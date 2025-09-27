Уламок невідомого дрона знайшли в природоохоронній зоні в Естонії

Сьогодні зранку місцевий житель виявив на території природоохоронної зони у Пярнуському повіті Естонії уламок невідомого безпілотника.

За попередньою інформацією, йдеться про частину великого безпілотника, яку могло прибити до берега з моря.

На місці працюють Поліція безпеки (КаПо), Департамент поліції та прикордонної охорони та Рятувального департаменту, які займаються збиранням доказів того, як деталь дрона іноземної держави опинилась на естонському узбережжі та за яких обставин потрапила у море.

Зазначається, що наразі відсутні відомості, що підтверджують, що дрон перебував у повітряному просторі Естонії або зазнав аварії.

"На цей час немає підстав вважати, що дрон залетів до Естонії або створював загрозу безпеці польотів, і за наявними даними він не містив вибухових речовин. Проте КаПо перевіряє обставини того, що сталося, в рамках кримінального провадження, розпочатого в 2022 році, щоб зібрати докази агресії Росії проти України. За необхідності ми також поділимося інформацією з партнерами з інших країн", - сказав прокурор Тааві Перн.

