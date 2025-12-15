РУС
Следующая встреча Украины и США с участием военных состоится в эти выходные, - Axios

Переговоры Украины и США
Фото: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty

В рамках подготовки к потенциальному мирному соглашению в эти выходные состоятся новые переговоры между Украиной и США с участием рабочих групп и военных.

Ожидается, что в эти выходные состоятся переговоры Украины и США с участием рабочих групп военных, которые будут анализировать карты, — Axios

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Прогресс в последних переговорах 

Два дня интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими чиновниками привели к очевидному прогрессу в вопросе гарантий безопасности для Украины, но оставили значительные разногласия в вопросе территории, сообщили журналистам в понедельник американские чиновники.

Двумя основными "точками трения" в течение нескольких недель переговоров были гарантии безопасности, которые Украина получит от США и их европейских союзников, а также линии разграничения после мирного соглашения.

Американские чиновники заявили в понедельник, что стороны приближаются к соглашению о гарантиях безопасности, которое будет базироваться на статье 5 НАТО.

Обсуждение территориальных вопросов

Выступая в конце переговоров в Берлине 15 декабря, Зеленский сказал, что не верит, что США "требуют" от Украины уступить соответствующую территорию, а лишь передают требования России. Источник, знакомый с ситуацией, описал Axios дискуссии по территории как "сложные".

Американский чиновник также сказал, что решение о том, как решать территориальный вопрос, остается за Украиной. Однако чиновник также отметил, что остальные предложения США, включая самые сильные гарантии безопасности, предложенные на сегодняшний день, "не будут на столе переговоров вечно".

Новый раунд переговоров

"В эти выходные, вероятно, состоятся переговоры "где-то в США, возможно, в Майами, с участием рабочих групп, военных, которые будут изучать карты", - заявил американский чиновник.

Зеленский провел встречи с американскими и европейскими чиновниками, которые длились более пяти часов в воскресенье и более двух часов в понедельник. Обе стороны охарактеризовали эти встречи как продуктивные, а канцлер Германии Фридрих Мерц, который также принимал в них участие, выразил оптимизм по поводу предложений США о гарантиях безопасности.

  • По словам одного из американских чиновников, задача переговоров состоит в том, чтобы "разработать самый сильный возможный пакет, чтобы посмотреть, сможем ли мы вернуться в Россию с чем-то, что позволит закрыть этот вопрос".
  • Но чиновники в Киеве и европейских столицах опасаются, что Украина может согласиться на болезненные уступки, а Россия откажется от соглашения и будет требовать еще больше.

Автор: 

+11
Таке відчуття що Україна воює з США які захищають фашистску росію.
15.12.2025 21:39 Ответить
+8
Факти давно вже кажуть, що це не просто відчуття...
15.12.2025 21:46 Ответить
+4
До цих пір літаємо в космосі ілюзії "справедливого миру і покарання агресора "? А розплата за ілюзії - завжди одна - реальність до якої ти не готовий - заморожування війни з віддачею московії частини територій...
15.12.2025 21:48 Ответить
Зараз тобі розкажуть про каву в Ялті
15.12.2025 21:50 Ответить
та да - купа незламних патріотів .А як почнеш уточнювати - то або емігрант,або пенсіонер , або студент ,або заброньований . ..
Прямо як на цьому малюнку
15.12.2025 21:54 Ответить
а сам ти хто? 5-а колона?
15.12.2025 22:44 Ответить
Ми - ті що думаємо і живемо в реальності. Тому для бездумних тилових патріотів - саме так - ми 5 колона . Гасла незламні не кричать ,думають власною головою - 100% прєдатєлі
15.12.2025 23:00 Ответить
не завадило би розстріляти подоляка за каву в ялті. щоб була наука наступним
15.12.2025 22:20 Ответить
Це у вас сьогодні такі методички старшій прапорсчік роздав?
15.12.2025 21:59 Ответить
Не подобається сіра реальність ? Сповнена гівна ,зради і несправедливості ? Хочеться перемог і незламності ? Тому замість того , щоб подивитися неприємній правді в очі шукаєм зрадників ,агєнтів крємля, методічки і прєдатєлєй родіни?
Факт визнання ,що ти всрався - дає можливість викинути лайно , випрати штани і почати заново . Але багато,хто не хоче визнавати - таки бігаючи з повними штанами "незламності " , розносячи навколо стійкий дух "стійкості"...
15.12.2025 22:26 Ответить
Дайте кожній групі по флеш-роялю щоб ніхто не обідився
15.12.2025 21:40 Ответить
Лінію розмежування готовити будуть чи пуйлу покажуть яйці тауруси ?
15.12.2025 21:49 Ответить
Я думаю будут проговаривать условия капитуляции с заморозкой ЛБЗ. Зеленский в обмен на сдачу страны получит разрешение провести электронные выборы через Дию и поправить еще 5 лет тем, что останется от Украины. Короче. З нормально припперли люди Трампа. Не зря Умерова возили на тайные встречи фБРовцы. Если ВРУ не вмешается, капитуляцию офрмят, а Зеля может и в Израиль к родителям выехать, если не захочет участвовать в выборах
15.12.2025 21:54 Ответить
думаю що трампу прийдеться для наступних перемовин посилити свою переговірну команду - додати до зятя та ріелтора ще трампа-молодшого, а у якості нєв'******** військового стратєга - самого гексета.
15.12.2025 22:43 Ответить
а, да, забув - результат буде такий самий.
15.12.2025 22:47 Ответить
 
 