1 589 25

США уверены, что Россия примет гарантии безопасности для Киева

Мирные гарантии от США

США считают, что Россия может согласиться на проект мирного соглашения с "очень сильными гарантиями безопасности" для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Monde со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Проект соглашения, подготовленный по результатам переговоров в Берлине между делегациями Украины и США, предусматривает гарантии безопасности для Киева, аналогичные статье 5 договора НАТО.

Чиновник не раскрыл деталей гарантий, но заверил, что Украина и европейские лидеры "очень довольны ими".

"Все, что, по нашему мнению, нужно украинцам, чтобы чувствовать себя в безопасности, включено в часть проекта соглашения", — отметил он.

Гарантии безопасности и сроки их рассмотрения

Другой американский переговорщик добавил, что гарантии безопасности для Украины не будут обсуждаться бесконечно, а Россия, по мнению США, в итоге их примет. Таким образом, проект соглашения призван гарантировать безопасность Украины и создать предпосылки для мирного урегулирования войны.

Только украинцам решать, чем жертвовать ради мира, - Каллас

Напомним, в понедельник, 15 декабря, высокая представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас подчеркнула, что только украинцы могут решать, чем они готовы пожертвовать ради мира.

"Мы знаем, что НАТО закреплено в их Конституции, поэтому, если они согласятся на это, то сначала нам нужно - всем государствам-членам и всем странам, американцам, дать им очень, очень сильные, ощутимые гарантии безопасности, не только на бумаге, но и действительно ощутимые, например, сколько войск на местах, сколько возможностей, потому что это единственное, что их действительно защищает", - пояснила Кая Каллас.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+15
Кацапія нам пообіцяє гарантії миру. Може навіть рулон туалетки списати підписами і усіяти державними печатками.
15.12.2025 21:29 Ответить
+7
Вони всеодно будуть за гарантії виторговувати території. Зле одне - території помацати можна, а гарантії лиш почути)))
15.12.2025 21:31 Ответить
+7
Жодних сумнівів немає що рашка з радістю прийме капітуляцію України тому що виведення військ з частини її території яку вони захищали це і є капітуляція!!!
15.12.2025 21:33 Ответить
А кацапи впевнені шо пошлють США нах
15.12.2025 21:33 Ответить
Даже так! " ... з посиланням на високопоставленого американського чиновника." Джерело: https://censor.net/ua/n3590644, тобто, - Одна баба сказала ! -
Терміново готуємо державну нагороду.
15.12.2025 21:33 Ответить
Що за марення !
15.12.2025 21:35 Ответить
американці чи геть дурні чи просто їбануті ?
15.12.2025 21:35 Ответить
нє, вони домовляються з Ри-Фи, чи намагаються ...
15.12.2025 22:10 Ответить
Все це перелиття з пустого в порожнє. Ніякого толку з цих переговорів не буде.
15.12.2025 21:37 Ответить
Для України так, бо всі їхні гарантії без статусу члена НАТО пшик і то не факт, що дотримаються ст 5 як належить і альянс знову не відбудеться незначнимими, розтягнутими у часі поставками зброї.
15.12.2025 22:34 Ответить
саме для того, щоб прийняти мир з гарантіями безпеки для України, рашка не припиняє злочини проти людяності і щодня збільшує воєнні злочини
15.12.2025 21:41 Ответить
А в США всі розумово відсталі чи вони лиш таких в Европу женуть для прикола?
15.12.2025 21:43 Ответить
"Подібні до 5-ї статті НАТО" - Це як? А ту статтю хтось бачив у дії? Воно страшніше від Будапештського меморандуму, чи ні? Хтось притомний при здоровому глузді вірить, що Трамп кацапів буде бомбити?
15.12.2025 21:46 Ответить
сьогодні правлять як в Україні так і в США помазанникі Божі ...тому сподіватися на розуміння не треба ,вони віддають те шо їм неналежить ,але беруть те шо хочуть ,тоді коли народ топиться в крові ,дякуючі їх людині ...
15.12.2025 21:49 Ответить
А кто же этих " помазанников божьих" ввбирает? Или они себя сами назначают?!
15.12.2025 21:56 Ответить
ніт шоб стати до керма , достатньо зробити імідж людині ,сприятливий для суспільства , та трішечки зманіпулювати амбіціями тих ,хто нереалізувався в якийсь період свого життя ... Вкинути декілька сотен мілліонів на медія ,на статистику ,і цілі народи їдуть як барани за таким лідором голобородька , по шию в кривавій річки свого життя ...історія має таких прикладів багато ...
15.12.2025 22:07 Ответить
А що воно таке, оці "дуже сильні гарантії безпеки"? Хотілось би детально ознайомитись. Мабуть якісь патужні консультації країн НАТО у випадку повторного нападу.)
15.12.2025 21:51 Ответить
Черговий розвод Будапешт 2,0...
Москалям вірити не можна ніколи, це ще та скотиняка!!
15.12.2025 21:57 Ответить
тільки вже гарантії для меншої території
15.12.2025 22:36 Ответить
Єдина гарантія, це війска НАТО поруч з війсками ЗСУ прямо зараз. А якщо ні, то і не *******...
15.12.2025 22:01 Ответить
То США вже навіть не від себе нам гарантії дає, а пропонує їх від друга Бальйоді?
15.12.2025 22:02 Ответить
дати їм дуже, дуже сильні, відчутні гарантії безпеки,

прям як Трумп віщає
15.12.2025 22:02 Ответить
Угу. І за 24 години Тромб припинить війну. Але це неточно.
15.12.2025 22:08 Ответить
Що кацапи, що пєндоси - один хій.
15.12.2025 22:22 Ответить
Підозрюю, що під «гарантіями безпеки для Києва» мається на увазі ще одне місце в Ростові.
15.12.2025 22:34 Ответить
 
 