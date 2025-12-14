Финляндия проведет саммит государств Восточного фланга из-за угрозы РФ

Страны Европейского Союза, граничащие с Россией, готовятся перейти к практическим шагам по усилению собственной обороноспособности на фоне роста военных рисков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Инициатива касается государств восточного фланга ЕС, которые считают российскую угрозу долгосрочной и требующей скоординированного ответа на уровне Евросоюза.

Саммит Восточного фланга и общая позиция

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что 16 декабря в Хельсинки состоится саммит стран Восточного фланга. В мероприятии примут участие Швеция, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария.

Во время встречи лидеры государств планируют согласовать общий подход к развитию обороны, а также сформировать единую позицию для дальнейших переговоров в рамках ЕС.

"Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы", - заявил Орпо.

По его словам, участники саммита намерены отправить в Брюссель четкий политический сигнал о необходимости дополнительного финансирования оборонных инициатив.

Финансирование обороны и ключевые направления

На первом этапе страны восточного фланга рассчитывают получить около 1,5 млрд евро на реализацию оборонных проектов. В то же время уже в следующем году объемы финансирования в рамках многолетнего бюджета ЕС могут вырасти до 135 млрд евро.

Среди приоритетов – усиление безопасности границ, развитие систем противовоздушной обороны, выявление и противодействие беспилотникам, а также укрепление сухопутных войск.

На фоне этих планов генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что считает Североатлантический альянс потенциальной следующей целью России, подчеркнув непредсказуемость действий Кремля.

