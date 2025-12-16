В Берлине в широком формате обсуждают гарантии безопасности для Украины
Украинско-американские переговоры в Берлине о возможных условиях мирного урегулирования войны с Россией, а также вопросах безопасности для Украины и ее послевоенного восстановления, были продолжены в расширенном формате.
Вечером в понедельник к консультациям присоединились лидеры ведущих европейских государств, что существенно расширило круг участников переговорного процесса, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное президентом Украины Владимиром Зеленским в телеграмме.
Европейские лидеры, присоединившиеся к переговорам
В переговорах в Берлине приняли участие главы государств и правительств Европы, в частности:
-
президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
-
президент Франции Эммануэль Макрон;
-
председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони;
-
премьер-министр Польши Дональд Туск;
-
президент Финляндии Александр Стубб;
-
премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
-
генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;
-
премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;
-
премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;
-
премьер-министр Норвегии Йонас Стьоре.
Участие США и ключевые заявления
Американскую сторону на переговорах представляли специальные посланцы президента США Дональда Трампа:
-
Стивен Уиткофф;
-
Джаред Кушнер.
Параллельно было обнародовано совместное заявление лидеров европейских стран, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Совета ЕС Антониу Кошты.
В документе изложен план гарантий безопасности для Украины, который предусматривает шесть основных пунктов. В заявлении подчеркивается недопустимость изменения международно признанных границ силовым путем и право украинского народа самостоятельно определять судьбу своего государства.
Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с лидерами Украины и Европы, охарактеризовав его как "очень хороший".
"Мы провели очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне в Украине. Я считаю, что сейчас мы ближе к решению, чем когда-либо прежде", – заявил Трамп, одновременно отметив, что сложность переговоров обусловлена изменением позиций сторон.
Также президент США подтвердил, что недавно имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль