США предлагают Украине гарантии безопасности, чтобы выйти из "тупика" в мирных переговорах, - WSJ
Соединенные Штаты обязались защищать Украину от любых будущих атак России для прорыва в мирных переговорах. Это предложение может быть одобрено Конгрессом США.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Что предлагает Вашингтон
Так, США предложили поддержать европейские гарантии безопасности для Украины и заручиться поддержкой Сената для выполнения этой роли. При этом публично о таком обещании США еще не сообщали.
По словам неназванных чиновников, потенциальные гарантии безопасности "будут включать мониторинг, проверку и устранение конфликтов, а также будут определять роль США в случае нарушения Россией мирного соглашения и возобновления нападения на Украину".
Кроме того, они будут предусматривать предоставление Украине оружия для сдерживания российских войск. Деталей о роли США чиновники не раскрывали, однако повторили, что Вашингтон не будет направлять наземные войска.
Без членства в НАТО
Авторы материала отмечают, что российская сторона, вероятно, выступит против такого предложения.
- WSJ отмечает, что это будут гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО. Они будут предусматривать обязательства союзников реагировать на новую агрессию против Украины, но без формального членства в НАТО.
Существуют сомнения, согласится ли Москва на любое соглашение, которое заставит ее пойти на компромисс по территории, и не выступит ли она против именно тех гарантий безопасности для Украины, которые удовлетворят Киев.
Шо, реально?
Та ще й Трамп хоче з касапів санкції познімати, що "вигідно торгувати"... Та ще й забудуть про окуповані території...
Та пішли вони ***** з такими "гарантіями"!
І Зеля - за ними!
Все решта- псування повітря.
А я як громадянин україни впевнений що в разі чого США пришле каски і ********** і пошлють дипломата і на цьому буде все
Єдине що може зупинити орду- це сила.
Якщо США дійсно нададуть гарантії безпеки Україні. Юридичні! Тоб то проголосовані та схвалені в Конгресі та Сенаті США, а росія погодиться (спойлер - звісно, що ні), крім того, США спочатку вносять і голосують все в конгресі, сенаті, проходять всі необхідні юридичні процедури (не знаю процедури, не юрист), а далі вже Україна йде на певний компроміс. То це дійсно, може бути вихід з ситуації, та може бути мир. Проте, оскільки, США таких зобов'язань на практиці майже гарантовано на себе не візьмуть, а ***** 99.9% на них не погодиться, то все це переливання з пустого в порожнє.
Зупиняти війну, та досягати справедливого та довгострокового миру, потрібно зовсім по іншому. Це чудово знають та розуміють в США. Ба більше в перші місяці президентства Трампа, були шанси, що Трамп так і вчинить. Тепер про це навіть не говорять.
Як і не дивно те, що чинна влада України таким чином (не вимагаючи фіусування в міжнародних документх факту окупації територій та незаконої анексі) - справді, веде до того, що ці території втрачаються назавжди.
Ну відреагують, коли )(уйло з корейцями полізе знову. Пукнуть і проведуть консультації по обговоренню стурбованості. Це ж і є реакція? А далі що?
Так в чому тоді полягатимуть гарантії безпеки???
Як стримувати загрозу повторного нападу країни, яка не рахується з втратами власних солдат та офіцерів на фронті? Все це необхідно усвідомлювати, погоджуючи реальні гарантії безпеки.
Хоча вік частини учасників переговорів підтверджується наявністю вусів і лисин, але стилістика і суть саміту зберігає інфантильність і деяку маячливість. Не дуже зрозуміло, навіщо ламати стільки «списів» для створення заздалегідь фіктивного документа.
Абсолютно всі міжнародні договори укладаються з метою їх порушення за першої-ліпшої нагоди.
Ці угоди - жанр фентезі. Туди можна вписувати хоч чорта лисого. З часів Межиріччя не було жодного пакту, який би був дотриманий (Брестський мир, Шенбруннський, Версальський - їх безліч. А якщо точніше, історія людства знає близько 40.000 цидуль такого роду. І всі вони швидко ставали підтиральним матеріалом).
Вступ України до НАТО - честь для Альянсу і мрія всіх його розсудливих генералів. На даний момент найголовнішим козирем і військовою гідністю є вміння ламати російських орків, які знову стали загрозою людству. Такий досвід є лише в України, що автоматично робить ЗСУ ключовою армією континенту.
Україна категорично необхідна НАТО, більше, ніж НАТО Україні. Бо попереду тотальна війна з озвірілою РФ.
Це аксіома. Зрозуміло, що возз'єднання ЗСУ з Альянсом неминуче.
У «договорі» ж можна писати все, що заманеться політикам. Це не має жодного значення.
У вирішальний момент народам повідомляється, що «ситуація змінилася» і реальність вимагає «іншого підходу».
Більше того.
Без підпису Росії пакт ніяк не обійдеться.А її участь в принципі робить будь-який договір «фількиною грамотою».Бо головний закон не тільки російської дипломатії, але і самої Росії - «жодного слова правди».
- США не надсилатимуть війська.
- Україна має відмовитись від НАТО.
- жодного підтвердження аналогу 5статті НАТО.
Черговий будапештський меморандум.
Нещодавно статус союзників із зобов'язаннями захисту отримали Катар та Саудівська Аравія. Все чітко й зрозуміло. А нам нема чим платити за захист. А якби шось було - ґешефти з москалями ми ніяк не переб'ємо. Там вже пулька розписана й збираються вступні внески від наближених магнатів. Треба лише одне - формальне оголошення "миру". Далі - зняття санкцій та потік бабла. Без зайвих питань від суспільної думки та частини Конгресу. Бо українці самі ж погодилися й оно дякують по 5 разів на день.
В момент оголошення "миру" цирк скінчиться. Бо як сказав Ді Венс - вам може в росії шось не подобатись, але в них купа ресурсів і бабла. А шо сталося в Бучі - мені не цікаво.
А так все це розмови самих з собою.