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Новини Засідання Рамштайну
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Рютте візьме участь у засідання "Рамштайну" 16 грудня

Рютте візьме участь у засідання Рамштайну

У вівторок, 16 грудня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі НАТО.

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"У вівторок, 16 грудня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у штаб-квартирі НАТО не передбачено можливості для присутності ЗМІ.

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Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 16 грудня. Засідання проводитиметься в онлайн-режимі.
  • Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у формат "Рамштайн" відбудеться 3 грудня.
  • Попередній "Рамштайн" відбувся в очному форматі 15 жовтня.

Автор: 

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