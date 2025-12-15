Рютте примет участие в заседании "Рамштайна" 16 декабря
Во вторник, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.
"Во вторник, 16 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в штаб-квартире НАТО не предусмотрена возможность присутствия СМИ.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря. Заседание будет проводиться в онлайн-режиме.
- Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 3 декабря.
- Предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль