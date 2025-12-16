РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8612 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Территориальные уступки Мирный план
3 177 80

Решение о территории будет принимать народ Украины: совместное заявление лидеров Европы

.Евросоюз: совместное заявление о территориях

Решение о будущем украинских территорий должно приниматься исключительно народом Украины после обеспечения надежных гарантий безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Европы по территориальным решениям

В совместном коммюнике отмечается, что международные границы не могут изменяться силовым путем, а любые территориальные вопросы должны решаться справедливо и с учетом воли украинского общества.

Европейские лидеры выразили полную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявили о готовности поддержать его решение.

"Некоторые вопросы необходимо будет решить на заключительных этапах переговоров. При необходимости мы поддержим президента Зеленского в проведении консультаций с народом", — говорится в заявлении.

Читайте также: Финляндия проведет саммит государств Восточного фланга из-за угрозы РФ

Кто подписал совместное заявление

Документ подписали лидеры ведущих европейских государств и институтов:

  • канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
  • президент Финляндии Александер Стубб;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
  • премьер-министр Нидерландов Дик Схоф;
  • премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере;
  • премьер-министр Польши Дональд Туск;
  • премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;
  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
  • председатель Европейского совета Антониу Кошта;
  • председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виткофф сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах между украинской и американской делегациями

В то же время отмечается, что в рамках собственного мирного плана США настаивают на передаче Донецкой области под контроль России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что американская сторона также предлагала создание в регионе так называемой "свободной экономической зоны", что предусматривает вывод украинских войск.

Читайте также: Трамп: Сейчас мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо ранее

Автор: 

