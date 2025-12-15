США пропонують Україні гарантії безпеки, щоб вийти з "глухого кута" в мирних переговорах, - WSJ

Сполучені Штати зобов'язалися захищати Україну від будь-яких майбутніх атак Росії для прориву у мирних переговорах. Ця пропозиція може бути схвалена Конгресом США.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на заяви американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

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Що пропонує Вашингтон

Так, США запропонували підтримати європейські гарантії безпеки для України та заручитися підтримкою Сенату для виконання цієї ролі. При цьому публічно про таку обіцянку США ще не повідомляли.

За словами неназваних чиновників, потенційні гарантії безпеки "включатимуть моніторинг, перевірку та усунення конфліктів, а також визначатимуть роль США у разі порушення Росією мирної угоди та поновлення нападу на Україну".

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Крім того, вони передбачатимуть надання Україні зброї для стримування російських військ. Деталей щодо ролі США чиновники не розкривали, однак повторили, що Вашингтон не надсилатиме наземні війська.

Без членства в НАТО

Автори матеріалу наголошують, що російська сторона, імовірно, виступить проти такої пропозиції.

WSJ зазначає, що це будуть гарантії безпеки, схожі на 5-ту статтю НАТО. Вони передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства в НАТО.

Існують сумніви, чи погодиться Москва на будь-яку угоду, яка змусить її піти на компроміс щодо території, і чи не виступить вона проти саме тих гарантій безпеки для України, які задовільнять Київ.

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