Шмигаль назвав головні пріоритети України на засіданні "Рамштайн": Ініціатива PURL, українські дрони та ракети, збільшення дальності ударів. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Денис Шмигаль виступив на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

У своїй промові до партнерів Шмигаль зосередився на трьох ключових пріоритетах.

Ініціатива PURL

"Дякуємо всім, хто долучився. Вітаємо також приєднання нових держав. План дій PURL на 2025 рік має бути повністю реалізований. Ми розраховуємо на постійну координацію та фінансування для забезпечення своєчасних поставок", - сказав міністр.

Він зауважив, що потреби PURL наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів.

Українські дрони та ракети

"FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту. Ми продовжуємо наполягати на першочерговій потребі у понад 4 млрд доларів. У 2026 році зможемо побудувати до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Наші deep strike безпілотники та ракети допомагають нам асиметрично реагувати на російські удари", - розповів міністр.

За даними України, дефіцит бензину у противника становить до 20%.

Збільшення дальності удару

Шмигаль наголосив, що Україні потрібно більше артилерійських снарядів великої дальності.

"Вітаємо ініціативу щодо спільних закупівель артилерійських боєприпасів і закликаємо зосередити зусилля на постачанні саме боєприпасів великої дальності", - додав він.

Крім того, цієї зими Україна також терміново потребуватимемо перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та зенітні й авіаційні керовані ракети - до систем NASAMS, IRIS-T, літаків F-16 тощо.



"Дякуємо партнерам, що підтримуєте Україну. Ваша допомога — військова, фінансова та політична — це запорука досягнення справедливого та довготривалого миру", - підсумував міністр.











