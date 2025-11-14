Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 3 декабря, - Шмыгаль
Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 3 декабря.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Формат Рамштайна
Глава Минобороны Украины 14 ноября принял участие в видеоконференции с участием министров обороны стран Е5 – Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции, а также главного дипломата ЕС Каи Каллас.
"Готовим следующее заседание в формате "Рамштайн" на 3 декабря. Спасибо союзникам за последовательную поддержку!" - написал он.
Встреча глав МИД
Шмыгаль не уточнил, как именно будет проходить следующее заседание Контактной группы – онлайн или офлайн.
Известно, что 3-4 декабря в штаб-квартире НАТО состоится встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса.
- Напомним, предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября.
