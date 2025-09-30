Последние провокации России в Европе имеют целью отвлечь от поддержки Украины, - премьер Эстонии Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что недавние инциденты, вызванные российскими самолетами и беспилотниками над странами Европы, были попыткой отвлечь внимание западных союзников от оказания помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью AFP.
По мнению Михала, "Путин хочет, чтобы мы говорили о себе, а не об Украине, не о помощи Украине, не о вытеснении России в Украине".
Премьер Эстонии выразил надежду, что саммит ЕС в Копенгагене 1 октября станет сильным сигналом "единства и решимости поддержать Украину и никогда не отходить от главного вопроса, которым является проблема с Россией".
Михал призвал своих коллег из ЕС поддержать новое предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования займа Украине в размере 140 миллиардов евро.
Россияне "являются агрессорами, они убивают невинных людей, гражданских. Они наносят ущерб, поэтому именно они должны платить", подчеркнул он.
Напомним, в последние недели российские самолеты и беспилотники нарушили воздушное пространство Польши и Эстонии, а также ряда стран Северной Европы, в частности Эстонии и Дании.
Це вам, не оте гундосе белькотіння приблуди95, Акакаяразніца ….
Ти з-за кордону будеш цю позику повертати?
Це класична асиметрія: Москва посилює тиск на ЄС і НАТО, Пекін - перевіряє готовність Вашингтона та регіональних союзників у Тихому океані."