безопасность (1155) Европа (2215) заявление (399)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
НАРОД УКРАЇНИ КАЖЕ - ідіть на Х...
показать весь комментарий
15.12.2025 23:29 Ответить
+16
Виносити віддачу територій на референдум заборонено Конституцією. Як би Зеля не тужився. Сцикло паршиве. не може сказати "Ні!", так скидує з себе відповідальність на народ.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:32 Ответить
+13
Жодних поступок території України! Хоча ні, можна Пуйлу віддати, точніше повернути назад, Аляску, або Каліфорнію.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАРОД УКРАЇНИ КАЖЕ - ідіть на Х...
показать весь комментарий
15.12.2025 23:29 Ответить
73% ненормальних нікуди не поділись і знову захочуть поржать
показать весь комментарий
15.12.2025 23:32 Ответить
Сам де, "нормальний"? Сподіваюсь, на фронті?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:40 Ответить
я загинув на цій війні, інв 1 групи нах
показать весь комментарий
15.12.2025 23:45 Ответить
якщо вся москолота то так
показать весь комментарий
15.12.2025 23:54 Ответить
схоже в тебе з головою погано, це війна на знищення, вже в 1918 році хотіли з москалями миритись, а потім в 33ому їли своїх дітей, а далі дружно їхали по концтаборах і воювали за московські інтереси. Ти до чого закликаєш і що ти за потвора
показать весь комментарий
16.12.2025 00:00 Ответить
Великобританець, *****! 😊
показать весь комментарий
16.12.2025 00:38 Ответить
Моцно контузило
показать весь комментарий
16.12.2025 01:17 Ответить
То навіщо твої діди-тцкуни того часу вигрібали в українців останнє зерно?
показать весь комментарий
16.12.2025 07:24 Ответить
Ваших у Квп'янську відсікли від прстачання, тепер подивимось, наскільки вони безсмертні. 😊 Хоча я япевнений, до таки смертні, тільки їх ду*уя.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:36 Ответить
Не чув я, щоб орки відсікли ЗСУ в Куп"янську. Це тобі твій куйло таку маячню наригав? Сам чьїх будєш?
показать весь комментарий
16.12.2025 07:27 Ответить
Звтчайно, не чув. 😊 Не було такого факту. То тяоїх кацапів відсікли.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:50 Ответить
Яке я відношення маю до твоїх кацапів? Ти ще один пацієнт дурдому? Тут що, адекватного вже нічого не залишилось?
показать весь комментарий
16.12.2025 08:12 Ответить
До моїх - ніяке. У мене нема кацапів. 😊 Ти працюєш на своїх кацапів. Можливо не напрямв, і не зовсім свідомо, але проскааєш їхні інтереси. І працюєш через ВПН. Чесні люди з чесними намірами, яким нічого приховувати і соромитись власних коментів, коментують під аласним прапором і прізвищем. Так зрозуміло? Добре, що піярникам Банкової зараз бракує грошей, щоб наймати таких багато, тому ваші коменти на просування кацапських інтересів тут на Цензорі - у межах статистичної похибки. До речі, останні соціологічні дослідження навіть лояльного до влади КМІСУ показують, що більшість українців капвтуляції, прихованої так званим "мирним планом" не сприймає. Так що користь з вашої роботи - нчближено нульова. Амінь. 😊
показать весь комментарий
16.12.2025 08:32 Ответить
Саме так
показать весь комментарий
16.12.2025 01:18 Ответить
Жодних поступок території України! Хоча ні, можна Пуйлу віддати, точніше повернути назад, Аляску, або Каліфорнію.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:37 Ответить
А ці питання винесуть на референдум? Я б за повернення оркам Аляски.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:44 Ответить
Чувак з ніком комік прикольний і аватаркою британії мені розказує щось там....угу
Іди ганяй мусульман по британії - займись тим що там
показать весь комментарий
15.12.2025 23:41 Ответить
Я в Україні. Далі що?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:52 Ответить
Гомік неприкольний, людина тобі відповіла про фронт. Хоча за таке питання варто одразу бити межі роги. На звук. А де ти - яка нах різниця? Ти на фронті не був, хоча статевозрілий самець. Тому тебе ніхто не питатиме.
показать весь комментарий
16.12.2025 03:11 Ответить
Дивись, щоб ти не скиглило "а мене за що?", отримавши межи роги. А отримаєш обов"язково.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:23 Ответить
Украина переломила игру. Что скрывают Трамп и Путин? Референдум, ратификация, шок в Вашингтоне -1066
показать весь комментарий
16.12.2025 00:14 Ответить
аблом для біби і боби
показать весь комментарий
15.12.2025 23:31 Ответить
Виносити віддачу територій на референдум заборонено Конституцією. Як би Зеля не тужився. Сцикло паршиве. не може сказати "Ні!", так скидує з себе відповідальність на народ.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:32 Ответить
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:39 Ответить
На кого працюємо?

Конституція допускає референдум як обов'язкову умову для вирішення питань про зміну території, але одночасно містить конституційні запобіжники, які забороняють будь-які зміни, спрямовані на порушення територіальної цілісності
показать весь комментарий
16.12.2025 00:36 Ответить
Я підтримую Пороха, але його боти це якесь тупе брехливе сміття.
показать весь комментарий
16.12.2025 02:42 Ответить
а чого це я не можу голосувати щодо податків та бюджету?
то ж мої гроші!!!
красиво написали суки під себе закони!
показать весь комментарий
16.12.2025 08:25 Ответить
Який референдум,як діти малі ) Завтра в телемарафоні об'являть голосування смсками "Ні" ( здохнеш зараз ),"Так" ( здохне трохи згодом)

Вартість смс 10 грн.

