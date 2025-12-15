Рютте візьме участь у засідання "Рамштайну" 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі НАТО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У вівторок, 16 грудня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у штаб-квартирі НАТО не передбачено можливості для присутності ЗМІ.

Також читайте: НАТО – наступна ціль Росії. Альянс має бути готовим до масштабної війни, - Рютте

Що передувало?