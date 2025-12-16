У Берліні в широкому форматі обговорюють гарантії безпеки для України
Українсько-американські переговори в Берліні щодо можливих умов мирного врегулювання війни з Росією, а також питань безпеки для України та її післявоєнної відбудови, були продовжені у розширеному форматі.
Вечері в понеділок до консультацій долучилися лідери провідних європейських держав, що суттєво розширило коло учасників переговорного процесу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це свідчить відео, оприлюднене президентом України Володимиром Зеленським у телеграмі.
Європейські лідери, які приєдналися до переговорів
У переговорах у Берліні взяли участь керівники держав та урядів Європи, зокрема:
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президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
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президент Франції Емманюель Макрон;
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голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні;
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прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;
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президент Фінляндії Александр Стубб;
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прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен;
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генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
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прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;
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прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф;
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прем’єр-міністр Норвегії Йонас Стьоре.
Участь США та ключові заяви
Американську сторону на переговорах представляли спеціальні посланці президента США Дональда Трампа:
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Стівен Віткофф;
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Джаред Кушнер.
Паралельно була оприлюднена спільна заява лідерів європейських країн, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Ради ЄС Антоніу Кошти.
У документі викладено план гарантій безпеки для України, який передбачає шість основних пунктів. У заяві наголошується на неприпустимості зміни міжнародно визнаних кордонів силовим шляхом та праві українського народу самостійно визначати долю своєї держави.
Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з лідерами України та Європи, охарактеризувавши її як "дуже хорошу".
"Ми провели дуже хорошу розмову з європейськими лідерами щодо війни в Україні. Я вважаю, що нині ми ближче до вирішення, ніж будь-коли раніше", – заявив Трамп, водночас зазначивши, що складність переговорів зумовлена зміною позицій сторін.
Також президент США підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову російським диктатором Росії Володимиром Путіним.
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