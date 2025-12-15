Зеленський про гарантії безпеки: Виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт

Президент України Володимир Зеленський розповів, що бачив напрацювання щодо проєкту гарантій безпеки для України. За його словами, напрацювання "виглядають дуже непогано".

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, інформує Цензор.НЕТ.

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Робота над гарантіями безпеки триває

За словами президента, оскільки США не пропонують Україні членство в НАТО, то наразі триває робота над іншим форматом гарантій безпеки, які мають бути чітко виписані.

"Ми просто зараз працюємо, щоб все це було виписано. І у нас там є прогрес. Я бачив деталі від військових, які вони напрацювали, вони виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт. І питання моніторингу під час припинення вогню - це частина, на мій погляд, гарантій безпеки",- сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що "перед тим як робити ті чи інші кроки на полі бою, військові і цивільне населення повинні мати чітке розуміння, які будуть гарантії безпеки для України".

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Моніторинг припинення вогню

Крім цього, Зеленський вказав на важливість того, хто здійснюватиме моніторинг припинення вогню. А також в якому форматі і які санкційні кроки будуть застосовані у разі порушення.

"Хто здійснює моніторинг, в якому форматі і які санкційні кроки щодо порушення цього моніторингу режиму припинення вогню? Ось ці питання, які б я піднімав. І важливо, що ми всі погодились, що ми повинні це напрацювати. А хто під час припинення вогню стоїть на контактній лінії? Це люди – військові, технологічний моніторинг або все разом? Це питання в розробці військових. Я дав би можливість їм, так як вони професійні люди, це ще пропрацювати і запропонувати для перемовин"

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський пропонує США та європейським партнерам альтернативний підхід до гарантій безпеки для України, який передбачає можливу відмову від прагнення вступу до НАТО в обмін на тверді зобов’язання щодо захисту від майбутньої агресії Росії.

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