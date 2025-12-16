Украина "уже потеряла территории", поэтому над гарантиями безопасности работаем совместно с Европой, - Трамп

Дональд Трамп заявил, что США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины, которые должны предотвратить повторное вторжение России.

Об этом лидер США сказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа

По его словам, вопрос территорий уже имеет свою реальность, ведь часть территорий была потеряна. "Они уже потеряли территорию (Донбасс). Территория потеряна. Но по поводу гарантий безопасности мы работаем. Мы работаем с Европой над этим. Европа была бы большой частью этого. И мы работаем над гарантиями безопасности, чтобы война снова не началась. Мы не хотим, чтобы война снова началась", - подчеркнул американский президент.

Постепенный процесс

Он также рассказал о "многочисленных разговорах" с российским диктатором Владимиром Путиным и о потерях с обеих сторон войны.

"Я считаю, что сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо прежде. Посмотрим, чего удастся достичь. Мы хотим спасти много жизней. Знаете, мы продаем оборудование НАТО. Мы не тратим никаких бюджетных денег, но хотим понять, сможем ли мы спасти много жизней. Когда гибнет 25-30 тысяч солдат, в основном военных, и другие люди из городов, таких как Киев и других мест по всей Украине - это ужасно. Никто не видел ничего подобного, собственно, со времен Второй мировой. Но мы приближаемся к решению. У нас есть мощная поддержка от европейских лидеров. Они тоже хотят это завершить, и сейчас Россия хочет этого.

Поэтому нам нужно свести обе стороны к общему видению. Но я думаю, что этот процесс постепенно продвигается", - добавил Трамп.

Переговоры в Берлине