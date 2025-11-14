РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11806 посетителей онлайн
Новости Рамштайн Заседание Рамштайна
139 8

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 3 декабря, - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 3 декабря.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Формат Рамштайна

Глава Минобороны Украины 14 ноября принял участие в видеоконференции с участием министров обороны стран Е5 – Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции, а также главного дипломата ЕС Каи Каллас.

"Готовим следующее заседание в формате "Рамштайн" на 3 декабря. Спасибо союзникам за последовательную поддержку!" - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль подвел итоги "Рамштайн": $422 млн на инициативу PURL, $715 млн на закупки БПЛА, РЭБ и дронов-перехватчиков, 5 пакетов военной помощи

Встреча глав МИД

Шмыгаль не уточнил, как именно будет проходить следующее заседание Контактной группы – онлайн или офлайн.

Известно, что 3-4 декабря в штаб-квартире НАТО состоится встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон-перехватчик OCTOPUS запущен в серийное производство, - Шмыгаль

  • Напомним, предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2899) Рамштайн (189)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ти готовий до шмигальгейту, як колишній керівник корупційної установи?
показать весь комментарий
14.11.2025 18:32 Ответить
тоді 3-го грудня приїде Юля, уже як МО?
показать весь комментарий
14.11.2025 18:47 Ответить
Хіба що, як ЧМО!
показать весь комментарий
14.11.2025 18:48 Ответить
Шмигаль в плівках фігурує ??
показать весь комментарий
14.11.2025 18:35 Ответить
1000 годин запису - не все одразу...
Є можливість укласти угоду! Про співпрацю
показать весь комментарий
14.11.2025 18:49 Ответить
ЖОДНОГО ЖИДА НЕ ПОВИННО БУТИ НА ДЕРЖАВНИХ ПОСАДАХ В УКРАЇНІ
показать весь комментарий
14.11.2025 18:36 Ответить
Обов'язок кожного українця незалежно від статі - знищити хоча би одного жида чекіста хабадника
показать весь комментарий
14.11.2025 18:37 Ответить
Толку від цих рамштайнів? Просто з'їздити за державний кошт послухати на словах як не кидають Україну?
показать весь комментарий
14.11.2025 19:03 Ответить
 
 