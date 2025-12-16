РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8612 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Гарантии безопасности для Украины
2 350 31

США предлагают Украине гарантии безопасности, чтобы выйти из "тупика" в мирных переговорах, - WSJ

гарантии безопасности Украине от США

Соединенные Штаты обязались защищать Украину от любых будущих атак России для прорыва в мирных переговорах. Это предложение может быть одобрено Конгрессом США. 

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предлагает Вашингтон

Так, США предложили поддержать европейские гарантии безопасности для Украины и заручиться поддержкой Сената для выполнения этой роли. При этом публично о таком обещании США еще не сообщали.

По словам неназванных чиновников, потенциальные гарантии безопасности "будут включать мониторинг, проверку и устранение конфликтов, а также будут определять роль США в случае нарушения Россией мирного соглашения и возобновления нападения на Украину". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может позвонить Зеленскому и Путину, - СМИ

Кроме того, они будут предусматривать предоставление Украине оружия для сдерживания российских войск. Деталей о роли США чиновники не раскрывали, однако повторили, что Вашингтон не будет направлять наземные войска.

Без членства в НАТО

Авторы материала отмечают, что российская сторона, вероятно, выступит против такого предложения.

  • WSJ отмечает, что это будут гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО. Они будут предусматривать обязательства союзников реагировать на новую агрессию против Украины, но без формального членства в НАТО.

Существуют сомнения, согласится ли Москва на любое соглашение, которое заставит ее пойти на компромисс по территории, и не выступит ли она против именно тех гарантий безопасности для Украины, которые удовлетворят Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа представила собственный план гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения

Автор: 

США (28654) война в Украине (7235) гарантии безопасности (345)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Це ж було вже
показать весь комментарий
15.12.2025 23:23 Ответить
+12
Будапешт 2.0? Хто раз збрехав, тому вже не вірять.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:39 Ответить
+9
Ну, якщо не надсилатиме війська - то це не гарантії, це пуста бомажка, скільки вже таких було. (Будапештська гарантія - як приклад).
Та ще й Трамп хоче з касапів санкції познімати, що "вигідно торгувати"... Та ще й забудуть про окуповані території...

Та пішли вони ***** з такими "гарантіями"!
І Зеля - за ними!
показать весь комментарий
15.12.2025 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж було вже
показать весь комментарий
15.12.2025 23:23 Ответить
Будапешт 2.0? Хто раз збрехав, тому вже не вірять.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:39 Ответить
"російська сторона, імовірно, виступить проти такої пропозиції"

Шо, реально?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:26 Ответить
Ну, якщо не надсилатиме війська - то це не гарантії, це пуста бомажка, скільки вже таких було. (Будапештська гарантія - як приклад).
Та ще й Трамп хоче з касапів санкції познімати, що "вигідно торгувати"... Та ще й забудуть про окуповані території...

Та пішли вони ***** з такими "гарантіями"!
І Зеля - за ними!
показать весь комментарий
15.12.2025 23:28 Ответить
ху*ло не погодиться підписати ці мирні договора, бо в такому випадку він не зможе далі воювати та окуповати
показать весь комментарий
15.12.2025 23:29 Ответить
Озброєння СОУ ******** зброєю вагоміше за будь-які обіцянки і підписи. Нині фізика домінує над лірикою. Менше слів - більше справ.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:29 Ответить
Зброя, тамагавки, літаки, балістичні ракети, військовий контингент США поряд з ЗСУ - тільки це призведе до миру.
Все решта- псування повітря.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:30 Ответить
)))))))))))))) КЛОУНИ. ТІ хто вірить їхнім гарантіям - КРЕТИН. Або є ще тут аватарки з Сербії чи США чи Голандії і щось триндалакать про "треба це все зупинити". Ну бо не їм жити ПІД ТИМИ ГАРАНТІЯМИ.

