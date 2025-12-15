Макрон сьогодні прилетить у Берлін на зустріч щодо України
Ввечері понеділка, 15 грудня, президент Франції Емманюель Макрон прибуде до Берліна для робочої зустрічі щодо ситуації в Україні.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говоритимуть
"За підсумками останнього засідання Коаліції охочих, яке відбулося 11 грудня, ця зустріч дасть змогу підбити підсумки переговорів, що ведуться в межах американського посередництва, а також обговорити гарантії безпеки. Лідери також продовжать розпочату роботу з метою досягнення міцного й довготривалого миру в Україні",- розповіли у канцелярії президента Франції.
Згідно з оприлюдненою програмою, зустріне французького президента канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
Робоча вечеря призначена на 19-ту годину.
Хто візьме участь:
Очікується, що до зустрічі у Берліні в понеділок увечері також долучаться:
- генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
- президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- на заході будуть присутні лідери Великої Британії, Італії, Нідерландів, Польщі та Швеції.
Ця поїздка відбувається на тлі продовження мирних переговорів у понеділок у столиці Німеччини між президентом України Володимиром Зеленським та американською делегацією.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що сьогоднішня онлайн-розмова між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та представниками команди президента США Дональда Трампа не відбулася. Причиною стали технічні проблеми.
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