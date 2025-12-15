РУС
Рютте примет участие в заседании "Рамштайна" 16 декабря

Рютте примет участие в заседании Рамштайна

Во вторник, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

"Во вторник, 16 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в штаб-квартире НАТО не предусмотрена возможность присутствия СМИ.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря. Заседание будет проводиться в онлайн-режиме.
  • Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 3 декабря.
  • Предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября.

