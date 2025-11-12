Эстония отказалась полностью закрывать границу с Россией

Парламент Эстонии не поддержал инициативу местной партии "Батькивщина" о полном закрытии границы с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время голосования "за" высказались 20 депутатов, "против" — 47. Для принятия решения необходимо было как минимум 51 голос поддержки.

Безопасность на восточном фланге НАТО

Законопроект предусматривал поручение правительству оценить целесообразность закрытия границы и разработать меры для защиты граждан Эстонии.

Авторы подчеркивали, что такая инициатива должна была помочь снизить риски провокаций со стороны РФ и укрепить безопасность восточного фланга НАТО.

"Закрытие границы дало бы Эстонии возможность быстрее реагировать на потенциальные угрозы и минимизировать риск инцидентов", — заявили представители партии "Батькивщина".

Среди аргументов инициаторов — обострение ситуации на восточной границе альянса, недавние военные учения "Запад-2025", нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и инциденты на реке Нарва, где российские пограничники перемещали буи.

НАТО обсуждает военный ответ на провокации РФ

Между тем союзники по НАТО рассматривают варианты более решительной реакции на рост провокаций со стороны России против стран Альянса, не исключая возможность военного ответа, сообщает Financial Times.

Среди вариантов - развертывание ударных дронов вдоль границы с Россией и снижение ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что недавние инциденты, вызванные российскими самолетами и беспилотниками над странами Европы, были попыткой отвлечь внимание западных союзников от оказания помощи Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