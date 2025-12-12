Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання проводитиметься в онлайн-режимі .

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

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Так, зазначається, що цього разу саміт відбудеться під головуванням Німеччини та Великої Британії у "віртуальному форматі".

У німецькому оборонному відомстві повідомили, що журналісти матимуть можливість переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.

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