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Новини Гарантії безпеки від Європи Мирний план Європи
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Європа представила власний план гарантій безпеки для України у межах мирної угоди

Зеленський зустрівся з Макроном, Стармером та Мерцем

Європейські лідери привітали значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо "забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні".

Текст заяви оприлюднила пресслужба уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спільна заява

У заяві також йдеться, що лідери ЄС вітають тісну співпрацю між командами президента Зеленського і президента Трампа, а також європейськими командами впродовж останніх днів і тижнів.

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Лідери ЄС домовилися співпрацювати з Трампом і Зеленським "для досягнення тривалого миру, який збереже суверенітет України і європейську безпеку".

Також лідери США та Європи зобов'язалися співпрацювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення в контексті угоди про припинення війни.

Що зобов'язує Європа

План гарантій безпеки передбачає 6 ключових пунктів:

  1. Постійну військову підтримку України. ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території.
  2. Створення "Багатонаціональних сил України" під керівництвом Європи. Формується в межах Коаліції охочих за підтримки США –– для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки на морі, з можливими діями на території України.
  3. Механізм контролю припинення вогнюОчолюваний США моніторинг із міжнародною участю - для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них.
  4. Юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. У разі нового нападу –– обов’язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами.
  5. Інвестиції у відновлення України. Фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими.
  6. Підтримка вступу України до ЄС.

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Автор: 

Європа (2524) допомога і підтримка (1238) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+8
Я так розумію, що крім моніторингу і відновлення санкцій, ніяких дієвих гарантій і зобовязань не буде?
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15.12.2025 22:38 Відповісти
+7
воювати за Україну крім нас ніхто НЕ буде !
пора вже второпати і:

мобілізувати суспільство, а не деморалізувати обіцянками скорого миру
мобілізувати ВПК - насичення ЗСУ "новим порохом" (Залужний), себто дронами та наземними дронами замість піхоти та для логістики
мобілізувати ЗСУ - вичистити про-сирський совковий баласт

.
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15.12.2025 22:43 Відповісти
+6
Похвалили трампона і тут же послали ... за крейсером "мацква" або за підводним човном "варшавянка" Ди пло мати!
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15.12.2025 22:32 Відповісти

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