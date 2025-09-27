УКР
Уламок невідомого дрона знайшли в природоохоронній зоні в Естонії

Сьогодні зранку місцевий житель виявив на території природоохоронної зони у Пярнуському повіті Естонії уламок невідомого безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За попередньою інформацією, йдеться про частину великого безпілотника, яку могло прибити до берега з моря.

дрон в Естонії

На місці працюють Поліція безпеки (КаПо), Департамент поліції та прикордонної охорони та Рятувального департаменту, які займаються збиранням доказів того, як деталь дрона іноземної держави опинилась на естонському узбережжі та за яких обставин потрапила у море.

Зазначається, що наразі відсутні відомості, що підтверджують, що дрон перебував у повітряному просторі Естонії або зазнав аварії.

Також читайте: Інцидент із дронами: аеропорти Копенгагена та Осло вже відновили роботу

"На цей час немає підстав вважати, що дрон залетів до Естонії або створював загрозу безпеці польотів, і за наявними даними він не містив вибухових речовин. Проте КаПо перевіряє обставини того, що сталося, в рамках кримінального провадження, розпочатого в 2022 році, щоб зібрати докази агресії Росії проти України. За необхідності ми також поділимося інформацією з партнерами з інших країн", - сказав прокурор Тааві Перн.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Естонія (1739) дрони (5749)
Не нагнітайте!
Дрон же ж був невідомий?
То безпритульник якийсь...
показати весь коментар
27.09.2025 15:30 Відповісти
Як це:" невідомого"?! Дуже навіть відомого - "мабУть НЛО,не сіло,не впало,по небу пливло!"
показати весь коментар
27.09.2025 15:50 Відповісти
А тут і уламків не знайшли,та угорським назвали
показати весь коментар
27.09.2025 16:09 Відповісти
Негайно...негайно висловити занепокоєння. А то коли почнеться стурбованність, то все....Третя Світова.
показати весь коментар
27.09.2025 16:22 Відповісти
 
 