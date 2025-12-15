Европа представила собственный план гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения
Европейские лидеры приветствовали значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по "обеспечению справедливого и прочного мира в Украине".
Текст заявления обнародовала пресс-служба правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.
Совместное заявление
В заявлении также говорится, что лидеры ЕС приветствуют тесное сотрудничество между командами президента Зеленского и президента Трампа, а также европейскими командами в течение последних дней и недель.
Лидеры ЕС договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским "для достижения длительного мира, который сохранит суверенитет Украины и европейскую безопасность".
Также лидеры США и Европы обязались сотрудничать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны.
Что обязывает Европу
План гарантий безопасности предусматривает 6 ключевых пунктов:
- Постоянную военную поддержку Украины. ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.
- Создание "Многонациональных сил Украины" под руководством Европы. Формируется в рамках Коалиции желающих при поддержке США –– для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями на территории Украины.
- Механизм контроля прекращения огня. Возглавляемый США мониторинг с международным участием - для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.
- Юридически обязывающие гарантии безопасности. В случае нового нападения –– обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.
- Инвестиции в восстановление Украины. Финансирование реконструкции, торговые соглашения и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными.
- Поддержка вступления Украины в ЕС.
