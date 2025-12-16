РУС
3 823 37

Украина "уже потеряла территории", поэтому над гарантиями безопасности работаем совместно с Европой, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины, которые должны предотвратить повторное вторжение России.

Об этом лидер США сказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа

По его словам, вопрос территорий уже имеет свою реальность, ведь часть территорий была потеряна.

"Они уже потеряли территорию (Донбасс). Территория потеряна. Но по поводу гарантий безопасности мы работаем. Мы работаем с Европой над этим. Европа была бы большой частью этого. И мы работаем над гарантиями безопасности, чтобы война снова не началась. Мы не хотим, чтобы война снова началась", - подчеркнул американский президент.

Постепенный процесс

Он также рассказал о "многочисленных разговорах" с российским диктатором Владимиром Путиным и о потерях с обеих сторон войны.

"Я считаю, что сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо прежде. Посмотрим, чего удастся достичь. Мы хотим спасти много жизней. Знаете, мы продаем оборудование НАТО. Мы не тратим никаких бюджетных денег, но хотим понять, сможем ли мы спасти много жизней. Когда гибнет 25-30 тысяч солдат, в основном военных, и другие люди из городов, таких как Киев и других мест по всей Украине - это ужасно. Никто не видел ничего подобного, собственно, со времен Второй мировой. Но мы приближаемся к решению. У нас есть мощная поддержка от европейских лидеров. Они тоже хотят это завершить, и сейчас Россия хочет этого.

Поэтому нам нужно свести обе стороны к общему видению. Но я думаю, что этот процесс постепенно продвигается", - добавил Трамп.

Переговоры в Берлине

Європа (2215) США (28654) Трамп Дональд (7264) гарантії безопасності (345)
Не ***** стара жовта облізла качка. Нічого Україна ще не втратила поки рашисти дохнуть на нашій землі. А от ти гімно руде як раз хочеш офіційно і назавжди віддати людоїдам нашу землю і наших людей
15.12.2025 23:55
БРЕХНЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ

- подивіться карту укріплень
- Путіну саме вони і треба щоб не витрачати 300 000 трупів щоб їх взяти
- під Купянськом вони "уже теж взяли"
- і взагалі кіев за 3 дня, бровь поднимем

Дядя Яник - МИ ЦЕ УЖЕ ВСЕ ЧУЛИ ВІД ВОВИ. Ідіть ви оба к хе..ам собачим
15.12.2025 23:59
Неможливо слухати цього хворого рудого нелюда ,
який
абсолютно відверто підіграє кремлівському вилупку
і терористу
у цій страшній війні , заради бізнесу свого зятя і молодшого
сина на росії !
Будьте ви прокляті уроди за те , що шматуєте Украіну
для своїх шкурних інтересів !! 😡
16.12.2025 00:18
показать весь комментарий
Что должна сделать Украина прямо сейчас?

- Увязать мир + гарантии + экономику в единый юридический пакет.
- Требовать ратификации ключевых положений Конгрессом.
- Проводить референдум только после юридической экспертизы текста и утверждения гарантий.
- Не допустить «серой зоны», где решается судьба территорий.
16.12.2025 00:28
Україна , в першу чергу , мусить сформувати для себе , перед усім , конкретне бачення - яке майбутнє вона бачить ПІСЛЯ війни , а отже ЩО ми конкретно хочемо від себе і від усіх ?
16.12.2025 00:39
"можешь дальше нє продолжать", руда потворо !
хочеш знову звинуватити Украину ?

.
16.12.2025 02:05
Це Трамп вже втратив владу, ось йому скоро не до чужих проблем буде.
16.12.2025 02:59
Статус-кво могут менять только империи, остальные должны соглашаться на мнение империй - это точка зрения Трампа. Ему там можно бомбить Иран, лодки в Венесуэле и пытаться что-то изменить, а вот остальные должны смирится.
15.12.2025 23:58
Тільки от бомбардування лодок в Венесуелі і пустелі в Ірані абсолютно нічого не змінило.
показать весь комментарий
Тем не менее Трамп отчего-то не хочет смирится не с ядерной бомбой в Иране, ни с наркоторговлей Мадуро. А нам надо смириться.
16.12.2025 00:18
Сильные всегда решают за слабых.
показать весь комментарий
Так в Трампа є чим бомбити і пустелі і лодки. А у Зе що є? Фламінго нептуни паляниця?😁
показать весь комментарий
Завжди дивувало, чому носії срусского ізига не здатні опанувати написання м'якого знака в ньому. От й в Вас, останнє слово мало б бути з м'яким: (перевірочне "что сдєлатЬ") - смиритЬся.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ти думаєш, він буде лізти на ті укріплення? Він буде лізти туди, де легше. Якщо до Дніпра нема укріплень, то піде до Дніпра. Або до Полтави через Суми. З чого ви взяли, що він вчепитися зубами в той Слов'янськ чи Краматорськ? Вони йому не потрібні. Йому потрібно психологічно зламати українців і взяти всю Україну
16.12.2025 00:38
Їм треба подати воду на Донецьк, людямж ОПу помити нечєм. Для цього необхідно взяти Слав'янськ, де починається Канал.
16.12.2025 05:56
Але ж вони можуть вийти Слав'янську в тил з півночі, відрізав по лінії Ямпіль - Лиман - Святогорськ - Ізюм - Балаклія
16.12.2025 05:58
Щоб зрозуміти, як спрацюють гарантії, потрібно глянути на будапештський меморандум.
А якщо під час необхідності виконання таких гарантій при владі в сша та більшості країн європи будуть такі собі трампи, орбани, фіцо..., то потрібно будапештський меморандум ділити на 10.
16.12.2025 00:04
"Не витрачаєм бюджетних грошей" - а зять з вітьковим типу на свої їздять.
16.12.2025 00:05
От же "гаранти' та світочи дЄрьмократії..
16.12.2025 00:08
Дуже жваво проходить вистава під назвою "Переговори про «гарантії миру» для України. Дія перемістилася в берлінські декорації.

