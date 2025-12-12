Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря
Во вторник, 16 декабря, состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание будет проводиться в онлайн-режиме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Министерство обороны Германии.
Так, отмечается, что на этот раз саммит пройдет под председательством Германии и Великобритании в "виртуальном формате".
В немецком оборонном ведомстве сообщили, что журналисты будут иметь возможность просмотреть вступительные заявления министров обороны Германии, Великобритании и Украины.
Что предшествовало?
- Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 3 декабря.
- Предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября.
