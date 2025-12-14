Эстония начала строительство бункеров на границе с Россией
Эстония перешла к практической фазе укрепления своей юго-восточной границы, начав установку первых бетонных оборонительных бункеров в пределах Балтийской оборонительных линии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense News.
Речь идет об элементе масштабного проекта по созданию сети из 600 укреплений, призванных усилить восточный фланг Европейского Союза и НАТО на фоне роста угроз безопасности со стороны России.
Первый этап оборонной линии
По состоянию на текущую неделю эстонская сторона планирует установить семь первых бункеров. До конца года их количество должно увеличиться до 28. Все они станут частью пилотной фазы проекта, которая была скорректирована из-за трудностей с закупками и планированием.
Бункеры размещают в муниципалитете Сетомаа, а также на других участках юго-восточной части страны. Каждое укрытие имеет площадь около 35 квадратных метров и спроектировано так, чтобы выдерживать прямые попадания 152-мм артиллерийских снарядов. По замыслу эстонского Минобороны, эти сооружения станут частью многоуровневой системы сдерживания.
Планы, сроки и стоимость проекта
Реализация проекта началась примерно на год позже первоначального графика. Для получения более точных финансовых предложений эстонские власти решили ограничить первый этап и предоставить участникам тендеров информацию об ориентировочных местах расположения укреплений.
"Первоначальная партия из 28 бункеров является тестовым этапом, который позволит оптимизировать дальнейшее развертывание всей сети", – сообщил пресс-секретарь Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмар Розин.
Остальные 572 бункера планируют вынести на тендер до конца текущего года. Общая стоимость проекта оценивается в 60 млн евро. Эстонская сторона рассматривает эти расходы как долгосрочную инвестицию в национальную и коллективную безопасность в рамках НАТО.
Ранее парламент Эстонии не поддержал инициативу местной партии "Батькивщина" о полном закрытии границы с Россией. Авторы подчеркивали, что такая инициатива должна была бы помочь снизить риски провокаций со стороны РФ и укрепить безопасность восточного фланга НАТО.
А все населення щось до 20ох мільйонів, якщо не помиляюся.
Але їм вдалося подолати це. На відміну від нас.
МанергеймаКаріса 🤔
треба до різдва готуватись, а вони щось копають......