Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 3 грудня, - Шмигаль

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у формат "Рамштайн" відбудеться 3 грудня.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Формат Рамштайну

Глава Міноборони України 14 листопада взяв участь у відеоконференції за участю міністрів оборони країн Е5 – Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

"Готуємо наступне засідання у форматі "Рамштайн" на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку!" - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль підсумував результати "Рамштайн": $422 млн на ініціативу PURL, $715 млн на закупівлі БпЛА, РЕБ і дронів-перехоплювачів, 5 пакетів військової допомоги

Зустріч глав МЗС

Шмигаль не уточнив, як саме відбуватиметься наступне засідання Контактної групи – онлайн чи офлайн.

Відомо, що 3-4 грудня у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український дрон-перехоплювач OCTOPUS запущено в серійне виробництво, - Шмигаль