А я як громадянин україни впевнений що в разі чого США пришле каски і ********** і пошлють дипломата і на цьому буде все
показать весь комментарий
15.12.2025 23:31 Ответить
а чому ≪громадянин≫ пише свою країну з маленької літери , а не свої з великої ? Зпалився ?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:37 Ответить
а може північ і в мене 2 роботи і я втомлений як пес?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:40 Ответить
а коли писав Голандія і США з великої втоми не було ?)
показать весь комментарий
15.12.2025 23:44 Ответить
куйло не піде ні на які домовленності . І перше що в нього викликає страх , це та орда яке гіпотетично вернеться в свої халупи . Там тоді таке сивио почнеться що мішків не хватить .
показать весь комментарий
15.12.2025 23:33 Ответить
Та вони їх згноять по таборах та у засланні. Тим більше - є напрацований досвід нквс.
Єдине що може зупинити орду- це сила.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:38 Ответить
і всю ≪еліту≫ призначать зрадниками ? може і так але те що буде весело то факт .
показать весь комментарий
15.12.2025 23:42 Ответить
Конгрес як схвалить, так і скасує. Делов-то. З якого дива США за нас воювати? (а інакше що це за гарантії). Ну не будуть вони за нас з РФ воювати. Совсем.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:33 Ответить
Черговий меморандум про "ой-ой-ой, як ми озаботімся в случає чево!"
показать весь комментарий
15.12.2025 23:35 Ответить
Китай, звісно з допомогою кацапів, зробить все щоб світ побачив неспроможність США щось комусь гарантувати і виконати ті гарантії (головний адресат звісно Тайвань) 🤔
показать весь комментарий
15.12.2025 23:35 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 23:45 Ответить
Чому не ставиться питання повернення Україні окупованих територій в межах міжнародно визнаних кордонів? Чому не ставиться питання відповідальності агресора за розвязну війну та руйнування об'єктів господарського комплексу України? Чому не зазначаються в гарантіях посилення санкцій на агресора аж до виконання ним зобов'язань по міжнародному праву?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:50 Ответить
Тому що ми живемо не в казці, не в паралельній реальності і не в ідеальному світі, а в реальності. Прокиньтесь вже! Прокиньтесь! Ці території майже гарантовано втрачені.

Якщо США дійсно нададуть гарантії безпеки Україні. Юридичні! Тоб то проголосовані та схвалені в Конгресі та Сенаті США, а росія погодиться (спойлер - звісно, що ні), крім того, США спочатку вносять і голосують все в конгресі, сенаті, проходять всі необхідні юридичні процедури (не знаю процедури, не юрист), а далі вже Україна йде на певний компроміс. То це дійсно, може бути вихід з ситуації, та може бути мир. Проте, оскільки, США таких зобов'язань на практиці майже гарантовано на себе не візьмуть, а ***** 99.9% на них не погодиться, то все це переливання з пустого в порожнє.

Зупиняти війну, та досягати справедливого та довгострокового миру, потрібно зовсім по іншому. Це чудово знають та розуміють в США. Ба більше в перші місяці президентства Трампа, були шанси, що Трамп так і вчинить. Тепер про це навіть не говорять.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:05 Ответить
Те, що так ічиняє нині США на чолі з Трампом - не дивно.
Як і не дивно те, що чинна влада України таким чином (не вимагаючи фіусування в міжнародних документх факту окупації територій та незаконої анексі) - справді, веде до того, що ці території втрачаються назавжди.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:58 Ответить
це будуть гарантії безпеки, схожі на 5-ту статтю НАТО. Вони передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України

Ну відреагують, коли )(уйло з корейцями полізе знову. Пукнуть і проведуть консультації по обговоренню стурбованості. Це ж і є реакція? А далі що?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:52 Ответить
Деталей щодо ролі США чиновники не розкривали, однак повторили, що Вашингтон не надсилатиме наземні війська.

