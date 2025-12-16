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У Берліні в широкому форматі обговорюють гарантії безпеки для України

переговори у розширеному форматі у Берліні

Українсько-американські переговори в Берліні щодо можливих умов мирного врегулювання війни з Росією, а також питань безпеки для України та її післявоєнної відбудови, були продовжені у розширеному форматі. 

Вечері в понеділок до консультацій долучилися лідери провідних європейських держав, що суттєво розширило коло учасників переговорного процесу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про це свідчить відео, оприлюднене президентом України Володимиром Зеленським у телеграмі

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Європейські лідери, які приєдналися до переговорів

У переговорах у Берліні взяли участь керівники держав та урядів Європи, зокрема:

  • президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

  • президент Франції Емманюель Макрон;

  • голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні;

  • прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;

  • президент Фінляндії Александр Стубб;

  • прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен;

  • генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

  • прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

  • прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф;

  • прем’єр-міністр Норвегії Йонас Стьоре.

Участь США та ключові заяви

Американську сторону на переговорах представляли спеціальні посланці президента США Дональда Трампа:

  • Стівен Віткофф;

  • Джаред Кушнер.

Паралельно була оприлюднена спільна заява лідерів європейських країн, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Ради ЄС Антоніу Кошти.

У документі викладено план гарантій безпеки для України, який передбачає шість основних пунктів. У заяві наголошується на неприпустимості зміни міжнародно визнаних кордонів силовим шляхом та праві українського народу самостійно визначати долю своєї держави.

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з лідерами України та Європи, охарактеризувавши її як "дуже хорошу".

"Ми провели дуже хорошу розмову з європейськими лідерами щодо війни в Україні. Я вважаю, що нині ми ближче до вирішення, ніж будь-коли раніше", – заявив Трамп, водночас зазначивши, що складність переговорів зумовлена зміною позицій сторін.

Також президент США підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову російським диктатором Росії Володимиром Путіним.

Автор: 

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