Об'являть результат який треба під соусом консультації з народом,щей бабла піднімуть без всяких там референдумів.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:50 Ответить
Не буде ніякого перемир'я, не буде ніяких угод, тому що кацапи банально нічого не підпишуть. Навіщо їм це зараз?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:36 Ответить
Так це і не угода - просто прсиділи і написали потужного папірця (комюніке)
показать весь комментарий
15.12.2025 23:38 Ответить
У народа України нема чим і ким воювати..., тому зрозуміло, яка рішення прийме народ, частина героїчно загинути, частина залишити країну, ну а решту житимуть в окупації...
показать весь комментарий
15.12.2025 23:37 Ответить
Ще 22 р. спілкувався з однією матір'ю, якої сина мобілізували і він загинув влітку від прильоту ракети по дислокації на сході, в розпачі вона мені казала, що вона родилась в СССР і згодна була жити в СССР лиш би її син залишився живим, вона проклинала Україну бо ця їй нічого не дала лише забрала сина на війну, де він помер... не знаю, як з такими розмовляти, але таких батьків дуже багато...
показать весь комментарий
15.12.2025 23:38 Ответить
як я її розумію. Для кожної нормальної матері життя її дитини є важливішим за все, за будь- яку ідею, за будь-яку державу. Чого ж "илітні патріоти" повивозили своїх синів в Європу чи США, а не відправили в окопи вмирати за ідеї, які вони впарювали людям роками?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:13 Ответить
зі смертю сина ця жінка втратила смисл життя, вона вже не живе, а існує, тим більше, якщо то був її єдиний син, а якийсь ідіот хоче їй щось довести і розказати якусь "правду життя"
показать весь комментарий
16.12.2025 00:25 Ответить
У 1941 році більшість радянських людей хотіли жити у нацистській Німеччині?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:40 Ответить
а шо дала шось? реально?
в мами пенсія 4 тис, я її утримую за свій кошт...
а вона усе життя на бурових.... для совка сраного
показать весь комментарий
16.12.2025 08:26 Ответить
При тому що наші люди готові воювати, якщо б Захід нас забезпечив усією номенклатурою озброєнь, яка давала б нам шанси перемогти та прогнати ворога, але Захід зовсім у цьому не зацікавлений і наші люди це бачать...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
15.12.2025 23:43 Ответить
Які саме люди готові воювати? Ті, що потужно воюють на диванах, достеменно знаючи, що самі на фронт вони не потраплять? Чи ті, що в СЗЧ?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:47 Ответить
Саме так. І тому потрібно відкрити кордони і провести відкрите голосування на референдумі. Хто проти територіальних поступок - відразу в бус і на фронт. Незалежно від віку і статі. Хто за - 24 години на збори і нах з країни. Безповоротно.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:45 Ответить
Здрисни, гівно.
показать весь комментарий
16.12.2025 03:15 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 07:28 Ответить
Умили руки
показать весь комментарий
15.12.2025 23:38 Ответить
За необхідності ми підтримаємо президента Зеленського в проведенні консультацій із народом

