Стармер та Схооф за підсумками телефонної розмови: Безпека України є життєво важливою для безпеки Європи

У неділю, 7 грудня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та глава уряду Нідерландів Дік Схооф провели телефонну розмову. Ключовою темою розмови була подальші підтримка України.

Про йдеться у повідомленні британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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Необхідність підтримки України

Сторони обговорили посилення російських ударів по Києву останніми днями та погодилися з необхідністю сталої міжнародної підтримки оборони України.

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Зустріч "Коаліції охочих"

Крім цього, Стармер проінформував Схоофа про завтрашню зустріч у Лондоні з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі йтиметься про поточні мирні переговори та наступні кроки.

"Лідери наголосили, що безпека України є життєво важливою для безпеки Європи та що їхні країни через міжнародну співпрацю, включно з Коаліцією охочих, завжди будуть підтримувати Україну",- сказано в заяві.

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