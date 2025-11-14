Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 3 грудня, - Шмигаль

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у формат "Рамштайн" відбудеться 3 грудня.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони України 14 листопада взяв участь у відеоконференції за участю міністрів оборони країн Е5 – Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

"Готуємо наступне засідання у форматі "Рамштайн" на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку!" - написав він.

Шмигаль не уточнив, як саме відбуватиметься наступне засідання Контактної групи – онлайн чи офлайн.

Відомо, що 3-4 грудня у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

  • Нагадаємо, попередній "Рамштайн" відбувся в очному форматі 15 жовтня.

А ти готовий до шмигальгейту, як колишній керівник корупційної установи?
14.11.2025 18:32 Відповісти
тоді 3-го грудня приїде Юля, уже як МО?
14.11.2025 18:47 Відповісти
Хіба що, як ЧМО!
14.11.2025 18:48 Відповісти
Шмигаль в плівках фігурує ??
14.11.2025 18:35 Відповісти
1000 годин запису - не все одразу...
показати весь коментар
14.11.2025 18:49 Відповісти
Толку від цих рамштайнів? Просто з'їздити за державний кошт послухати на словах як не кидають Україну?
14.11.2025 19:03 Відповісти
 
 