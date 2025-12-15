Європа представила власний план гарантій безпеки для України у межах мирної угоди
Європейські лідери привітали значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо "забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні".
Текст заяви оприлюднила пресслужба уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спільна заява
У заяві також йдеться, що лідери ЄС вітають тісну співпрацю між командами президента Зеленського і президента Трампа, а також європейськими командами впродовж останніх днів і тижнів.
Лідери ЄС домовилися співпрацювати з Трампом і Зеленським "для досягнення тривалого миру, який збереже суверенітет України і європейську безпеку".
Також лідери США та Європи зобов'язалися співпрацювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення в контексті угоди про припинення війни.
Що зобов'язує Європа
План гарантій безпеки передбачає 6 ключових пунктів:
- Постійну військову підтримку України. ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території.
- Створення "Багатонаціональних сил України" під керівництвом Європи. Формується в межах Коаліції охочих за підтримки США –– для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки на морі, з можливими діями на території України.
- Механізм контролю припинення вогню. Очолюваний США моніторинг із міжнародною участю - для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них.
- Юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. У разі нового нападу –– обов’язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами.
- Інвестиції у відновлення України. Фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими.
- Підтримка вступу України до ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пора вже второпати і:
мобілізувати суспільство, а не деморалізувати обіцянками скорого миру
мобілізувати ВПК - насичення ЗСУ "новим порохом" (Залужний), себто дронами та наземними дронами замість піхоти та для логістики
мобілізувати ЗСУ - вичистити про-сирський совковий баласт
.