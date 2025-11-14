Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 3 грудня, - Шмигаль
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у формат "Рамштайн" відбудеться 3 грудня.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Формат Рамштайну
Глава Міноборони України 14 листопада взяв участь у відеоконференції за участю міністрів оборони країн Е5 – Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також головної дипломатки ЄС Каї Каллас.
"Готуємо наступне засідання у форматі "Рамштайн" на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку!" - написав він.
Зустріч глав МЗС
Шмигаль не уточнив, як саме відбуватиметься наступне засідання Контактної групи – онлайн чи офлайн.
Відомо, що 3-4 грудня у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.
- Нагадаємо, попередній "Рамштайн" відбувся в очному форматі 15 жовтня.
