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Новини Безпека Європи Допомога Україні від Європи
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Стармер та Схооф за підсумками телефонної розмови: Безпека України є життєво важливою для безпеки Європи

Стармер, Схооф

У неділю, 7 грудня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та глава уряду Нідерландів Дік Схооф провели телефонну розмову. Ключовою темою розмови була подальші підтримка України.

Про йдеться у повідомленні британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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Необхідність підтримки України 

Сторони обговорили посилення російських ударів по Києву останніми днями та погодилися з необхідністю сталої міжнародної підтримки оборони України.

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Зустріч "Коаліції охочих" 

Крім цього, Стармер проінформував Схоофа про завтрашню зустріч у Лондоні з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі йтиметься про поточні мирні переговори та наступні кроки.

"Лідери наголосили, що безпека України є життєво важливою для безпеки Європи та що їхні країни через міжнародну співпрацю, включно з Коаліцією охочих, завжди будуть підтримувати Україну",- сказано в заяві.

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Автор: 

Європа (2516) Стармер Кір (381) Схооф Дік (45) Коаліція охочих (139)
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Топ коментарі
+5
як офігенно удбоно балакать за мир в усьому мирі, попивая кохве в себе дома, в європі, коли українці льють свою кров
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07.12.2025 21:17 Відповісти
+3
хлопці-єаропейці, як казав Микита Сергійовіч:

"Планы ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи !"

скільки можна словоблудити ЄС з майже 500 млн. населення і третьою економікою світу ?
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07.12.2025 21:15 Відповісти
+2
Ти 4 роки бачив на що вони спроможні --одна писдіж
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07.12.2025 21:28 Відповісти

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