Останні провокації Росії у Європі мають на меті відволікти від підтримки України, - прем’єр Естонії Міхал

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що нещодавні інциденти, спричинені російськими літаками та безпілотниками над країнами Європи, були спробою відвернути увагу західних союзників від надання допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтервʼю AFP.

На думку Міхала, "Путін хоче, щоб ми говорили про себе, а не про Україну, не про допомогу Україні, не про витіснення Росії в Україні".

Прем'єр Естонії висловив сподівання, що саміт ЄС у Копенгагені 1 жовтня стане сильним сигналом "єдності та рішучості підтримати Україну і ніколи не відходити від головного питання, яким є проблема з Росією".

Міхал закликав своїх колег з ЄС підтримати нову пропозицію про використання заморожених російських активів для фінансування позики Україні у розмірі 140 мільярдів євро.

Росіяни "є агресорами, вони вбивають невинних людей, цивільних. Вони завдають шкоди, тому саме вони повинні платити", наголосив він.

Нагадаємо, в останні тижні російські літаки та безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Естонії, а також низки країн Північної Європи, зокрема Естонії та Данії.

