Последние провокации России в Европе имеют целью отвлечь от поддержки Украины, - премьер Эстонии Михал

премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что недавние инциденты, вызванные российскими самолетами и беспилотниками над странами Европы, были попыткой отвлечь внимание западных союзников от оказания помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью AFP.

По мнению Михала, "Путин хочет, чтобы мы говорили о себе, а не об Украине, не о помощи Украине, не о вытеснении России в Украине".

Премьер Эстонии выразил надежду, что саммит ЕС в Копенгагене 1 октября станет сильным сигналом "единства и решимости поддержать Украину и никогда не отходить от главного вопроса, которым является проблема с Россией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обломок неизвестного дрона нашли в природоохранной зоне в Эстонии

Михал призвал своих коллег из ЕС поддержать новое предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования займа Украине в размере 140 миллиардов евро.

Россияне "являются агрессорами, они убивают невинных людей, гражданских. Они наносят ущерб, поэтому именно они должны платить", подчеркнул он.

Напомним, в последние недели российские самолеты и беспилотники нарушили воздушное пространство Польши и Эстонии, а также ряда стран Северной Европы, в частности Эстонии и Дании.

Читайте также: Зеленский призвал закрыть морские пути для танкеров РФ, с которых запускают дроны на Европу: Россияне должны знать, где границы и где граница

На сто відсотків, логічний висновок Порядної Людини на посаді!!
Це вам, не оте гундосе белькотіння приблуди95, Акакаяразніца ….
30.09.2025 22:44
Міхал закликав своїх колег з ЄС підтримати нову пропозицію про використання заморожених російських активів для фінансування позики Україні у розмірі 140 мільярдів євро. Джерело: https://censor.net/ua/n3577108

Ти з-за кордону будеш цю позику повертати?
30.09.2025 22:50
Ти за капітуляцію України, чи за відновлення її кордонів, до 2014 року????
30.09.2025 23:18
Так воно і є. Ці дороги на Європу налякали партнерів і вони замість направлення нам систем ППО і зброї проти дронів левову частину залишать в себе.
30.09.2025 22:48
Останні провокації Росії у Європі мають на меті відволікти від підтримки України і залякати місцевих обивателів.
30.09.2025 22:52
"Наявність дешевих, ефективних дронів робить можливими виснажливі, розсіяні атаки, які підірвуть системи ППО, логістику й інфраструктуру без оголошення широкомасштабної війни.
Це класична асиметрія: Москва посилює тиск на ЄС і НАТО, Пекін - перевіряє готовність Вашингтона та регіональних союзників у Тихому океані."
30.09.2025 23:02
 
 