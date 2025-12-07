Стармер и Схооф по итогам телефонного разговора: Безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы
В воскресенье, 7 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Дик Схооф провели телефонный разговор. Ключевой темой разговора была дальнейшая поддержка Украины.
Об этом говорится в сообщении британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Необходимость поддержки Украины
Стороны обсудили усиление российских ударов по Киеву в последние дни и согласились с необходимостью постоянной международной поддержки обороны Украины.
Встреча "Коалиции желающих"
Кроме того, Стармер проинформировал Схоофа о завтрашней встрече в Лондоне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи речь пойдет о текущих мирных переговорах и следующих шагах.
"Лидеры подчеркнули, что безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы и что их страны через международное сотрудничество, включая Коалицию желающих, всегда будут поддерживать Украину", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Планы ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи !"
скільки можна словоблудити ЄС з майже 500 млн. населення і третьою економікою світу ?
Але тут головне, хто проти "Трампа і Ко" злити Україну!