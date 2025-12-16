США предлагают Украине гарантии безопасности, чтобы выйти из "тупика" в мирных переговорах, - WSJ

Соединенные Штаты обязались защищать Украину от любых будущих атак России для прорыва в мирных переговорах. Это предложение может быть одобрено Конгрессом США.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Что предлагает Вашингтон

Так, США предложили поддержать европейские гарантии безопасности для Украины и заручиться поддержкой Сената для выполнения этой роли. При этом публично о таком обещании США еще не сообщали.

По словам неназванных чиновников, потенциальные гарантии безопасности "будут включать мониторинг, проверку и устранение конфликтов, а также будут определять роль США в случае нарушения Россией мирного соглашения и возобновления нападения на Украину".

Кроме того, они будут предусматривать предоставление Украине оружия для сдерживания российских войск. Деталей о роли США чиновники не раскрывали, однако повторили, что Вашингтон не будет направлять наземные войска.

Без членства в НАТО

Авторы материала отмечают, что российская сторона, вероятно, выступит против такого предложения.

WSJ отмечает, что это будут гарантии безопасности, похожие на 5-ю статью НАТО. Они будут предусматривать обязательства союзников реагировать на новую агрессию против Украины, но без формального членства в НАТО.

Существуют сомнения, согласится ли Москва на любое соглашение, которое заставит ее пойти на компромисс по территории, и не выступит ли она против именно тех гарантий безопасности для Украины, которые удовлетворят Киев.

