Осколок неизвестного дрона нашли в природоохранной зоне в Эстонии

Сегодня утром местный житель обнаружил на территории природоохранной зоны в Пярнуском уезде Эстонии обломок неизвестного беспилотника.

По предварительной информации, речь идет о части большого беспилотника, которую могло прибить к берегу с моря.

На месте работают Полиция безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательного департамента, которые занимаются сбором доказательств того, как деталь дрона иностранного государства оказалась на эстонском побережье и при каких обстоятельствах попала в море.

Отмечается, что пока отсутствуют сведения, подтверждающие, что дрон находился в воздушном пространстве Эстонии или потерпел крушение.

"В настоящее время нет оснований считать, что дрон залетел в Эстонию или создавал угрозу безопасности полетов, и, по имеющимся данным, он не содержал взрывчатых веществ. Тем не менее, КаПо проверяет обстоятельства случившегося в рамках уголовного производства, начатого в 2022 году, чтобы собрать доказательства агрессии России против Украины. При необходимости мы также поделимся информацией с партнерами из других стран", - сказал прокурор Таави Перн.