Так в чому тоді полягатимуть гарантії безпеки???
показать весь комментарий
15.12.2025 23:57 Ответить
Не просто безпеки, а безпеки від військового нападу агресивного режиму РФ, який контролює найбільшу у світі кількість ядерних боєзарядів, хімічну, бактеріологічну та іншу зброю масового ураження.
Як стримувати загрозу повторного нападу країни, яка не рахується з втратами власних солдат та офіцерів на фронті? Все це необхідно усвідомлювати, погоджуючи реальні гарантії безпеки.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:18 Ответить
Дуже жваво проходить вистава під назвою "Переговори про «гарантії миру» для України. Дія перемістилася в берлінські декорації.

Хоча вік частини учасників переговорів підтверджується наявністю вусів і лисин, але стилістика і суть саміту зберігає інфантильність і деяку маячливість. Не дуже зрозуміло, навіщо ламати стільки «списів» для створення заздалегідь фіктивного документа.

Абсолютно всі міжнародні договори укладаються з метою їх порушення за першої-ліпшої нагоди.

Ці угоди - жанр фентезі. Туди можна вписувати хоч чорта лисого. З часів Межиріччя не було жодного пакту, який би був дотриманий (Брестський мир, Шенбруннський, Версальський - їх безліч. А якщо точніше, історія людства знає близько 40.000 цидуль такого роду. І всі вони швидко ставали підтиральним матеріалом).

Вступ України до НАТО - честь для Альянсу і мрія всіх його розсудливих генералів. На даний момент найголовнішим козирем і військовою гідністю є вміння ламати російських орків, які знову стали загрозою людству. Такий досвід є лише в України, що автоматично робить ЗСУ ключовою армією континенту.

Україна категорично необхідна НАТО, більше, ніж НАТО Україні. Бо попереду тотальна війна з озвірілою РФ.

Це аксіома. Зрозуміло, що возз'єднання ЗСУ з Альянсом неминуче.

У «договорі» ж можна писати все, що заманеться політикам. Це не має жодного значення.

У вирішальний момент народам повідомляється, що «ситуація змінилася» і реальність вимагає «іншого підходу».

Більше того.

Без підпису Росії пакт ніяк не обійдеться.А її участь в принципі робить будь-який договір «фількиною грамотою».Бо головний закон не тільки російської дипломатії, але і самої Росії - «жодного слова правди».
показать весь комментарий
16.12.2025 00:19 Ответить
як в чому? будуть пісець як стурбовані!!!!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 00:41 Ответить
Нічого нового - хитро-дупе балабольство.
- США не надсилатимуть війська.
- Україна має відмовитись від НАТО.
- жодного підтвердження аналогу 5статті НАТО.
Черговий будапештський меморандум.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:12 Ответить
Memento Budapest!
показать весь комментарий
16.12.2025 00:40 Ответить
Адміністрація Трампа не збирається захищати нікого безкоштовно. Захист міжнародного права, підтримка свободи проти тиранії, прагнення справедливості, добро проти зла - це все для них дурня. Вони ненавидять це, вони глузують із цього.
Нещодавно статус союзників із зобов'язаннями захисту отримали Катар та Саудівська Аравія. Все чітко й зрозуміло. А нам нема чим платити за захист. А якби шось було - ґешефти з москалями ми ніяк не переб'ємо. Там вже пулька розписана й збираються вступні внески від наближених магнатів. Треба лише одне - формальне оголошення "миру". Далі - зняття санкцій та потік бабла. Без зайвих питань від суспільної думки та частини Конгресу. Бо українці самі ж погодилися й оно дякують по 5 разів на день.
В момент оголошення "миру" цирк скінчиться. Бо як сказав Ді Венс - вам може в росії шось не подобатись, але в них купа ресурсів і бабла. А шо сталося в Бучі - мені не цікаво.
показать весь комментарий
16.12.2025 03:06 Ответить
Залишилася дрібничка -щоб роіся на це погодилася.

А так все це розмови самих з собою.
показать весь комментарий
16.12.2025 06:19 Ответить
 
 