Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 16 грудня
У вівторок, 16 грудня, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання проводитиметься в онлайн-режимі .
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на Міністерство оборони Німеччини.
Так, зазначається, що цього разу саміт відбудеться під головуванням Німеччини та Великої Британії у "віртуальному форматі".
У німецькому оборонному відомстві повідомили, що журналісти матимуть можливість переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.
Що передувало?
- Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у формат "Рамштайн" відбудеться 3 грудня.
- Попередній "Рамштайн" відбувся в очному форматі 15 жовтня.
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