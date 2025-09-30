УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5016 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ Літак РФ порушив повітряний простір Естонії Дрони РФ над Європою
192 6

Останні провокації Росії у Європі мають на меті відволікти від підтримки України, - прем’єр Естонії Міхал

прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що нещодавні інциденти, спричинені російськими літаками та безпілотниками над країнами Європи, були спробою відвернути увагу західних союзників від надання допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтервʼю AFP.

На думку Міхала, "Путін хоче, щоб ми говорили про себе, а не про Україну, не про допомогу Україні, не про витіснення Росії в Україні".

Прем'єр Естонії висловив сподівання, що саміт ЄС у Копенгагені 1 жовтня стане сильним сигналом "єдності та рішучості підтримати Україну і ніколи не відходити від головного питання, яким є проблема з Росією".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уламок невідомого дрона знайшли в природоохоронній зоні в Естонії

Міхал закликав своїх колег з ЄС підтримати нову пропозицію про використання заморожених російських активів для фінансування позики Україні у розмірі 140 мільярдів євро.

Росіяни "є агресорами, вони вбивають невинних людей, цивільних. Вони завдають шкоди, тому саме вони повинні платити", наголосив він.

Нагадаємо, в останні тижні російські літаки та безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Естонії, а також низки країн Північної Європи, зокрема Естонії та Данії.

Читайте також: Зеленський закликав закрити морські шляхи для танкерів РФ, з яких запускають дрони на Європу: Росіяни мають знати, де кордони й де межа

Автор: 

провокація (791) росія (68102) Естонія (1742) підтримка (650)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На сто відсотків, логічний висновок Порядної Людини на посаді!!
Це вам, не оте гундосе белькотіння приблуди95, Акакаяразніца ….
показати весь коментар
30.09.2025 22:44 Відповісти
Міхал закликав своїх колег з ЄС підтримати нову пропозицію про використання заморожених російських активів для фінансування позики Україні у розмірі 140 мільярдів євро. Джерело: https://censor.net/ua/n3577108

Ти з-за кордону будеш цю позику повертати?
показати весь коментар
30.09.2025 22:50 Відповісти
Ти за капітуляцію України, чи за відновлення її кордонів, до 2014 року????
показати весь коментар
30.09.2025 23:18 Відповісти
Так воно і є. Ці дороги на Європу налякали партнерів і вони замість направлення нам систем ППО і зброї проти дронів левову частину залишать в себе.
показати весь коментар
30.09.2025 22:48 Відповісти
Останні провокації Росії у Європі мають на меті відволікти від підтримки України і залякати місцевих обивателів.
показати весь коментар
30.09.2025 22:52 Відповісти
"Наявність дешевих, ефективних дронів робить можливими виснажливі, розсіяні атаки, які підірвуть системи ППО, логістику й інфраструктуру без оголошення широкомасштабної війни.
Це класична асиметрія: Москва посилює тиск на ЄС і НАТО, Пекін - перевіряє готовність Вашингтона та регіональних союзників у Тихому океані."
показати весь коментар
30.09.2025 23:02 Відповісти
 
 