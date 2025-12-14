Фінляндія проведе саміт держав Східного флангу через загрозу РФ
Країни Європейського Союзу, що межують із Росією, готуються перейти до практичних кроків із посилення власної обороноздатності на тлі зростання воєнних ризиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі агентства Bloomberg.
Ініціатива стосується держав Східного флангу ЄС, які вважають російську загрозу довгостроковою та такою, що потребує скоординованої відповіді на рівні Євросоюзу.
Саміт Східного флангу та спільна позиція
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що 16 грудня в Гельсінкі відбудеться саміт країн Східного флангу. У заході візьмуть участь Швеція, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Румунія та Болгарія.
Під час зустрічі лідери держав планують узгодити спільний підхід до розбудови оборони, а також сформувати єдину позицію для подальших переговорів у межах ЄС.
"Росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи", – заявив Орпо.
За його словами, учасники саміту мають намір надіслати до Брюсселя чіткий політичний сигнал щодо необхідності додаткового фінансування оборонних ініціатив.
Фінансування оборони та ключові напрями
На першому етапі країни Східного флангу розраховують отримати близько 1,5 млрд євро на реалізацію оборонних проєктів. Водночас уже наступного року обсяги фінансування в межах багаторічного бюджету ЄС можуть зрости до 135 млрд євро.
Серед пріоритетів – посилення безпеки кордонів, розвиток систем протиповітряної оборони, виявлення та протидія безпілотникам, а також зміцнення сухопутних військ.
На тлі цих планів генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що вважає Північноатлантичний альянс потенційною наступною ціллю Росії, наголосивши на непередбачуваності дій Кремля.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США та деякі європейські партнери не підтримали вступ України в НАТО як гарантію безпеки.
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