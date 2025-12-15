Европа представила собственный план гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения

Европейские лидеры приветствовали значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по "обеспечению справедливого и прочного мира в Украине".

Текст заявления обнародовала пресс-служба правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Совместное заявление

В заявлении также говорится, что лидеры ЕС приветствуют тесное сотрудничество между командами президента Зеленского и президента Трампа, а также европейскими командами в течение последних дней и недель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о гарантиях безопасности: Выглядят очень неплохо, хотя это первый драфт

Лидеры ЕС договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским "для достижения длительного мира, который сохранит суверенитет Украины и европейскую безопасность".

Также лидеры США и Европы обязались сотрудничать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны.

Что обязывает Европу

План гарантий безопасности предусматривает 6 ключевых пунктов:

Постоянную военную поддержку Украины. ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории. Создание "Многонациональных сил Украины" под руководством Европы. Формируется в рамках Коалиции желающих при поддержке США –– для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями на территории Украины. Механизм контроля прекращения огня. Возглавляемый США мониторинг с международным участием - для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них. Юридически обязывающие гарантии безопасности. В случае нового нападения –– обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами. Инвестиции в восстановление Украины. Финансирование реконструкции, торговые соглашения и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными. Поддержка вступления Украины в ЕС.

Читайте также: Противовоздушная оборона, дроны и дальнобойное оружие - приоритеты военной поддержки Украины, - Макрон