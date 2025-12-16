Украина "уже потеряла территории", поэтому над гарантиями безопасности работаем совместно с Европой, - Трамп
Дональд Трамп заявил, что США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины, которые должны предотвратить повторное вторжение России.
Об этом лидер США сказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа
По его словам, вопрос территорий уже имеет свою реальность, ведь часть территорий была потеряна.
"Они уже потеряли территорию (Донбасс). Территория потеряна. Но по поводу гарантий безопасности мы работаем. Мы работаем с Европой над этим. Европа была бы большой частью этого. И мы работаем над гарантиями безопасности, чтобы война снова не началась. Мы не хотим, чтобы война снова началась", - подчеркнул американский президент.
Постепенный процесс
Он также рассказал о "многочисленных разговорах" с российским диктатором Владимиром Путиным и о потерях с обеих сторон войны.
"Я считаю, что сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо прежде. Посмотрим, чего удастся достичь. Мы хотим спасти много жизней. Знаете, мы продаем оборудование НАТО. Мы не тратим никаких бюджетных денег, но хотим понять, сможем ли мы спасти много жизней. Когда гибнет 25-30 тысяч солдат, в основном военных, и другие люди из городов, таких как Киев и других мест по всей Украине - это ужасно. Никто не видел ничего подобного, собственно, со времен Второй мировой. Но мы приближаемся к решению. У нас есть мощная поддержка от европейских лидеров. Они тоже хотят это завершить, и сейчас Россия хочет этого.
Поэтому нам нужно свести обе стороны к общему видению. Но я думаю, что этот процесс постепенно продвигается", - добавил Трамп.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине.
- 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.
- Увязать мир + гарантии + экономику в единый юридический пакет.
- Требовать ратификации ключевых положений Конгрессом.
- Проводить референдум только после юридической экспертизы текста и утверждения гарантий.
- Не допустить «серой зоны», где решается судьба территорий.
А якщо під час необхідності виконання таких гарантій при владі в сша та більшості країн європи будуть такі собі трампи, орбани, фіцо..., то потрібно будапештський меморандум ділити на 10.
Хоча вік частини учасників переговорів підтверджується наявністю вусів і лисин, але стилістика і суть саміту зберігає інфантильність і деяку маячливість.
Не дуже зрозуміло, навіщо ламати стільки «списів» для створення заздалегідь фіктивного документа.
Абсолютно всі міжнародні договори укладаються з метою їх порушення за першої-ліпшої нагоди.
Ці угоди - жанр фентезі. Туди можна вписувати хоч чорта лисого. З часів Межиріччя не було жодного пакту, який би був дотриманий (Брестський мир, Шенбруннський, Версальський - їх безліч. А якщо точніше, історія людства знає близько 40.000 цидуль такого роду. І всі вони швидко ставали підтиральним матеріалом).
Вступ України до НАТО - честь для Альянсу і мрія всіх його розсудливих генералів.
На даний момент найголовнішим козирем і військовою гідністю є вміння ламати російських орків, які знову стали загрозою людству. Такий досвід є лише в України, що автоматично робить ЗСУ ключовою армією континенту.
Україна категорично необхідна НАТО, більше, ніж НАТО Україні. Бо попереду тотальна війна з озвірілою РФ.
Це аксіома. Зрозуміло, що возз'єднання ЗСУ з Альянсом неминуче.
У «договорі» ж можна писати все, що заманеться політикам. Це не має жодного значення.
У вирішальний момент народам повідомляється, що «ситуація змінилася» і реальність вимагає «іншого підходу».
Більше того.
Без підпису Росії пакт ніяк не обійдеться.А її участь в принципі робить будь-який договір «фількиною грамотою».Бо головний закон не тільки російської дипломатії, але і самої Росії - «жодного слова правди».
