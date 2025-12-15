Рішення про території ухвалюватиме народ України: спільна заява лідерів Європи

Рішення щодо майбутнього українських територій має ухвалювати виключно народ України після забезпечення надійних гарантій безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів.

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Позиція Європи щодо територіальних рішень

У спільному комюніке наголошується, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силовим шляхом, а будь-які територіальні питання мають вирішуватися справедливо та з урахуванням волі українського суспільства.

Європейські лідери висловили повну підтримку президентові України Володимиру Зеленському та заявили про готовність підтримати його рішення.

"Деякі питання необхідно буде вирішити на заключних етапах переговорів. За необхідності ми підтримаємо президента Зеленського в проведенні консультацій із народом", — йдеться у заяві.

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Хто підписав спільну заяву

Документ підписали лідери провідних європейських держав та інституцій:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

президент Фінляндії Александер Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф;

прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере;

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;

прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

голова Європейської ради Антоніу Кошта;

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Водночас зазначається, що у межах власного мирного плану США наполягають на передачі Донецької області під контроль Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що американська сторона також пропонувала створення у регіоні так званої "вільної економічної зони", що передбачає виведення українських військ.

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