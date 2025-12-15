Європа представила власний план гарантій безпеки для України у межах мирної угоди

Європейські лідери привітали значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо "забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні".

Текст заяви оприлюднила пресслужба уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спільна заява

У заяві також йдеться, що лідери ЄС вітають тісну співпрацю між командами президента Зеленського і президента Трампа, а також європейськими командами впродовж останніх днів і тижнів.

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Лідери ЄС домовилися співпрацювати з Трампом і Зеленським "для досягнення тривалого миру, який збереже суверенітет України і європейську безпеку".

Також лідери США та Європи зобов'язалися співпрацювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення в контексті угоди про припинення війни.

Що зобов'язує Європа

План гарантій безпеки передбачає 6 ключових пунктів:

Постійну військову підтримку України. ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території. Створення "Багатонаціональних сил України" під керівництвом Європи. Формується в межах Коаліції охочих за підтримки США –– для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки на морі, з можливими діями на території України. Механізм контролю припинення вогню. Очолюваний США моніторинг із міжнародною участю - для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них. Юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. У разі нового нападу –– обов’язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами. Інвестиції у відновлення України . Фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими. Підтримка вступу України до ЄС.

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