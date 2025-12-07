Стармер и Схооф по итогам телефонного разговора: Безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы

В воскресенье, 7 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Дик Схооф провели телефонный разговор. Ключевой темой разговора была дальнейшая поддержка Украины.

Об этом говорится в сообщении британского правительства

Необходимость поддержки Украины

Стороны обсудили усиление российских ударов по Киеву в последние дни и согласились с необходимостью постоянной международной поддержки обороны Украины.

Встреча "Коалиции желающих"

Кроме того, Стармер проинформировал Схоофа о завтрашней встрече в Лондоне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи речь пойдет о текущих мирных переговорах и следующих шагах.

"Лидеры подчеркнули, что безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы и что их страны через международное сотрудничество, включая Коалицию желающих, всегда будут поддерживать Украину", - говорится в заявлении.

