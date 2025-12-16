В Берлине в широком формате обсуждают гарантии безопасности для Украины

Украинско-американские переговоры в Берлине о возможных условиях мирного урегулирования войны с Россией, а также вопросах безопасности для Украины и ее послевоенного восстановления, были продолжены в расширенном формате.

Вечером в понедельник к консультациям присоединились лидеры ведущих европейских государств, что существенно расширило круг участников переговорного процесса, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное президентом Украины Владимиром Зеленским в телеграмме.

Европейские лидеры, присоединившиеся к переговорам

В переговорах в Берлине приняли участие главы государств и правительств Европы, в частности:

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

президент Франции Эммануэль Макрон;

председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони;

премьер-министр Польши Дональд Туск;

президент Финляндии Александр Стубб;

премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;

премьер-министр Норвегии Йонас Стьоре.

Участие США и ключевые заявления

Американскую сторону на переговорах представляли специальные посланцы президента США Дональда Трампа:

Стивен Уиткофф;

Джаред Кушнер.

Параллельно было обнародовано совместное заявление лидеров европейских стран, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Совета ЕС Антониу Кошты.

В документе изложен план гарантий безопасности для Украины, который предусматривает шесть основных пунктов. В заявлении подчеркивается недопустимость изменения международно признанных границ силовым путем и право украинского народа самостоятельно определять судьбу своего государства.

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с лидерами Украины и Европы, охарактеризовав его как "очень хороший".

"Мы провели очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне в Украине. Я считаю, что сейчас мы ближе к решению, чем когда-либо прежде", – заявил Трамп, одновременно отметив, что сложность переговоров обусловлена изменением позиций сторон.

Также президент США подтвердил, что недавно имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

