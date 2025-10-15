Шмыгаль назвал главные приоритеты Украины на заседании "Рамштайн": инициатива PURL, украинские дроны и ракеты, увеличение дальности ударов. ФОТОрепортаж

Министр обороны Денис Шмыгаль выступил на 31-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В своей речи к партнерам Шмыгаль сосредоточился на трех ключевых приоритетах.

Инициатива PURL

"Спасибо всем, кто присоединился. Приветствуем также присоединение новых государств. План действий PURL на 2025 год должен быть полностью реализован. Мы рассчитываем на постоянную координацию и финансирование для обеспечения своевременных поставок", - сказал министр.

Он отметил, что потребности PURL в следующем году будут достигать от 12 до 20 миллиардов долларов.

Украинские дроны и ракеты

"FPV, ISR и другие дроны для удержания линии фронта. Мы продолжаем настаивать на первоочередной потребности в более 4 млрд долларов. В 2026 году сможем построить до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Наши deep strike беспилотники и ракеты помогают нам асимметрично реагировать на российские удары", - рассказал министр.

По данным Украины, дефицит бензина у противника составляет до 20%.

Увеличение дальности удара

Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужно больше артиллерийских снарядов большой дальности.

"Приветствуем инициативу по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов и призываем сосредоточить усилия на поставке именно боеприпасов большой дальности", - добавил он.

Кроме того, этой зимой Украина также срочно потребует перехватчики, системы противовоздушной обороны и зенитные и авиационные управляемые ракеты - к системам NASAMS, IRIS-T, самолетов F-16 и тому подобное.



"Спасибо партнерам, что поддерживаете Украину. Ваша помощь - военная, финансовая и политическая - это залог достижения справедливого и долговременного мира", - подытожил министр.











