Рютте примет участие в заседании "Рамштайна" 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

"Во вторник, 16 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в штаб-квартире НАТО не предусмотрена возможность присутствия СМИ.

Что предшествовало?