемовини (3841) Каллас Кая (529) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+23
ЗЯТЬ і прораб будуть вказувати континенту звідки вся цивілізація як жити, бо рузкіе які ще 300 років тому бігали голі по болотам пообіцяли їм бакси за жижу із боліт

ЦЕ ЖЕСТЬ
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15.12.2025 18:43 Відповісти
+13
Європа маладца - нахрін давати цій парочці собою крутити .. Досить Буратіни ...
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15.12.2025 18:43 Відповісти
+12
Ні - жесть , що "континент" на якому мешкає пів мільярда людей і сукупний ВВП майже 20 трлн $ не може (чи не хоче?) нічого вдіяти з якимсь ****** !
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15.12.2025 18:50 Відповісти

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