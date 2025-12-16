Решение о территории будет принимать народ Украины: совместное заявление лидеров Европы
Решение о будущем украинских территорий должно приниматься исключительно народом Украины после обеспечения надежных гарантий безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров.
Позиция Европы по территориальным решениям
В совместном коммюнике отмечается, что международные границы не могут изменяться силовым путем, а любые территориальные вопросы должны решаться справедливо и с учетом воли украинского общества.
Европейские лидеры выразили полную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявили о готовности поддержать его решение.
"Некоторые вопросы необходимо будет решить на заключительных этапах переговоров. При необходимости мы поддержим президента Зеленского в проведении консультаций с народом", — говорится в заявлении.
Кто подписал совместное заявление
Документ подписали лидеры ведущих европейских государств и институтов:
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
- президент Финляндии Александер Стубб;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;
- премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере;
- премьер-министр Польши Дональд Туск;
- премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- председатель Европейского совета Антониу Кошта;
- председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В то же время отмечается, что в рамках собственного мирного плана США настаивают на передаче Донецкой области под контроль России.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что американская сторона также предлагала создание в регионе так называемой "свободной экономической зоны", что предусматривает вывод украинских войск.
