Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря

Следующий Рамштайн состоится 16 декабря.

Во вторник, 16 декабря, состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание будет проводиться в онлайн-режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Министерство обороны Германии.

Так, отмечается, что на этот раз саммит пройдет под председательством Германии и Великобритании в "виртуальном формате".

В немецком оборонном ведомстве сообщили, что журналисты будут иметь возможность просмотреть вступительные заявления министров обороны Германии, Великобритании и Украины.

Что предшествовало? 

  • Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 3 декабря.
  • Предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября.

