Естонія відмовилася повністю закривати кордон із Росією

Парламент Естонії не підтримав ініціативу тамтешньої партії "Батьківщина" щодо повного закриття кордону з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час голосування "за" висловилися 20 депутатів, "проти" — 47. Для ухвалення рішення необхідно було щонайменше 51 голос підтримки.

Безпека на східному фланзі НАТО

Законопроєкт передбачав доручення уряду оцінити доцільність закриття кордону та розробити заходи для захисту громадян Естонії.

Автори наголошували, що така ініціатива мала би допомогти знизити ризики провокацій з боку РФ та зміцнити безпеку східного флангу НАТО.

"Закриття кордону дало б Естонії змогу швидше реагувати на потенційні загрози та мінімізувати ризик інцидентів", — заявили представники партії "Батьківщина".

Серед аргументів ініціаторів — загострення ситуації на східному кордоні альянсу, нещодавні військові навчання "Захід-2025", порушення повітряного простору російськими безпілотниками та інциденти на річці Нарва, де російські прикордонники переміщували буї.

НАТО обговорює військову відповідь на провокації РФ

Тим часом союзники по НАТО розглядають варіанти рішучішої реакції на зростання провокацій з боку Росії проти країн Альянсу, не виключаючи можливість військової відповіді, повідомляє Financial Times.

Серед варіантів - розгортання ударних дронів уздовж кордону з Росією та зниження обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що нещодавні інциденти, спричинені російськими літаками та безпілотниками над країнами Європи, були спробою відвернути увагу західних союзників від надання допомоги Україні.

