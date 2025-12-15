Наступна зустріч України та США за участю військових відбудеться цими вихідними, - Axios

Фото: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty

У межах підготовки до потенційної мирної угоди цими вихідними відбудуться нові переговори між Україною і США за участю робочих груп та військових.

Очікується, що цими вихідними відбудуться переговори України та США, за участі робочих груп військових, які аналізуватимуть карти, — Axios

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

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Прогрес в останніх переговорах

Два дні інтенсивних переговорів між Україною, США та європейськими чиновниками привели до очевидного прогресу в питанні гарантій безпеки для України, але залишили значні розбіжності в питанні території, повідомили журналістам у понеділок американські чиновники.

Двома основними "точками тертя" під час кількох тижнів переговорів були гарантії безпеки, які Україна отримає від США та їхніх європейських союзників, а також лінії розмежування після мирної угоди.

Американські чиновники заявили в понеділок, що сторони наближаються до угоди про гарантії безпеки, яка буде базуватися на статті 5 НАТО.

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Обговорення територіальних питань

Виступаючи наприкінці переговорів у Берліні 15 грудня, Зеленський сказав, що не вірить, що США "вимагають" від України поступитися відповідною територією, а лише передають вимоги Росії. Джерело, обізнане з ситуацією, описало Axios дискусії щодо території як "складні".

Американський чиновник також сказав, що рішення про те, як вирішувати територіальне питання, залишається за Україною. Однак чиновник також зазначив, що решта пропозицій США, включаючи найсильніші гарантії безпеки, запропоновані на сьогодні, "не будуть на столі переговорів вічно".

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Новий раунд переговорів

"Цими вихідними, ймовірно, відбудуться переговори "десь у США, можливо, в Маямі, за участю робочих груп, військових, які будуть вивчати карти", - заявив американський чиновник.

Зеленський провів зустрічі з американськими та європейськими чиновниками, які тривали понад п'ять годин у неділю і понад дві години в понеділок. Обидві сторони охарактеризували ці зустрічі як продуктивні, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який також брав у них участь, висловив оптимізм щодо пропозицій США щодо гарантій безпеки.

За словами одного з американських чиновників, завдання переговорів полягає в тому, щоб "розробити найсильніший можливий пакет, щоб побачити, чи зможемо ми повернутися до Росії з чимось, що дозволить закрити це питання".

Але чиновники в Києві та європейських столицях побоюються, що Україна може погодитися на болючі поступки, а Росія відмовиться від угоди й буде вимагати ще більше.

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