Решение о территории будет принимать народ Украины: совместное заявление лидеров Европы

Решение о будущем украинских территорий должно приниматься исключительно народом Украины после обеспечения надежных гарантий безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Европы по территориальным решениям

В совместном коммюнике отмечается, что международные границы не могут изменяться силовым путем, а любые территориальные вопросы должны решаться справедливо и с учетом воли украинского общества.

Европейские лидеры выразили полную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявили о готовности поддержать его решение.

"Некоторые вопросы необходимо будет решить на заключительных этапах переговоров. При необходимости мы поддержим президента Зеленского в проведении консультаций с народом", — говорится в заявлении.

Читайте также: Финляндия проведет саммит государств Восточного фланга из-за угрозы РФ

Кто подписал совместное заявление

Документ подписали лидеры ведущих европейских государств и институтов:

канцлер Германии Фридрих Мерц;

премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

президент Финляндии Александер Стубб;

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере;

премьер-министр Польши Дональд Туск;

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

председатель Европейского совета Антониу Кошта;

председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виткофф сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах между украинской и американской делегациями

В то же время отмечается, что в рамках собственного мирного плана США настаивают на передаче Донецкой области под контроль России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что американская сторона также предлагала создание в регионе так называемой "свободной экономической зоны", что предусматривает вывод украинских войск.

Читайте также: Трамп: Сейчас мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо ранее