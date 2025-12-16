РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8612 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры
1 023 5

В Берлине в широком формате обсуждают гарантии безопасности для Украины

переговоры в расширенном формате в Берлине

Украинско-американские переговоры в Берлине о возможных условиях мирного урегулирования войны с Россией, а также вопросах безопасности для Украины и ее послевоенного восстановления, были продолжены в расширенном формате. 

Вечером в понедельник к консультациям присоединились лидеры ведущих европейских государств, что существенно расширило круг участников переговорного процесса, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об этом свидетельствует видео, обнародованное президентом Украины Владимиром Зеленским в телеграмме

Читайте также: Трамп может позвонить Зеленскому и Путину, - СМИ

Европейские лидеры, присоединившиеся к переговорам

В переговорах в Берлине приняли участие главы государств и правительств Европы, в частности:

  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

  • президент Франции Эммануэль Макрон;

  • председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони;

  • премьер-министр Польши Дональд Туск;

  • президент Финляндии Александр Стубб;

  • премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

  • генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;

  • премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

  • премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;

  • премьер-министр Норвегии Йонас Стьоре.

Участие США и ключевые заявления

Американскую сторону на переговорах представляли специальные посланцы президента США Дональда Трампа:

  • Стивен Уиткофф;

  • Джаред Кушнер.

Параллельно было обнародовано совместное заявление лидеров европейских стран, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Совета ЕС Антониу Кошты.

В документе изложен план гарантий безопасности для Украины, который предусматривает шесть основных пунктов. В заявлении подчеркивается недопустимость изменения международно признанных границ силовым путем и право украинского народа самостоятельно определять судьбу своего государства.

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с лидерами Украины и Европы, охарактеризовав его как "очень хороший".

"Мы провели очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне в Украине. Я считаю, что сейчас мы ближе к решению, чем когда-либо прежде", – заявил Трамп, одновременно отметив, что сложность переговоров обусловлена изменением позиций сторон.

Также президент США подтвердил, что недавно имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США уверены, что Россия примет гарантии безопасности для Киева

Автор: 

Европа (2215) Зеленский Владимир (23007) переговоры (5386) Трамп Дональд (7264)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А от дуже цікава ситуація. Кацапія від нас вимагає виконати умови. Вона агресор, і зайшла на наші території, порушивши міжнародні закони. То чому Зеля і Шобло абсолютно нічого не вимагають від Кацапії, і не призивають США, ЄС, ООН заставити Кацапію виконати закони ними всіма ратифіковані?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:35 Ответить
Цього ФСБ-кацапа придурка, який гримується антипутінцем, я не дивлюсь, і дивитись не збирають.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:42 Ответить
Таке відчуття, наче отара баранів перед вовком танцює, щоб не з'їв
показать весь комментарий
16.12.2025 01:13 Ответить
Языком чесать легко, а бумага все стерпит. Годами уже говорю что никто ни за кого воевать не будет, НАТО или не НАТО, кроме редких добровольцев которым бумага не нужна. Единственная возможность гарантированной безопасности для Украины-- это милитаризация всего общества по типу Израиля и более, когда мир это бОльшая проблема чем ( вялотекущая) война . И девочкам-кралечкам тоже придется и призываться и заниматься общественно-полезным трудом.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:56 Ответить
 
 