США уверены, что Россия примет гарантии безопасности для Киева

США считают, что Россия может согласиться на проект мирного соглашения с "очень сильными гарантиями безопасности" для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Monde со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Проект соглашения, подготовленный по результатам переговоров в Берлине между делегациями Украины и США, предусматривает гарантии безопасности для Киева, аналогичные статье 5 договора НАТО.

Чиновник не раскрыл деталей гарантий, но заверил, что Украина и европейские лидеры "очень довольны ими".

"Все, что, по нашему мнению, нужно украинцам, чтобы чувствовать себя в безопасности, включено в часть проекта соглашения", — отметил он.

Гарантии безопасности и сроки их рассмотрения

Другой американский переговорщик добавил, что гарантии безопасности для Украины не будут обсуждаться бесконечно, а Россия, по мнению США, в итоге их примет. Таким образом, проект соглашения призван гарантировать безопасность Украины и создать предпосылки для мирного урегулирования войны.

Только украинцам решать, чем жертвовать ради мира, - Каллас

Напомним, в понедельник, 15 декабря, высокая представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас подчеркнула, что только украинцы могут решать, чем они готовы пожертвовать ради мира.

"Мы знаем, что НАТО закреплено в их Конституции, поэтому, если они согласятся на это, то сначала нам нужно - всем государствам-членам и всем странам, американцам, дать им очень, очень сильные, ощутимые гарантии безопасности, не только на бумаге, но и действительно ощутимые, например, сколько войск на местах, сколько возможностей, потому что это единственное, что их действительно защищает", - пояснила Кая Каллас.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и европейским партнерам альтернативный подход к гарантиям безопасности для Украины, который предусматривает возможный отказ от стремления вступить в НАТО в обмен на твердые обязательства по защите от будущей агрессии России.

