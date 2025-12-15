Следующая встреча Украины и США с участием военных состоится в эти выходные, - Axios

Фото: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty

В рамках подготовки к потенциальному мирному соглашению в эти выходные состоятся новые переговоры между Украиной и США с участием рабочих групп и военных.

Ожидается, что в эти выходные состоятся переговоры Украины и США с участием рабочих групп военных, которые будут анализировать карты, — Axios

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Прогресс в последних переговорах

Два дня интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими чиновниками привели к очевидному прогрессу в вопросе гарантий безопасности для Украины, но оставили значительные разногласия в вопросе территории, сообщили журналистам в понедельник американские чиновники.

Двумя основными "точками трения" в течение нескольких недель переговоров были гарантии безопасности, которые Украина получит от США и их европейских союзников, а также линии разграничения после мирного соглашения.

Американские чиновники заявили в понедельник, что стороны приближаются к соглашению о гарантиях безопасности, которое будет базироваться на статье 5 НАТО.

Обсуждение территориальных вопросов

Выступая в конце переговоров в Берлине 15 декабря, Зеленский сказал, что не верит, что США "требуют" от Украины уступить соответствующую территорию, а лишь передают требования России. Источник, знакомый с ситуацией, описал Axios дискуссии по территории как "сложные".

Американский чиновник также сказал, что решение о том, как решать территориальный вопрос, остается за Украиной. Однако чиновник также отметил, что остальные предложения США, включая самые сильные гарантии безопасности, предложенные на сегодняшний день, "не будут на столе переговоров вечно".

Новый раунд переговоров

"В эти выходные, вероятно, состоятся переговоры "где-то в США, возможно, в Майами, с участием рабочих групп, военных, которые будут изучать карты", - заявил американский чиновник.

Зеленский провел встречи с американскими и европейскими чиновниками, которые длились более пяти часов в воскресенье и более двух часов в понедельник. Обе стороны охарактеризовали эти встречи как продуктивные, а канцлер Германии Фридрих Мерц, который также принимал в них участие, выразил оптимизм по поводу предложений США о гарантиях безопасности.

По словам одного из американских чиновников, задача переговоров состоит в том, чтобы "разработать самый сильный возможный пакет, чтобы посмотреть, сможем ли мы вернуться в Россию с чем-то, что позволит закрыть этот вопрос".

Но чиновники в Киеве и европейских столицах опасаются, что Украина может согласиться на болезненные уступки, а Россия откажется от соглашения и будет требовать еще больше.

