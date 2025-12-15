Трамп може зателефонувати Зеленському та Путіну, - ЗМІ

Президент США може зателефонувати лідерам України та Росії для обговорення мирного врегулювання війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Суспільного з посиланням на анонімного американського чиновника.

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Підготовка до мирних переговорів

За словами співбесідника, найближчими вихідними у Маямі заплановані переговори робочих груп США та України в рамках підготовки мирної угоди між Києвом і Москвою. Американські представники готові відвідати Україну та Росію, щоб сприяти встановленню довготривалого миру.

"Нам наказано зробити все необхідне, щоб сприяти від імені Президента Трампа встановленню міцного та довготривалого миру між Україною та РФ, і ми маємо намір зробити все можливе", — додав американський чиновник.

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Трамп: зараз ми ближчі до миру в Україні

Сам Дональд Трамп заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше.

За його словами, сьогодні він провів "дуже добру розмову з європейськими лідерами щодо війни РФ проти України".

"У нас була дуже гарна розмова, схоже, що справи йдуть добре, але ми ж про це говоримо вже давно. Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів, вони також хочуть покласти цьому (війні, - ред.) край", - сказав Трамп.

Глава Білого дому додав, що і Росія нібито теж хоче завершення війни.

"На цей момент Росія хоче покласти цьому край. Проблема в тому, що всі вони хочуть покласти цьому край, а потім раптом не захочуть".

Європа представила власний план гарантій безпеки для України

Тим часом лідери ЄС домовилися співпрацювати з Трампом і Зеленським "для досягнення тривалого миру, який збереже суверенітет України і європейську безпеку" і представила власний план гарантій безпеки для України.

Що зобов'язує Європа

План гарантій безпеки передбачає 6 ключових пунктів:

Постійну військову підтримку України. ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території. Створення "Багатонаціональних сил України" під керівництвом Європи. Формується в межах Коаліції охочих за підтримки США –– для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки на морі, з можливими діями на території України. Механізм контролю припинення вогню. Очолюваний США моніторинг із міжнародною участю - для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них. Юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. У разі нового нападу –– обов’язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами. Інвестиції у відновлення України. Фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими. Підтримка вступу України до ЄС.

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