Стармер и Схооф по итогам телефонного разговора: Безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы

Стармер, Схооф

В воскресенье, 7 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Дик Схооф провели телефонный разговор. Ключевой темой разговора была дальнейшая поддержка Украины.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Необходимость поддержки Украины 

Стороны обсудили усиление российских ударов по Киеву в последние дни и согласились с необходимостью постоянной международной поддержки обороны Украины.

Встреча "Коалиции желающих" 

Кроме того, Стармер проинформировал Схоофа о завтрашней встрече в Лондоне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи речь пойдет о текущих мирных переговорах и следующих шагах.

"Лидеры подчеркнули, что безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы и что их страны через международное сотрудничество, включая Коалицию желающих, всегда будут поддерживать Украину", - говорится в заявлении.

Европа (2189) Стармер Кир (293) Дик Схооф (38) Коалиция желающих (80)
як офігенно удбоно балакать за мир в усьому мирі, попивая кохве в себе дома, в європі, коли українці льють свою кров
показать весь комментарий
07.12.2025 21:17 Ответить
хлопці-єаропейці, як казав Микита Сергійовіч:

"Планы ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи !"

скільки можна словоблудити ЄС з майже 500 млн. населення і третьою економікою світу ?
показать весь комментарий
07.12.2025 21:15 Ответить
Формується команда: За і Проти Зе...
Але тут головне, хто проти "Трампа і Ко" злити Україну!
показать весь комментарий
07.12.2025 21:16 Ответить
Ти 4 роки бачив на що вони спроможні --одна писдіж
показать весь комментарий
07.12.2025 21:28 Ответить
був би один кіздьош, то рашка давно б їх намотала на гусєніци, але європейці такі нерішучі і не згуртовані що починають бісити
показать весь комментарий
07.12.2025 22:02 Ответить
Кому кохве , а пересічним - лохина , за їх рахунок .
показать весь комментарий
07.12.2025 21:30 Ответить
щоб так робити, треба бути розумними, а не тупим бидлом, яке позбавляє себе і свою країну ядерної та конвенційної зброї
показать весь комментарий
07.12.2025 21:39 Ответить
В мене однієї складається таке враження що у Європі мєсяцок-дргой протриматися, поки респи проснуться разом з усіма американцями ...
показать весь комментарий
07.12.2025 21:22 Ответить
Ядерна Україна буде найкращою гарантією для Європи, що русня не піде далі. Більше того, з часом ми зможемо розмістити нашу ЯЗ в країнах Балтії.
показать весь комментарий
07.12.2025 21:27 Ответить
І на сузіррі пегас
показать весь комментарий
07.12.2025 21:29 Ответить
там ми розмістимо тупе запроданське хохляче бидло, яке виступає за знищення України, готуйся.
показать весь комментарий
07.12.2025 21:36 Ответить
З нашим царьком фламінго запустити в кацапський вирій слабо, а про ядерну - то є пусті балачки.
показать весь комментарий
07.12.2025 21:44 Ответить
не балачки, я вивчав це питання, і знаю про що пишу
показать весь комментарий
07.12.2025 21:48 Ответить
случайно наткнулся на армянский фильм землетрясение про трагедию в армении в 1988 году.сильный фильм!но вот тчто я подумал смотрев его-тогда погибло около 27 тысяч человек,им помогал весь мир.а сейчас происходит ежедневный геноцид Украинского народа,ежедневно погибают старики,женщины и дети а мир словно сошёл с ума и помогает Украине больше на словах чем на деле!и нигде в мире не найдётся группы специально подготовленых людей чтобы уничтожить поганое,кровавое ***** унесшее жизни не 27 тысяч а миллионы и при этом многие в мире поддерживают этого конченого маньяка! что произошло с миром,с людьми в этом мире что всем наплевать на Украинский геноцид,который повторяет геноцид народов устроенный гитлером?!Украина исекает кровью,её прежде цветущие города разрушены до основания и всем на это насрать! ныненшние времена гораздо хуже тех когда происходила 2 мировая война,тогда были личности,люди объединились против тогдашнего зла гитлеровского нацизма,а сейчас что сша,что европа равнодушны к величайшей трагедии Украинцев,не говоря про другие страны!и зажратая европа не видит своего конца,ведь если Украина падёт,то ей полный ******!и их ядерное оружие им не поможет потому чтио они просто зассут его применить так как у них нет смелости и Украинского духа!Каспаров кричал на этих уродов из ес и нато,требовал спасти Украину а они все опустили свои глаза!были тяжёлые времена-но не было подлей! p.s.каждый день молюсь за Украину и прошу у Господа дать ей победить!СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
07.12.2025 21:30 Ответить
Ну тоді влада була за нород а нинішні за гроші.. Народ для них сміття
показать весь комментарий
07.12.2025 21:34 Ответить
когда происходила 2 мировая война, США также до 1941г, до Перл Харбор, было насрать
показать весь комментарий
07.12.2025 22:34 Ответить
Безпеку Україні ніхто не подарує, ніхто і ніколи. Це вже можна зрозуміти і прийняти. Україна може і повинна самостійно забезпечити собі безпеку через власні ядерні запаси - тихо і без реклами. Щоб потім сказати: «У нас ядерної зброї немає, але якщо буде потрібно, то ми її застосуємо!»
показать весь комментарий
07.12.2025 22:32 Ответить
 
 