Цікаво, яким чином ви "підтримаєте" подібні консультації?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:43 Ответить
Тут деякі кажуть, що в Україні живе 130 народів. І з яким саме народом будуть проведені консультації?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:47 Ответить
Народ України хоче мати у складі України всі етнічні українські території. Саме так було поставлено питання 100 років тому, бо це є право нації на самовизначення у межах загальноприйнятих етнічних територій.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:45 Ответить
Керівники західних країн ,які мали забезпечувати і захищати міжнародне право - як ганебні сцикуни вирішили перекласти власну відповідальність на простих людей.
Ну що міжнародне право пішло в сраку вже повністю ,світ увійшов в епоху права сили
показать весь комментарий
15.12.2025 23:46 Ответить
Епоха права сили була завжди, скільки існує людство.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:48 Ответить
Тобто ти вважаєш, що оскільки Америка сильніша скажімо, Ізраїлю, то вона рано чи пізно розбомбить Ізраїль?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:05 Ответить
Якщо захоче, то так.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:29 Ответить
Чому нічого не говориться про повернення Україні окупованих територій в межах міжнародно визнаних кордонів? Чому не ставиться питання відповідальності агресора за розвязну війну та руйнування об'єктів господарського комплексу України?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:48 Ответить
А хто їх зможе повернути і як? Тільки без фантастики "рашка вже всьо, ще 2 - 3 місяці і вона розвалиться".
показать весь комментарий
15.12.2025 23:50 Ответить
А що ти зробив для розвалу рашки?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:06 Ответить
я наголошував на проблемі не негайного повернення анексованих ворогом територій, а закріплення в цьому документі (в інфі, яку ми обговорюємо) того факту що певні території нині є окупованими агресором і в майбутньому вони мають бути повернені Україні. Хочуть - нехай наголошують, що повертатись будуть т.зв. "дипломатичним шляхом". Агресор, звісно, такого не захоче, тому в цьому документі мають бути передбачені гарантії тиску на агресора, як мініму економічного і дипломатичного.
Так понятно?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:11 Ответить
Закріплювати в документах потрібно реалістичні речі. Інакше це ознака дебілізму.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:33 Ответить
іншими словами, ти стверджуєш, що окуповані території Україна втратила назавжди. І що за них слід прпинити боротися не лише міжнародному цивілізованому співтовариству, а й самій Україні?
Інакше - як?
показать весь комментарий
16.12.2025 07:52 Ответить
Як інакше? Так, як з Кенігсбергом і Карелією. Жити далі і будувати нормальну країну, а не займатись вічною боротьбою. Бо інакше з країни звалить все тверезомисляче і адекватне.
показать весь комментарий
16.12.2025 08:10 Ответить
так в тому й то справа, що втрати цих територій ні поляки, ні фіни в свій час не зафіксували, як такі, що були незаконо анексовані.
Так, то були інші часи, ще не було такого розвиненого міжнародного права.
Але ж не зараз! Чому наша влада йде шляхом тих урядів, які погодились з поразкою?
показать весь комментарий
16.12.2025 08:13 Ответить
Тому що ці уряди змогли побудувати нормальні країни.
показать весь комментарий
16.12.2025 08:15 Ответить
не виляй вбік від головної теми, яку я підняв своїм коментом - про відсутність фіксації в міжнародних документах факту окупації та незаконої анексії; а разом з тим про відповідальність агресора за це. Про причини цього - ще можливо поговорити, на це погоджуюсь
показать весь комментарий
16.12.2025 08:22 Ответить
Якої саме відповідальності? І хто зможе примусити відповідати і як?
показать весь комментарий
16.12.2025 08:26 Ответить
ти кацап 💯
показать весь комментарий
16.12.2025 08:32 Ответить
гомік неприкольний!
тільки віддай вкрадене - усі красти почнуть
ти тупий?
показать весь комментарий
16.12.2025 08:28 Ответить
Ше один твій однодумець 16.12.2025 07:05 - "Прокиньтесь вже! Прокиньтесь! Ці території майже гарантовано втрачені"(с)
показать весь комментарий
16.12.2025 07:55 Ответить
Всі, хто проти - повинні з'явитись до ТЦК, незважаючи на вік та стать.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:49 Ответить
Ти ухилянт?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:56 Ответить
А ти?
показать весь комментарий
16.12.2025 04:44 Ответить
Значить ухилянт.
показать весь комментарий
16.12.2025 05:01 Ответить
навзаєм.
показать весь комментарий
16.12.2025 05:14 Ответить
Народ вже рішення ухвалив і записав в Конституції. І ніхто тути грязними і закривавленими руками не полізе щось змінювати
показать весь комментарий
15.12.2025 23:57 Ответить
Всі в Німеччині проголосують проти обміну територій, бо подальша війна нам не заважає. Нас і тут дуже добре годують. Ми тут отримуємо пособія більше ніж заробляли в Україні тяжкою працею.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:18 Ответить
Відгодований , піти попрацювати, а несидіти на шиї у платників податків, бажання не виникає?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:42 Ответить
Йому релігія не дозволяє.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:57 Ответить
Цікаво подивитись на дебілів, які з ботом сперечаються.
показать весь комментарий
16.12.2025 03:17 Ответить
как вы зае
показать весь комментарий
16.12.2025 01:04 Ответить
вино вже ухвалено у Констітуції України
показать весь комментарий
16.12.2025 07:32 Ответить
 
 