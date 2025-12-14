Естонія почала будівництво бункерів на кордоні з Росією

Естонія перейшла до практичної фази зміцнення свого південно-східного кордону, розпочавши встановлення перших бетонних оборонних бункерів у межах Балтійської оборонної лінії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Defense News.

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Йдеться про елемент масштабного проєкту зі створення мережі з 600 укріплень, покликаних посилити східний фланг Європейського Союзу та НАТО на тлі зростання безпекових загроз з боку Росії.

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Перший етап оборонної лінії

Станом на поточний тиждень естонська сторона планує встановити сім перших бункерів. До кінця року їхня кількість має зрости до 28. Усі вони стануть частиною пілотної фази проєкту, яку було скориговано через труднощі із закупівлями та плануванням.

Бункери розміщують у муніципалітеті Сетомаа, а також на інших ділянках південно-східної частини країни. Кожне укриття має площу близько 35 квадратних метрів і спроєктоване так, щоб витримувати прямі влучання 152-мм артилерійських снарядів. За задумом естонського Міноборони, ці споруди стануть частиною багаторівневої системи стримування.

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Плани, терміни і вартість проєкту

Реалізація проєкту розпочалася приблизно на рік пізніше від початкового графіка. Для отримання більш точних фінансових пропозицій естонська влада вирішила обмежити перший етап та надати учасникам тендерів інформацію про орієнтовні місця розташування укріплень.

"Початкова партія з 28 бункерів є тестовим етапом, який дозволить оптимізувати подальше розгортання всієї мережі", – повідомив прессекретар Естонського центру оборонних інвестицій Крісмар Розін.

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Решту 572 бункерів планують винести на тендер до кінця поточного року. Загальна вартість проєкту оцінюється у 60 млн євро. Естонська сторона розглядає ці витрати як довгострокову інвестицію в національну та колективну безпеку в межах НАТО.

Раніше парламент Естонії не підтримав ініціативу тамтешньої партії "Батьківщина" щодо повного закриття кордону з Росією. Автори наголошували, що така ініціатива мала би допомогти знизити ризики провокацій з боку РФ та зміцнити безпеку східного флангу НАТО.

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