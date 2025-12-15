Зеленский о гарантиях безопасности: Выглядят очень неплохо, хотя это первый драфт

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что видел наработки по проекту гарантий безопасности для Украины. По его словам, наработки "выглядят очень неплохо".

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем

Работа над гарантиями безопасности продолжается

По словам президента, поскольку США не предлагают Украине членство в НАТО, то сейчас продолжается работа над другим форматом гарантий безопасности, которые должны быть четко прописаны.

"Мы просто сейчас работаем, чтобы все это было выписано. И у нас там есть прогресс. Я видел детали от военных, которые они наработали, они выглядят очень неплохо, хотя это первый драфт. И вопрос мониторинга во время прекращения огня - это часть, на мой взгляд, гарантий безопасности", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что "прежде чем предпринимать те или иные шаги на поле боя, военные и гражданское население должны иметь четкое понимание, какими будут гарантии безопасности для Украины".

Мониторинг прекращения огня

Кроме этого, Зеленский указал на важность того, кто будет осуществлять мониторинг прекращения огня. А также в каком формате и какие санкционные шаги будут применены в случае нарушения.

"Кто осуществляет мониторинг, в каком формате и какие санкционные меры в отношении нарушения этого мониторинга режима прекращения огня? Вот эти вопросы, которые я бы поднимал. И важно, что мы все согласились, что мы должны это проработать. А кто во время прекращения огня стоит на контактной линии? Это люди – военные, технологический мониторинг или все вместе? Этот вопрос в разработке военных. Я дал бы возможность им, так как они профессиональные люди, это еще проработать и предложить для переговоров"

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и европейским партнерам альтернативный подход к гарантиям безопасности для Украины, который предусматривает возможный отказ от стремления вступления в НАТО в обмен на твердые обязательства по защите от будущей агрессии России.