Хоча вік частини учасників переговорів підтверджується наявністю вусів і лисин, але стилістика і суть саміту зберігає інфантильність і деяку маячливість.
Не дуже зрозуміло, навіщо ламати стільки «списів» для створення заздалегідь фіктивного документа.

Абсолютно всі міжнародні договори укладаються з метою їх порушення за першої-ліпшої нагоди.

Ці угоди - жанр фентезі. Туди можна вписувати хоч чорта лисого. З часів Межиріччя не було жодного пакту, який би був дотриманий (Брестський мир, Шенбруннський, Версальський - їх безліч. А якщо точніше, історія людства знає близько 40.000 цидуль такого роду. І всі вони швидко ставали підтиральним матеріалом).

Вступ України до НАТО - честь для Альянсу і мрія всіх його розсудливих генералів.
На даний момент найголовнішим козирем і військовою гідністю є вміння ламати російських орків, які знову стали загрозою людству. Такий досвід є лише в України, що автоматично робить ЗСУ ключовою армією континенту.

Україна категорично необхідна НАТО, більше, ніж НАТО Україні. Бо попереду тотальна війна з озвірілою РФ.

Це аксіома. Зрозуміло, що возз'єднання ЗСУ з Альянсом неминуче.

У «договорі» ж можна писати все, що заманеться політикам. Це не має жодного значення.

У вирішальний момент народам повідомляється, що «ситуація змінилася» і реальність вимагає «іншого підходу».

Більше того.

Без підпису Росії пакт ніяк не обійдеться.А її участь в принципі робить будь-який договір «фількиною грамотою».Бо головний закон не тільки російської дипломатії, але і самої Росії - «жодного слова правди».
16.12.2025 00:16
показать весь комментарий
Ну здивуюсь, якщо зі словами "служу росії" Трамп отримає золоту зірку героя рф
16.12.2025 01:07
....другу зірку

.
16.12.2025 02:06
Трамп знову старається врятувати )(уйла.
16.12.2025 00:18
Поверить штатам - себя *******. Грустно, но правда. Доказано практически.
16.12.2025 00:22
Треба було протоукрам копати океан на схід від Криму аж до Фінської затоки.
16.12.2025 00:25
Території як втрачають, так і звільняють. Чи трамп про це не чув ??? Україні потрібна лише зброя для реалізації результату звільнення. Наприклад, ось така : Dark Eagle - це перша справжня гіперзвукова зброя, призначена для використання на передовій США. Така ж ракетна архітектура використовується ВМС для запуску з моря в рамках системи зброї середньої дальності звичайних ракет швидкого удару (IRCPS). Дістане Москву з Лондона. Під час демонстрації армійських ракетних систем генерал-лейтенант Франсіско Лосано, директор з гіперзвукових, керованих енергетичних, космічних та швидких закупівель, повідомив Гегсету, що Dark Eagle має дальність польоту 3500 кілометрів. Лосано також зазначив, що ракета може вразити Москву з Лондона та Тегеран - з Катару.
16.12.2025 00:32 Ответить
Нам і звичайної балістики із змінною траекторією вистачить, орки її не зіб'ють. Тут питання в іншому у штатів виявляється довший час крім хаймарсів і томагавків нічого не було, їм і не треба вони воюють ******** авіацією.

А почали розробку активно зовсім недавно і поки вони наповнять дорогими ракетами свої запаси ніхто інший не отримає, а якщо отримає то найближчі союзники Ізраїль, Брити, Японія

Балістику необхідно мати свою і яйця головне її примінити без дозволу заходу.
16.12.2025 01:07
Рудий ідіот працює на )(уйла.
16.12.2025 00:35
Якщо Зеля такий Лох, або свідомо сприяє Кацапії, і не висуває абсолютно ніяких вимог, то чому США, ЭС, ООН, не вимагають від Кацапії діяти в рамках міжнародних законів? Вони зайшли, окупували наші території, а Зеля забажав винести на референдум узаконення дій Кацапії.
16.12.2025 00:39
Ну так минулого разу ви ж і «гарантували». Шо тепер змінилося?
16.12.2025 00:43
Мир по трамповськи це знищення України і сдача путіну
16.12.2025 01:26
Трампон ще в юності втратив мізки - тому потрібно працювати над його ізоляцією в психіатричній лікарні.
16.12.2025 02:38
Наша помилка в тому , що ми хочемо від довбойобів щоб вони були розумними....
16.12.2025 06:05 Ответить
свята правда...
Але неповна.
Бо - голосуємо за цих довбойобів. Не вірячи очевидним фактам, які доводять, що вони довбойоби.
16.12.2025 07:46
Йди нах. Втратили - це коли здалися. Саме ти вмовляєш нас здатися. Цього не буде.
16.12.2025 08:15
 
 