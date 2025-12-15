Макрон сьогодні прилетить у Берлін на зустріч щодо України

Ввечері понеділка, 15 грудня, президент Франції Емманюель Макрон прибуде до Берліна для робочої зустрічі щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говоритимуть

"За підсумками останнього засідання Коаліції охочих, яке відбулося 11 грудня, ця зустріч дасть змогу підбити підсумки переговорів, що ведуться в межах американського посередництва, а також обговорити гарантії безпеки. Лідери також продовжать розпочату роботу з метою досягнення міцного й довготривалого миру в Україні",- розповіли у канцелярії президента Франції.

Згідно з оприлюдненою програмою, зустріне французького президента канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Робоча вечеря призначена на 19-ту годину.

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Хто візьме участь:

Очікується, що до зустрічі у Берліні в понеділок увечері також долучаться:

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

на заході будуть присутні лідери Великої Британії, Італії, Нідерландів, Польщі та Швеції.

Ця поїздка відбувається на тлі продовження мирних переговорів у понеділок у столиці Німеччини між президентом України Володимиром Зеленським та американською делегацією.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що сьогоднішня онлайн-розмова між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та представниками команди президента США Дональда Трампа не відбулася. Причиною стали технічні проблеми.

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