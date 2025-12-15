РУС
2 571 29

Европа представила собственный план гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения

Зеленский встретился с Макроном, Стармером и Мерцем

Европейские лидеры приветствовали значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по "обеспечению справедливого и прочного мира в Украине".

Текст заявления обнародовала пресс-служба правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

Совместное заявление

В заявлении также говорится, что лидеры ЕС приветствуют тесное сотрудничество между командами президента Зеленского и президента Трампа, а также европейскими командами в течение последних дней и недель.

Лидеры ЕС договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским "для достижения длительного мира, который сохранит суверенитет Украины и европейскую безопасность".

Также лидеры США и Европы обязались сотрудничать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны.

Что обязывает Европу

План гарантий безопасности предусматривает 6 ключевых пунктов:

  1. Постоянную военную поддержку Украины. ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.
  2. Создание "Многонациональных сил Украины" под руководством Европы. Формируется в рамках Коалиции желающих при поддержке США –– для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями на территории Украины.
  3. Механизм контроля прекращения огня. Возглавляемый США мониторинг с международным участием - для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.
  4. Юридически обязывающие гарантии безопасности. В случае нового нападения –– обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.
  5. Инвестиции в восстановление Украины. Финансирование реконструкции, торговые соглашения и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными.
  6. Поддержка вступления Украины в ЕС.

Топ комментарии
+5
Коротше Європа обіцяє давати грошей. Так вона й зараз дає. Значить ми вже з європейськими гарантіями безпеки. А війна триває, значить такі гарантії безпеки не працюють.
15.12.2025 22:35 Ответить
+5
Я так розумію, що крім моніторингу і відновлення санкцій, ніяких дієвих гарантій і зобовязань не буде?
15.12.2025 22:38 Ответить
+3
Похвалили трампона і тут же послали ... за крейсером "мацква" або за підводним човном "варшавянка" Ди пло мати!
15.12.2025 22:32 Ответить
кацапи на це не підуть. їм потрібна вся Україна, щоб потім лізти далі.
15.12.2025 22:31 Ответить
їх варто питати ?

як не зараз, то через пів-року підпишуть.
кацап уже нє тот пошьол:
середній вік "бойца" - 45-55 р.
підготовка - построєніє та два дні стрільб
смерть або полон, якщо свєзьот, через кілька днів на ЛБЗ.

.
15.12.2025 22:37 Ответить
Гівнюк, ти вже давиш танками ухилянтів, як обіцяв, чи знову засцяв?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:50 Ответить
Нового нападу може не бути - кацапи не зупиняться - перенесіть цю допомогу на зараз
15.12.2025 22:32 Ответить
Створення "Багатонаціональних сил України" під керівництвом Європи.

Цікаво, що це таке?
15.12.2025 22:34 Ответить
"В Україні проживає понад 130 національностей і народностей, що робить її багатонаціональною державою" - ось і багатонаціональні сили України, оп оп слідкуйте за руками.
15.12.2025 22:36 Ответить
Скільки народів живе в Ізраїлі?
15.12.2025 22:37 Ответить
І в Японії.
15.12.2025 22:42 Ответить
До чого тут Японія? в нас Президент японець?
15.12.2025 22:44 Ответить
В них прем'єр японець.
15.12.2025 22:49 Ответить
воювати за Україну крім нас ніхто НЕ буде !
пора вже второпати і:

мобілізувати суспільство, а не деморалізувати обіцянками скорого миру
мобілізувати ВПК - насичення ЗСУ "новим порохом" (Залужний), себто дронами та наземними дронами замість піхоти та для логістики
мобілізувати ЗСУ - вичистити про-сирський совковий баласт

.
15.12.2025 22:43 Ответить
Але на це можна й треба глянути з іншого боку. Якщо Україна - частина цивілізованого світу, а зараз війна цивілізованого світу проти диктатур, то певно що і воювати мають всі проти всіх. А то шось дуже хитро виходить.
15.12.2025 23:23 Ответить
Це бот. Обіцяє давити танками ухилянтів, але сам воювати не йде.
15.12.2025 23:54 Ответить
Гівнюк, що обіцяв давити танками ухилянтів, ти вже на "нулі"?
15.12.2025 23:53 Ответить
У разі нового нападу -- обов'язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами

Ще будуть висловлювати глибоку стурбованність...
15.12.2025 22:54 Ответить
Найглибшу
15.12.2025 23:12 Ответить
Ой куди вже глибше...
15.12.2025 23:17 Ответить
ніт ,з підтримкою у Заходу вже часовий передоз , достаньо ...просто приймайте до ЄС , тоді з вами і трамп і китай рахуватися будуть ,а з підтримкою це до ваших дружин ...як шо є шо підтримувати ...
15.12.2025 22:40 Ответить
Пливли-пливли й майже на березі всралися. Це кінець...
15.12.2025 22:41 Ответить
Ядерну парасольку потрібно Європі теж мати на випадок зміни погоди...
15.12.2025 22:41 Ответить
>ЗСУ мають залишатись на рівні до 800 тисяч - це більше ніж армії Німеччини, Франції, Італії, Іспанії і Великобританії разом взятих на 330 мільйонів населення проти 30-мільйонної України.

Це все що треба знати про ці "гарантії" і хто буде знову воювати один у разі повторного нападу.
15.12.2025 22:57 Ответить
Ясно. НАТО обіср@лося.

Вже й не згадують.
15.12.2025 22:59 Ответить
"ЗСУ мають залишатись на рівні до 800 тисяч" - а ви будете за це платити?
15.12.2025 23:55 Ответить
Чергова мильна бульбашка.
Найголовніше в 4 пункті не розписано - що таке ''реагувати військово'' - можна трактувати як завгодно...
16.12.2025 00:02 Ответить
Он Польща не боїться навіть літаки піднімати над своєю територією .
Це вважається "реагувати військово"?
16.12.2025 00:18 Ответить
Можете не паритись. Ні з одним пунктом Пуйло не погодиться.
16.12.2025 00:45 Ответить
 
 