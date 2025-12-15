Україна "вже втратила території", тому над гарантіями безпеки працюємо спільно з Європою, - Трамп

Дональд Трамп заявив, що США разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України, які мають унеможливити повторне вторгнення Росії.

Про це лідер США сказав під час пресконференції в Овальному кабінеті, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

За його словами, питання територій уже має свою реальність, адже частина територій була втрачена. "Вони вже втратили територію (Донбас). Територію втрачено. Але щодо гарантії безпеки ми працюємо. Ми працюємо з Європою над цим. Європа була б великою частиною цього. І ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна знову не почалася. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася", - наголосив американський президент.

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Поступовий процес

Він також розповів про "численні розмови" з російським диктатором Володимиром Путіним та про втрати з обох сторін війни.

"Я вважаю, що зараз ми ближчі до результату, ніж будь-коли раніше. Подивимося, чого вдасться досягти. Ми хочемо врятувати багато життів. Знаєте, ми продаємо обладнання НАТО. Ми не витрачаємо жодних бюджетних грошей, але хочемо зрозуміти, чи зможемо врятувати багато життів. Коли гине 25-30 тисяч солдатів, переважно військових, та інші люди з міст, як-от Київ та інші місця по всій Україні — це жахливо. Ніхто не бачив нічого подібного, власне, з часів Другої світової. Але ми наближаємось до вирішення. Ми маємо потужну підтримку від європейських лідерів. Вони теж хочуть це завершити, і зараз Росія хоче цього.

Тому нам потрібно звести обидві сторони до спільного бачення. Але я думаю, що цей процес поступово просувається", - додав Трамп.

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Перемовини у Берліні