1 151

Эстония начала строительство бункеров на границе с Россией

В Эстонии начали строить бункеры на границе с Россией

Эстония перешла к практической фазе укрепления своей юго-восточной границы, начав установку первых бетонных оборонительных бункеров в пределах Балтийской оборонительных линии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense News.

Речь идет об элементе масштабного проекта по созданию сети из 600 укреплений, призванных усилить восточный фланг Европейского Союза и НАТО на фоне роста угроз безопасности со стороны России.

Первый этап оборонной линии

По состоянию на текущую неделю эстонская сторона планирует установить семь первых бункеров. До конца года их количество должно увеличиться до 28. Все они станут частью пилотной фазы проекта, которая была скорректирована из-за трудностей с закупками и планированием.

Бункеры размещают в муниципалитете Сетомаа, а также на других участках юго-восточной части страны. Каждое укрытие имеет площадь около 35 квадратных метров и спроектировано так, чтобы выдерживать прямые попадания 152-мм артиллерийских снарядов. По замыслу эстонского Минобороны, эти сооружения станут частью многоуровневой системы сдерживания.

Планы, сроки и стоимость проекта

Реализация проекта началась примерно на год позже первоначального графика. Для получения более точных финансовых предложений эстонские власти решили ограничить первый этап и предоставить участникам тендеров информацию об ориентировочных местах расположения укреплений.

"Первоначальная партия из 28 бункеров является тестовым этапом, который позволит оптимизировать дальнейшее развертывание всей сети", – сообщил пресс-секретарь Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмар Розин.

Остальные 572 бункера планируют вынести на тендер до конца текущего года. Общая стоимость проекта оценивается в 60 млн евро. Эстонская сторона рассматривает эти расходы как долгосрочную инвестицию в национальную и коллективную безопасность в рамках НАТО.

Ранее парламент Эстонии не поддержал инициативу местной партии "Батькивщина" о полном закрытии границы с Россией. Авторы подчеркивали, что такая инициатива должна была бы помочь снизить риски провокаций со стороны РФ и укрепить безопасность восточного фланга НАТО.

оборона (5343) Эстония (1585) Евросоюз (17948)
+8
14.12.2025 18:36 Ответить
+5
Лохи, треба шатли запускати на расєю!
14.12.2025 18:45 Ответить
+4
А що Європа буде робити з мільйонами орків яких вже впустили в Європу?
14.12.2025 18:38 Ответить
"Ніхто не вірив, що це буде так. І ніхто цього не знав. А тепер всі говорять, що ми вас попереджали, а ви попереджали загальними фразами. Коли ми сказали, дайте нам конкретику - звідки вони візьмуться, скільки людей і так далі - у всіх було стільки ж інформації, скільки і у нас. І коли я сказав: "Добре, якщо вони йдуть звідси і тут будуть важкі бої, чи можемо ми отримати зброю, щоб зупинити їх?" Ми не отримали її. Навіщо мені всі ці попередження? Навіщо мені зводити наше суспільство з розуму?", - сказав президент.
14.12.2025 18:34 Ответить
Американці казали: "Хлопці, копайте окопи!"
14.12.2025 18:40 Ответить
14.12.2025 18:36 Ответить
Зе-міндячні на них нема₴
14.12.2025 18:38 Ответить
А що Європа буде робити з мільйонами орків яких вже впустили в Європу?
14.12.2025 18:38 Ответить
Естонія на її щастя не пронизана наскрізь агентами кремля як Україна
14.12.2025 18:40 Ответить
У 1980-і у Таллінні руських було ледь не більше за естонців. Я служив там у радянський армії у 1983-1985, трошки бачив.
14.12.2025 18:47 Ответить
Естонці були меншістю в своїй республіці. Всього 900 000.
А все населення щось до 20ох мільйонів, якщо не помиляюся.

Але їм вдалося подолати це. На відміну від нас.
14.12.2025 18:58 Ответить
За переписом населення 1989 року єстонці складали 62 % населення республіки ,а всього населення республіки було 1 мільйон 565 тисяч чоловік -"Вікіпедія ".
14.12.2025 19:13 Ответить
Дякую.
14.12.2025 19:15 Ответить
Ніхто ті бункери, не буде обстрілювати з артилерії. Їх знесуть КАБами
14.12.2025 18:42 Ответить
З їхньою точністю задовбаються каб-и в них кидати
14.12.2025 18:44 Ответить
З точністю, у них все добре. У тих, які з наведенням. І якщо кинути з десяток без наведення в одному напрямку, то точно попадуть
14.12.2025 18:47 Ответить
То ви про них дуже доброї думки ... В багатоповерхівку точно попадуть, а в те що на фото, тай ще зарите в землю замахаються
14.12.2025 18:57 Ответить
Тоді Іскандер, Кинджал, Калібр, Х-101 чи ще якась гидота
14.12.2025 19:00 Ответить
лучше как у нас - кабами пускай сносят многоэтажки. а солдаты пускай роют "лисьи норы"
14.12.2025 19:26 Ответить
Лінія Манергейма Каріса 🤔
14.12.2025 18:43 Ответить
Лохи, треба шатли запускати на расєю!
14.12.2025 18:45 Ответить
Война НАТО с рашистами начнётся в Балтийском море. Это уже очевидно.
14.12.2025 18:49 Ответить
от, дурні естонці!
треба до різдва готуватись, а вони щось копають......
14.12.2025 18:50 Ответить
Как вот это поможет обороняться?

14.12.2025 18:54 Ответить
И почему это стоит 100 тысяч евро?
14.12.2025 18:58 Ответить
Похоже на общественный сортир
14.12.2025 19:02 Ответить
Мабуть відразу треба передбачати можливість дистанційного підриву на випадок, якщо рашисти займуть.
14.12.2025 19:14 Ответить
Так більша частина естонсько- кацапського кордону проходи по річці Нарва і по Чудському і Псковському озерах.
14.12.2025 19:16 Ответить
 
 